“冬のちょいクセガーリー” を彩るクリスマス新ビジュアル公開
今回のビジュアルは、“洗練されたクリスマス・ソワレ” をテーマに制作。
ファッション誌の特集企画のようなモード感と、
甘さだけではない、大人な雰囲気を意識した世界観に仕上げました。
肩の力が抜けた自然体の表情が収められ、
Sugar(ハート)Holic の新たな一面を感じられる作品となっています。
また、この世界観をまとめた デジタルフォトブックをオンラインで販売が決定。
撮影時の空気感とストーリーをそのまま閉じ込めた内容となっており、
ステージとは違った角度でグループの魅力を楽しんでいただけます。
<基本情報>
◾タイトル
SugarMerryChristmas
◾出演
星乃愛理
仲乃羽菜
後藤理花
白雪いち
大石花音
町田つむぎ
内川まどか
◾撮影
汐留シユ
◾構成
PDF/76p
◾価格
4,400円(税込)
■販売先
Sugar(ハート)Holic公式ショップ
https://sugarholicshop.myshopify.com/
◆メンバーコメント
星乃愛理
メリークリスマス！！
初めてのクリスマスビジュアルが公開されました🎅
ドキドキしながら撮ったので、いっぱい見てもらえたら嬉しいです💭
この冬も一緒にあったかい時間を過ごそうね(ハート)
仲乃羽菜
メリークリスマス(ハート)あなたと過ごすはじめてのクリスマス、とびきり大切な思い出になる予感♪
今までで1番幸せな冬にしてあげる＞ ＜(ハート)
いつもよりお姉さんななかのより
後藤理花
クリスマスビジュアル解禁しました
この季節が少しでも特別になりますように。
この冬もそばにいてね⛄️
白雪いち
クリスマスビジュアル解禁されましたー！！！
しゅがほりと特別な冬にしようね(ハート)
メリークリスマスෆ
大石花音
クリスマスビジュアル解禁しました
この季節が少しでも特別になりますように。
この冬もそばにいてね⛄️
内川まどか
メリークリスマスっ.ᐟ.ᐟ
君と過ごす初めての冬 ❄
新しいビジュアルと共に、皆さんへたくさんの幸せを届けられますように。特別な冬を一緒に過ごそうね⸝⸝> <⸝⸝(ハート)
町田つむぎ
初めてのクリスマスビジュアル公開されたよ～！
どうかな～？(^_－)－☆
みんなにクリスマスプレゼント渡せて嬉しいな 💭
大切に全部読んでね！
◆主なイベント情報（12月出演・主催公演一覧）
Sugarmarry Christmas 2025 ～TikTok＆チェキ撮影会～
開催日： 12月14日
会場： ふれあい貸し会議室 渋谷新生
詳細： https://x.com/sgrholic_info/status/1994390827041235360?s=20
大石 花音生誕祭 BIRTH DAY LIVE2025
開催日： 12月20日
会場： SHIBUYA O-CREST
詳細： https://ticketdive.com/event/H4VgWX5Uwz8T6lb4lwOM
主催ライブ「Goodbye Year, Hello Sweetness 2025」
開催日： 12月29日
会場： 渋谷DAIA
詳細： https://ticketdive.com/event/b0fh07V6VbLs4pgduRxr
その他の出演情報はこちら
https://sugarholic-official.com/#/schedule?year=2025&month=12&format=calendar(https://sugarholic-official.com/#/schedule?year=2025&month=12&format=calendar)
◆公式情報
公式サイト
https://sugarholic-official.com/#/
SNS
X（旧Twitter）： https://x.com/sgrholic_info
Instagram： https://www.instagram.com/sgrholic_info/
TikTok： https://www.tiktok.com/@sgrholic_info
YouTube： https://www.youtube.com/@sgrholic_info
◆お問い合わせ
MAIL：sugarholic1122@gmail.com