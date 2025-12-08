GoogleのAI”Gemini”とともに、15秒CFが全曲フル尺でMV化を実現!藤井隆「light showers」全曲MVを一挙初公開!!博多大吉、椿鬼奴をゲストに迎えたライブ配信も決定!

吉本興業株式会社

博多大吉、椿鬼奴をゲストに迎え、12/16（火）20:00～Youtubeライブ配信が決定！

藤井隆が2017年にリリースしたアルバム「light showers」全10曲のミュージックビデオを、12/16（火）20時～SLENDERIE RECORD（スレンダリーレコード）Youtube公式チャンネルのライブ配信にて一挙初公開します。

このミュージックビデオは、GoogleのAI「Gemini」や映像生成AI「Veo 3」、画像生成AI「Nano Banana」など、最新のGoogle AIが活用され、全曲フル尺でのMV化が実現いたしました。ライブ配信では、藤井隆と親交の深い博多大吉、椿鬼奴をゲストに迎え、制作の裏側やミュージックビデオに込めた想いを語るトークを展開予定です。さらに本日20時にティザームービーを公開します。ぜひご覧下さい。

https://youtu.be/9JbUMX_ZOjE

YouTubeライブ配信詳細

タイトル：「light showers」全曲MV一挙初公開ライブ

配信日時：2025年12月16日（火）20:00～

出演：藤井隆

ゲスト：博多大吉、椿鬼奴

配信サイト：SLENDERIE RECORD YouTube公式チャンネル

URL： https://youtube.com/live/wjRuivcsSrs?feature=share

「藤井隆 "light showers" CFまとめ」について

「藤井隆 “light showers” CFまとめ」は、“1990年代の音楽”をテーマに制作されたアルバム『light showers』のリリース時（2017年）に公開され101万再生を超え話題となった映像作品です。リリース当時、全曲にCMタイアップが付いているという架空の設定で、各曲を15秒ずつの“CF”として制作したダイジェスト映像をまとめたものです。

「藤井隆 "light showers" CFまとめ」

https://youtu.be/UVns0T9Gsr4(https://youtu.be/UVns0T9Gsr4)

藤井隆 プロフィール

1992年5月吉本新喜劇入団。同年7月心斎橋2丁目劇場で行われた吉本新喜劇若手公演で初舞台。

2000年3月8日「ナンダカンダ」で歌手デビュー。同年、NHK紅白歌合戦に初出場。

現在は、舞台にドラマ、音楽などマルチに活動を広げている。

博多大吉 プロフィール

1990年福岡吉本の1期生としてデビュー。2005年に上京し、2014年「THE MANZAI 2014」で優勝を果たす。

2018年には、朝の情報番組「あさイチ」（NHK総合）の2代目キャスターに就任。

2019年には、第26回福岡県文化賞（社会部門）を受賞。2024年2月には博多華丸・大吉主催で、3万人規模のドームイベント「華大どんたく」を開催した。

椿鬼奴 プロフィール

吉本興業所属。歌ネタ、ダンス、ものまねなど多彩な芸をこなす、唯一無二のピン芸人。

NTV「世界の果てまでイッテQ!」へのレギュラー出演や、お笑いユニット「キュートン」としても活動。

近年は芸人としてのみならず、歌手や俳優など活躍の場を広げている。

藤井隆 アルバム「light showers」

2015年6月にリリースした前作「Coﬀee Bar Cowboy」から約2年、藤井隆のニューアルバム「light showers」が2017年9月13日（水）にリリース。ダンスミュージックのマエストロ冨田謙をプロデューサーに迎え、藤井隆が最も影響を受けた「90年代の音楽」をテーマに最高の作家陣が楽曲を提供。バラエティー、ドラマ、舞台で活躍中の藤井隆がアーティスト、シンガーとしての側面を余すところ無く発揮した全10曲を収録したアルバム！

[楽曲提供アーティスト]

EPO、YOU、冨田謙、堂島孝平、西寺郷太（NONA REEVES）、葉山拓亮（Tourbilon）、シンリズム、RIS、澤部渡（スカート）、ARAKI

好評配信中：https://lnk.to/takashifujii_lightshowers(https://lnk.to/takashifujii_lightshowers)

タイトル：light showers

発売日：2017年9月13日（水）

価格：\2,778（税抜）\3,000（税込）

品番：YRCN-95284

■SLENDERIE RECORD 公式サイト、SNS

・Website: https://slenderierecord.futureartist.net/

・YouTube：https://www.youtube.com/@SLENDERIERECORD

・X: https://twitter.com/slenderierecord