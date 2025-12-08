“冬のちょいクセガーリー” を彩るクリスマス新ビジュアル公開

株式会社SVC

今回のビジュアルは、“洗練されたクリスマス・ソワレ” をテーマに制作。

ファッション誌の特集企画のようなモード感と、

甘さだけではない、大人な雰囲気を意識した世界観に仕上げました。

肩の力が抜けた自然体の表情が収められ、

Sugar(ハート)Holic の新たな一面を感じられる作品となっています。

また、この世界観をまとめた デジタルフォトブックをオンラインで販売が決定。

撮影時の空気感とストーリーをそのまま閉じ込めた内容となっており、

ステージとは違った角度でグループの魅力を楽しんでいただけます。

<基本情報>

◾タイトル

SugarMerryChristmas

◾出演

星乃愛理

仲乃羽菜

後藤理花

白雪いち

大石花音

町田つむぎ

内川まどか

◾撮影

汐留シユ

◾構成

PDF/76p

◾価格

4,400円(税込)

■販売先

Sugar(ハート)Holic公式ショップ

https://sugarholicshop.myshopify.com/

◆メンバーコメント

星乃愛理

メリークリスマス！！

初めてのクリスマスビジュアルが公開されました🎅

ドキドキしながら撮ったので、いっぱい見てもらえたら嬉しいです💭

この冬も一緒にあったかい時間を過ごそうね(ハート)

仲乃羽菜

メリークリスマス(ハート)あなたと過ごすはじめてのクリスマス、とびきり大切な思い出になる予感♪

今までで1番幸せな冬にしてあげる＞ ＜(ハート)

いつもよりお姉さんななかのより

後藤理花

クリスマスビジュアル解禁しました

この季節が少しでも特別になりますように。

この冬もそばにいてね⛄️

白雪いち

クリスマスビジュアル解禁されましたー！！！

しゅがほりと特別な冬にしようね(ハート)

メリークリスマスෆ

大石花音

クリスマスビジュアル解禁しました

この季節が少しでも特別になりますように。

この冬もそばにいてね⛄️

内川まどか

メリークリスマスっ.ᐟ.ᐟ

君と過ごす初めての冬 ❄

新しいビジュアルと共に、皆さんへたくさんの幸せを届けられますように。特別な冬を一緒に過ごそうね⸝⸝> <⸝⸝(ハート)

町田つむぎ

初めてのクリスマスビジュアル公開されたよ～！

どうかな～？(^_－)－☆

みんなにクリスマスプレゼント渡せて嬉しいな 💭

大切に全部読んでね！

◆主なイベント情報（12月出演・主催公演一覧）

Sugarmarry Christmas 2025 ～TikTok＆チェキ撮影会～

開催日： 12月14日

会場： ふれあい貸し会議室 渋谷新生

詳細： https://x.com/sgrholic_info/status/1994390827041235360?s=20

大石 花音生誕祭 BIRTH DAY LIVE2025

開催日： 12月20日

会場： SHIBUYA O-CREST

詳細： https://ticketdive.com/event/H4VgWX5Uwz8T6lb4lwOM

主催ライブ「Goodbye Year, Hello Sweetness 2025」

開催日： 12月29日

会場： 渋谷DAIA

詳細： https://ticketdive.com/event/b0fh07V6VbLs4pgduRxr

その他の出演情報はこちら

https://sugarholic-official.com/#/schedule?year=2025&month=12&format=calendar(https://sugarholic-official.com/#/schedule?year=2025&month=12&format=calendar)

◆公式情報

公式サイト

https://sugarholic-official.com/#/

SNS

X（旧Twitter）： https://x.com/sgrholic_info

Instagram： https://www.instagram.com/sgrholic_info/

TikTok： https://www.tiktok.com/@sgrholic_info

YouTube： https://www.youtube.com/@sgrholic_info

◆お問い合わせ

MAIL：sugarholic1122@gmail.com