《茨城県境町》「第3回さかいまち国際児童画展」
【第３回さかいまち国際児童画展】入選作140点をS-Gallery粛粲寳美術館に展示
茨城県境町（町長：橋本正裕）では、境町アートのまちづくりとしてS-Gallery粛粲寳美術館（茨城県猿島郡境町坂花町1455ｰ1）(https://www.google.co.jp/maps/place/S-Gallery+%E7%B2%9B%E7%B2%B2%E5%AF%B6%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8/@36.1051093,139.7916763,20z/data=!4m6!3m5!1s0x6018b12462eb70a3:0x7748530bed5cd50c!8m2!3d36.1050408!4d139.7919731!16s%2Fg%2F11k1qddvr2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)において境町アートプロジェクト主催の企画展示を行っています。
令和7年12月20日（土）～令和8年2月8日（日）より、第３回となる「さかいまち国際児童画展」を開催します。
本展示では、境町の子どもたちと、町と友好のある海外の国や地域の子どもたちの作品から募集した1,537点の作品のうち、受賞作140点を展示します。
あわせて会期中に、ミニだるまの絵付けワークショップ、映画上映・講演会を開催します。
【第３回さかいまち国際児童画展】
日 時：令和7年12月20日（土）～令和8年2月8日（日）
場 所：S-Gallery粛粲寶美術館(https://www.sakaimachi.jp/shukusampo-museum.html)（茨城県猿島郡境町1455-1(https://maps.app.goo.gl/pydvURArVMbKWcTc8)）
休館日：月曜日・火曜日・年末年始
開館時間：
午前：10時から12時（入館11時30分まで）
午後：13時15分から17時（入館16時30分まで）
入場料：無料
主 催：境町
企 画：境町アートプロジェクト
ミニだるまの絵付けワークショップ
日 時：令和8年1月11日（日) 13時30分から15時
場 所：S-Lab研究室（S-Gallery粛粲寳美術館 展示室となり）
対 象：小学校4年生以上（それ以下の子どもは保護者同伴）
参加費：無料
定 員：10名（事前予約制）
申込方法：企画展ホームページ(https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page003922.html)よりお申し込み
受付開始日：令和7年12月20日（土）8時30分から
映画上映「Journey to be continued -続きゆく旅-」
日 時：令和8年1月17日（土）
上映作品：「Journey to be continued -続きゆく旅-(https://www.youtube.com/watch?v=5feFdneMmN8)」（企画・監督 ：岩井成昭（秋田公立美術大学教授）／企画・製作：Sin Titulo ／制作年：2016 年）
上映・講演時間：13時30分から16時30分（映画上映時間67分、映画上映後休憩を挟んで講演会があります 講師：岩井成昭（秋田公立美術大学教授））
場 所：S-Labセミナー室（S-Gallery粛粲寶美術館となり）
対 象：先着順
参加費：無料
定 員：50名
S-Lab研究室
S-Gallery粛粲寳美術館