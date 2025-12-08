【第197回　市民とNPOの交流サロン】登壇団体：NPO法人 リーブ・ウィズ・ドリームを開催します!

一般社団法人 NPO協働機構

【第197回 市民とNPOの交流サロン（オンラインイベント）】（登壇団体：NPO法人 リーブ・ウィズ・ドリーム）を12月11日（木）に開催します！絶賛、参加者募集中です!!



◆市民とNPOの交流サロンとは？

さまざまな分野で活躍するNPO団体にその活動をご紹介いただき、社会貢献活動への理解、参加意義を共有し、活動への参加、支援、協力などの協働の輪を広げる場として開催しています。毎月1回､1団体のお話をじっくり聴く2時間。 前半は団体の紹介､後半は質疑応答を中心に行います。 社会貢献活動に関心がある方､NPOを知りたい方､中間支援の方など､どなたでもご参加いただけます。

◆日時：2025年12月11日（木）18:45～20:45

◆登壇団体/登壇者：NPO法人 リーブ・ウィズ・ドリーム 理事長 金子 久美子 氏



《団体概要》

「歩きやすいまちってなんだろう？」

私たちリーブ・ウィズ・ドリームは「歩きやすいまちって何だろう？」をテーマに、さまざまなバリアに不自由を感じている人、感じていない人が集まってバリアフリーマップを作り、発信する活動をしています。「歩きやすいまち」は誰にとって歩きやすいまちなのか、その為にはどんな情報を発信すればよいのかを日々考えながら「まち」の調査をおこない、地図を作っています。



○まち歩き調査によってまとめた千代田区・中野区・中央区内エリアのバリアフリー情報を提供しています。

○文京区 防災・バリアフリー情報を提供しています。

○日比谷公園ナイトバリアフリーツアーを開催しています。



◆対象：登壇団体や活動内容に興味関心のある方、社会貢献活動に興味のある方、これから始める方ならどなたでも。

◆参加費：無料 ◆定員：オンライン40名

◆申込み：https://peatix.com/event/4625250

◆主催：一般社団法人ＮＰＯ協働機構（コラボ・ジャパン）

※旧一般社団法人新宿NPOネットワーク協議会

◆後援：新宿区

◆お問合せ

新宿NPO協働推進センター

TEL ：03-5386-1315

FAX ：03-5386-1318

Email：hiroba@s-nponet.net

