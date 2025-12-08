SBSテレビ″LIVEしずおか″ 2025冬休み「こども気象キャスター」募集！

静岡放送株式会社

SBSテレビ『LIVEしずおか』は、こどもたちにテレビに親しんでもらおうと、冬休みの体験を企画しました。もうすぐ始まる冬休み、SBSテレビのスタジオを見学したり、アナウンサーから話し方の基本を教えてもらったり、気象キャスターを体験してみませんか？

日程は2025年12月22日～24日の3日間で、参加は事前応募制です。応募者多数の場合は、抽選になりますので、ご承知おき下さい。みなさんのご応募をお待ちしております！

【場所】

SBS本社（静岡市駿河区登呂3－1－1）

【対象】

小学3年生～6年生とその保護者

【期間】

2025年12月22日から24日まで3日間

【募集人数】

15人（各日5人）

※応募多数の場合は抽選になります。

※きょうだいで参加希望の場合、児童氏名・学年などを併記してください。

※小学生だけでの参加はご遠慮ください。保護者同伴でお願いします。

※当日の様子は、テレビや新聞、WEBで掲載する可能性があります。

【参加費】

無料（SBSまでの交通費は自己負担になります）

【スケジュール】

・SBS本社集合（午後3時半）

・SBSのスタジオ見学 アナウンサーからミニ話し方教室

・久留嶋怜 気象予報士とお天気キャスターに挑戦

・LIVEしずおか内の「お天気コール」に出演

・午後6時ごろ終了・解散

【応募締め切り】

2025年12月14日(日) ※当選者には12月17日(水)までに連絡いたします。

●応募方法

静岡新聞SBSの無料アプリ「＠S＋（アットエスプラス）」をダウンロード。アプリ内にあるバナー（※下記参照）から必要事項を記入してご応募下さい。

>>>アプリのダウンロードはこちら>>>(https://yappli.plus/ats-plus_houdou)

※「＠S＋」トップ画面上に設置されているバナー

・SBSテレビ公式ホームページ https://www.at-s.com/sbstv/index.html

・SBSテレビ公式Xアカウント https://x.com/SBS6ch

・『LIVEしずおか』公式Xアカウント https://x.com/LIVE_shizuoka