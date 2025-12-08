初開催「ふるさと納税未来創造AWARD 2025」プラチナスポンサーとして地域未来創造を支援。

株式会社HARAHARA2025年11月20日、東京・ベルサール新宿グランドで開催された「第1回 ふるさと納税未来創造AWARD 2025」において、株式会社HARAHARA（本社：東京江東区）はプラチナスポンサーとして協賛。さらに、代表取締役社長・北原大輝が登壇し、地域課題とクリエイティブの接点について語りました。このAWARDは、返礼品ではなく「寄附金の使い道」に光を当てた新しい表彰イベントとして、一般社団法人 ふるさと未来創造コンソーシアムが主催。全国の自治体から寄せられた取り組みの中から、地域の未来を切り拓く挑戦を称えるものです。

株式会社HARAHARA 代表取締役社長・北原大輝氏が熱い想いを語るスピーチの様子「光の当たらないところに光を当てる」- 自身の経験を経て北原代表が語る、地方との未来

壇上に立った北原は、自身の体験・経験談とともに、地方に埋もれた価値や想いに「光を当てる」ことの意義を語りました。映像を通じて地方の魅力や人々の声を可視化し、社会に伝えていくHARAHARAの姿勢は、ふるさと納税の理念とも深く共鳴している。「企業として地域と並走し、新しい価値を共に創っていきたい」と語るその姿勢に、会場からは大きな拍手が送られました。

■HARAHARAの使命とは？

ミッション：「光の当たらないところに光を当てる」

提供価値：「圧倒的なクオリティで圧倒的なベネフィットを」

代表・北原は、「ふるさと納税はモノを超えた“思い”の循環」とし、民間企業として、今後も“光の当たらない地域課題”へ光を当て、支援と共創を広げていく意志を表明しました。また、会場内で行われた「ふるさと納税勉強会」では、自治体や企業との連携可能性が多数生まれ、社会を動かす新たな対話のきっかけとなりました。

■今後の展望

株式会社HARAHARAは、今後も「地域課題 × 創造性 × 対話」を軸に、持続可能な社会づくりに取り組んでまいります。

“まだ見ぬ価値”を照らし出す共創パートナーとして、地方と都市の架け橋となる役割を担っていきます。

■会社概要

会社名：株式会社HARAHARA

所在地：〒135-0064 東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 304

代表者：代表取締社長 北原大輝

設立：2023年8月4日

事業内容：映像制作、番組企画、メディア運営

公式サイト：https://harahara-inc.com/

ふるさと納税-未来創造AWARDとは？

「ふるさと納税-未来創造AWARD」は、寄付者が本来抱く「地域を応援したい」という想いを可視化し、返礼品ではなく“使い道”にスポットをあてた全国規模の表彰イベントです。本AWARDは、全国各地より各首長（市長・町長・村長・区長）並びに職員の方々が一堂に会す日本初の試みです。寄付によって実現した事業やサービスを通じて、地方創生や地域経済の自立、少子高齢化への対応、脱炭素・グリーンエネルギーの推進、さらにはカーボンニュートラルや持続可能な社会の実現といった課題解決にどのように寄与しているかを明らかにします。そして、その成果を広く発信していくことを目的としています。全国の自治体がふるさと納税を通じて取り組んできた地域課題への挑戦、その成果を称える表彰イベント「ふるさと納税-未来創造AWARD」を、2025年11月20日（木）、東京都新宿区・ベルサール新宿グランドにて開催いしました。

【開催概要】

名称：ふるさと納税-未来創造AWARD

日時：2025年11月20日（木）

会場：ベルサール新宿グランド（東京都新宿区）

主催：一般社団法人 ふるさと未来創造コンソーシアム

https://mira-con.jp/