VTuber事務所「ホロライブプロダクション」全体イベント《hololive SUPER EXPO 2026》および《hololive 7th fes. 》初の3日間開催！会場・配信チケット受付開始！

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブプロダクション」において、事務所全体イベントとなる《 hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI 》および《 hololive 7th fes. Ridin' on Dreams Supported By LAWSON 》を、2026年3月6日（金）7日（土）8日（日）に幕張メッセ 国際展示場にて開催することをお知らせいたします。

本イベントはVTuber事務所「ホロライブプロダクション」の全体イベントです。

今回のEXPOテーマは “ hololive time-warp ”

時を超えて、場所を超えて。ホロライブの様々な体験に出会う。今回のEXPOは、ホロライブの世界を巡る特別な体験がテーマです。会場中央のモニュメントを中心に、3つのエリアで構成し、ホロライブの様々な側面を体感いただけます。

また、「ホロライブ」7回目の全体ライブとなる《 hololive 7th fes. Ridin' on Dreams 》を開催いたします。

今回はhololive STAGEが全4ステージとなり、3日間にわたって開催。ホロライブ所属のタレント一同が歌とダンスのパフォーマンスでステージを彩ります。

本日20時より《hololive SUPER EXPO 2026》《hololive 7th fes.》の現地会場チケットの1次先行(抽選)が開始し、また《hololive 7th fes.》の有料配信チケットも「SPWN」「Streaming+」にて販売を開始しました。初の3日間開催となる「ホロライブプロダクション」一色のイベントをぜひお楽しみください。

特設サイト

HP（EXPO・fes.共通） ：https://hololivesuperexpo.hololivepro.com/2026

※特設サイトは12月9日12時にOPEN

公式ハッシュタグ（EXPO・fes.共通）：#hololivefesEXPO26

《 hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI 》概要

今回のEXPOテーマは “hololive time-warp ” です。下記３つのエリアで構成され、ホロライブの様々な側面をお楽しみいただけます。

１. PARALLEL

パラレルへの入口となるエリア。

過去の3Dライブ大画面鑑賞や、特別な体験ブースを通じて、新たなホロライブの世界を体感いただけます。

２. WORLD

ホロライブが魅せるさまざまなコンテンツの世界に没入し、遊び尽くすエリア。

モニタリングトーク企画や、ホロライブカードゲームブースをご用意します。

３. MEMORY

みんなと作った「思い出」にワープし、未来へと繋ぐエリア。

描き下ろし等身大パネルや、タイムカプセルをテーマにした私物展示を行います。

上記3エリアの他にも、ステージコンテンツ、イベントオリジナルグッズの販売、様々なフード・ドリンクなど、来場者の方々に一日中お楽しみいただけるコンテンツをご用意しております。

また、今回のEXPOは深夜来場防止のため新しくファストチケットの販売も予定しています。

会場内でのコスプレ参加もOKとなりますので、ぜひ一緒にお楽しみください！

【イベント名】

hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI

主催：カバー株式会社

【開催日時】

2026年3月6日（金）7日（土）8日（日）

開場 9:00 閉場 18:00 （最終入場17:00）

※3日間ともに上記の時間です。

【hololive SUPER EXPO 2026 会場チケット】

■券種

hololive SUPER EXPO 2026 DAY1 (2026年3月6日（金）)

hololive SUPER EXPO 2026 DAY2 (2026年3月7日（土）)

hololive SUPER EXPO 2026 DAY3 (2026年3月8日（日）)

各日ともに入場券 ：\6,600

【チケット販売スケジュール】

＜1次先行（ローチケ先行 / 抽選）＞

■チケット受付 : 2025年12月8日（月）20:00 ～ 2025年12月14日（日）23:59

■当落～入金期間 : 2025年12月18日（木） 15:00 ～ 2025年12月22日（月）23:00

■発券開始 : 2026年2月1日（日）正午12:00 ～

＜2次先行（ローチケ先行 / 抽選）＞

■チケット受付 : 2025年12月19日（金）正午12:00 ～ 2025年12月23日（火）23:59

■当落～入金期間 : 2025年12月27日（土) 15:00 ～ 2026年1月5日（月）23:00

■発券開始 : 2026年2月1日（日）正午12:00 ～

＜3次先行（ローチケ先行 / 抽選）＞

■チケット受付 : 2025年12月28日（日）正午12:00 ～ 2026年1月7日（水）23:59

■当落～入金期間 : 2026年1月14日（水) 15:00 ～ 2026年1月19日（月）23:00

■発券開始 : 2026年2月1日（日）正午12:00 ～

＜一般発売（ローチケ / 先着）＞

■チケット受付 : 2026年2月1日（日）正午12:00 ～

■ 発券開始 : 2026年2月1日（日）正午12:00 ～

※通し券はありません。

※来場特典：タイムワープ クリアバンド 付き。

※公演当日、リストバンド引換となります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※お支払いの際、チケット代金の他に各種手数料がかかります。お申込み画面にてご確認ください。

※税込み価格となります。

【プレイガイド】

ローチケ先行＆ローチケ一般共通：https://l-tike.com/hololive

【会場】

幕張メッセ「国際展示場4-8ホール & 幕張イベントホール」

《 hololive 7th fes. Ridin' on Dreams Supported By LAWSON 》概要

7度目の大きな祭典、hololive 7th fes. は、

"夢を乗せて走る" 新たな挑戦へ。

Ridin' on Dreams

ライディンオンドリームス

今年は全4ステージすべてで hololive STAGE を実施いたします。

多くの新しいメンバーを迎え、より輝きを増した想い溢れるステージにご期待ください。

【公演名】

hololive 7th fes. Ridin' on Dreams Supported By LAWSON

主催 : カバー株式会社

【開催日時】

■hololive STAGE1 : 2026年3月6日（金）

現地 開場 17:00 / 開演 18:30

■hololive STAGE2 : 2026年3月7日（土）

現地 開場 11:30 / 開演 13:00

■hololive STAGE3 : 2026年3月7日（土）

現地 開場 17:00 / 開演 18:30

■hololive STAGE4 : 2026年3月8日（日）

現地 開場 11:30 / 開演 13:00

【hololive 7th fes. Ridin' on Dreams 会場チケット】

今年は、小学生以下のお子様にも公演を十分にお楽しみいただけるチケットをご用意いたしました。お子様の背の高さに配慮した「ファミリーシート」で、ホロライブタレントのパフォーマンスをお楽しみください。

■券種

・hololive 7th fes. Ridin' on Dreams hololive STAGE1（3/6）

・hololive 7th fes. Ridin' on Dreams hololive STAGE2（3/7）

・hololive 7th fes. Ridin' on Dreams hololive STAGE3（3/7）

・hololive 7th fes. Ridin' on Dreams hololive STAGE4（3/8）

各公演ともに一般指定席 ：\11,000 ファミリーシート：\22,000

※公演当日、リストバンド引換となります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※お支払いの際、チケット代金の他に各種手数料がかかります。お申込み画面にてご確認ください。

※税込み価格となります。

※ファミリーシートは保護者様とお子様の2名1組でお申し込みいただくチケットとなります。詳細は特設サイトおよびチケットのお申し込み画面をご確認ください。



【チケット販売スケジュール】

＜1次先行（hololive FANCLUB先行/ 抽選）＞

■チケット受付 : 2025年12月8日（月）20:00 ～ 2025年12月14日（日）23:59

■当落～入金期間 : 2025年12月18日（木） 15:00 ～ 2025年12月22日（月）23:00

■座席番号の表示開始日時 : 2026年3月5日（木）正午12:00 ～

お申し込み（hololive FANCLUB先行）：https://hololive-fc.hololivepro.com/posts/eventlive

※お申し込みには、hololive FANCLUBへの入会が必要となります。

＜2次先行（ローチケ先行 / 抽選）＞

■チケット受付 : 2025年12月19日（金）正午12:00 ～ 2025年12月23日（火）23:59

■当落～入金期間 : 2025年12月27日 (土) 15:00 ～ 2026年1月5日（月）23:00

■座席番号の表示開始日時 : 2026年3月5日（木）正午12:00 ～

＜3次先行（ローチケ先行 / 抽選）＞

■チケット受付 : 2025年12月28日（日）正午12:00 ～ 2026年1月7日（水）23:59

■当落～入金期間 : 2026年1月14日（水) 15:00 ～ 2026年1月19日（月）23:00

■座席番号の表示開始日時 : 2026年3月5日（木）正午12:00 ～

＜一般発売（ローチケ / 先着）＞

■ チケット受付 : 2026年2月1日（日）正午12:00 ～

■ 座席番号の表示開始日時：2026年3月5日（木）正午12：00～

【プレイガイド】

ローチケ先行＆ローチケ一般共通：https://l-tike.com/hololive

【会場】

幕張メッセ「国際展示場1-3ホール」

【配信チケット】

■券種

・hololive 7th fes. Ridin' on Dreams hololive STAGE1

・hololive 7th fes. Ridin' on Dreams hololive STAGE2

・hololive 7th fes. Ridin' on Dreams hololive STAGE3

・hololive 7th fes. Ridin' on Dreams hololive STAGE4

・7th fes.通し券

■販売期間

2025年12月8日（月）20:00 ～2026年4月8日（水）20:00

※各配信チケットは2025年12月8日（月）20:00 ～2026年4月8日（水）20:00 まで購入可能です。

※公演終了後からアーカイブ視聴可能となり、2026年4月8日（水）23:59 まで何度でもご視聴いただけます。

※2026年4月8日（水）23:59を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。

※お支払いの際、チケット代金の他に各種手数料がかかります。お申込み画面にてご確認ください。

【プレイガイド】

SPWN：https://spwn.jp/events/evt_26030601-jphololive7thfes

Streaming+：https://eplus.jp/hololive_7th_fes-st/

会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。



・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：https://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス：pr@cover-corp.com