“冬のちょいクセガーリー” を彩るクリスマス新ビジュアル公開

写真拡大 (全11枚)

株式会社SVC

今回のビジュアルは、“洗練されたクリスマス・ソワレ” をテーマに制作。
ファッション誌の特集企画のようなモード感と、
甘さだけではない、大人な雰囲気を意識した世界観に仕上げました。
肩の力が抜けた自然体の表情が収められ、
Sugar(ハート)Holic の新たな一面を感じられる作品となっています。





また、この世界観をまとめた デジタルフォトブックをオンラインで販売が決定。
撮影時の空気感とストーリーをそのまま閉じ込めた内容となっており、
ステージとは違った角度でグループの魅力を楽しんでいただけます。



<基本情報>


◾タイトル


SugarMerryChristmas



◾出演


星乃愛理


仲乃羽菜


後藤理花


白雪いち


大石花音


町田つむぎ


内川まどか


◾撮影


汐留シユ


◾構成


PDF/76p


◾価格


4,400円(税込)


■販売先


Sugar(ハート)Holic公式ショップ


https://sugarholicshop.myshopify.com/



◆メンバーコメント





星乃愛理

メリークリスマス！！


初めてのクリスマスビジュアルが公開されました🎅


ドキドキしながら撮ったので、いっぱい見てもらえたら嬉しいです💭


この冬も一緒にあったかい時間を過ごそうね(ハート)






仲乃羽菜

メリークリスマス(ハート)あなたと過ごすはじめてのクリスマス、とびきり大切な思い出になる予感♪


今までで1番幸せな冬にしてあげる＞ ＜(ハート)


いつもよりお姉さんななかのより








後藤理花

クリスマスビジュアル解禁しました


この季節が少しでも特別になりますように。


この冬もそばにいてね⛄️







白雪いち

クリスマスビジュアル解禁されましたー！！！


しゅがほりと特別な冬にしようね(ハート)


メリークリスマスෆ







大石花音

クリスマスビジュアル解禁しました


この季節が少しでも特別になりますように。


この冬もそばにいてね⛄️







内川まどか

メリークリスマスっ.ᐟ.ᐟ


君と過ごす初めての冬 ❄


新しいビジュアルと共に、皆さんへたくさんの幸せを届けられますように。特別な冬を一緒に過ごそうね⸝⸝> <⸝⸝(ハート)







町田つむぎ

初めてのクリスマスビジュアル公開されたよ～！


どうかな～？(^_－)－☆


みんなにクリスマスプレゼント渡せて嬉しいな 💭


大切に全部読んでね！






◆主なイベント情報（12月出演・主催公演一覧）



Sugarmarry Christmas 2025 ～TikTok＆チェキ撮影会～



開催日： 12月14日



会場： ふれあい貸し会議室 渋谷新生



詳細： https://x.com/sgrholic_info/status/1994390827041235360?s=20






大石 花音生誕祭 BIRTH DAY LIVE2025



開催日： 12月20日



会場： SHIBUYA O-CREST



詳細： https://ticketdive.com/event/H4VgWX5Uwz8T6lb4lwOM







主催ライブ「Goodbye Year, Hello Sweetness 2025」



開催日： 12月29日



会場： 渋谷DAIA



詳細： https://ticketdive.com/event/b0fh07V6VbLs4pgduRxr







その他の出演情報はこちら
https://sugarholic-official.com/#/schedule?year=2025&month=12&format=calendar(https://sugarholic-official.com/#/schedule?year=2025&month=12&format=calendar)



◆公式情報



公式サイト
https://sugarholic-official.com/#/



SNS



X（旧Twitter）： https://x.com/sgrholic_info



Instagram： https://www.instagram.com/sgrholic_info/



TikTok： https://www.tiktok.com/@sgrholic_info



YouTube： https://www.youtube.com/@sgrholic_info



◆お問い合わせ



MAIL：sugarholic1122@gmail.com