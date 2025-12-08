アタマより手を動かす！わからないならやってみる！tamaki niimeの伝えたいことすべて、本になりました！

有限会社玉木新雌

tamaki niime代表、玉木新雌はじめての著書『きもちいい は うつくしい』が幻冬舎から12月23日（火）発売になります。2026年は会社設立20周年。コットンを栽培し、羊ややぎを育て、紡績から織り、編み、染め、縫製、販売まで、自分たちの手で取り組み、唯一無二のものづくりに挑戦してきた20年をふりかえり、本を通して想いを伝えます。ファンの方はもちろん、ものづくりと向き合う人、若い世代にもぜひ読んでほしい。いまを生きるみなさんと、想いを分かち合えますように。

玉木新雌からメッセージです。

2026年、会社設立から20年を迎えますが、20年は一瞬だった！

ものづくりへの想いを伝えたいけど、お会いして話せる機会はなかなかない。これから本が自己紹介の、名刺代わりになってくれます。コットンを育てたり、動物と暮らしたり……、いろんなことをつまみ食いしているように見えるかもしれないけど、ひとつの井戸をひたすら掘ってきた20年なんです。人も動物も植物も、地球も、ものづくりも等しく同じ大切なもの。みんなつながって、未来がつくられる。最近、スタッフの子どもがアルバイトに入って世代がひとめぐり。若い世代には希望をもって人生を楽しんでほしいから、大人として背中を見せていきたい。アタマでぐるぐる考えているだけでは始まらない。「手を動かして！やってみて！」って思います。この本が、動き出すきっかけになればうれしいです。

これからの20年は楽しみでしょうがない。純国産への挑戦をつづけながら、世界にも目を向けて。これまでの20年の経験があるから、できることが広がった。やりたいことがいっぱいで、100年あっても足りないくらいです。

『きもちいいはうつくしい』

著者：玉木新雌

発売日：2025年12月23日（火）発売

定価：定価1,760 （本体価格1,600円+税）

仕様：18.9×13×1cm / 182ページ

ISBN：978-4-344-94761-0

発行：幻冬舎メディアコンサルティング

販売：幻冬舎

Amazonにて12月8日より予約スタート。tamaki niime オンラインショップならびに、全国の書店に販売いたします。

tamaki niimeがものづくりの指針にする、「tamaki niime 生きるための７ヵ条」を軸に本は展開します。「絶対に真似できないモノを創る」「自ら仕事を創り出す」「一点ビトを育てる」……、地に足をつけてつづけてきたからこそ、職種や世代を超えて、心に響く言葉ときっと出会えます。

tamaki niime いきるための７ヵ条

- きもちよくいきよう、明るくいきよう- すぐやろう！ やりながら考えよう- 失敗の数だけ成長できる、実験を繰り返そう- あたりまえを疑い、きもちいいモノをつくろう- 身の回りのモノ・コト・ヒトをきもちよくしよう- 地球も動物も植物も同じ生き物、ともにいきよう- 未来を想い、今をいきよう

本のご予約はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/4344947614

玉木新雌 たまき にいめ

1978年福井県生まれ。2004年大阪でtamaki nimeを立ち上げ、2006年法人化。播州織との出会いを機に2009年兵庫県西脇市へ移住。自ら織機を使うことで、ふわり心地よく織り上げた、色とりどりのショールを皮切りに、唯一無二の一点モノを手がける。染め・織り・編み・縫製・販売まで一貫して自分たちで。原点に立ち返り、コットン栽培をはじめ、紡績にもチャレンジ。アルパカや羊と暮らし、人・自然・動物が調和するものづくりを実践する。

