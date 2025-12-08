BTSのJUNG KOOK　Rolling Stone Japan vol.33ダブル表紙ビジュアル解禁 「限界のないアーティスト、それが僕の目指す姿です」

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

CEグループで音楽に関する生活提案事業の運営と業態開発を行うCEミュージッククリエイティブ株式会社（代表取締役社長：菅沼博道）が発行するRolling Stone Japanより、BTSのJUNG KOOKがダブル表紙を飾り、豪華フォト＆インタビューストーリー24ページを収録した、Rolling Stone Japan vol.33が12月25日（木）より全国の書店およびネット通販にて発売が開始されます。本企画は、Rolling Stone誌として初めて、日本、UK、韓国の3ヶ国による共同プロジェクトとして実行され、それぞれが異なる表紙ビジュアルで展開。日本版は、エクスクルーシブカットを多数掲載し、フォトストーリー仕立てに仕上がりました。

Rolling Stone Japanvol.33 FRONT/BACK (Photography by Tayo Kuku Jr. )

世界的ポップスターであり、BTSのメンバー、そして世界で最も有名な顔の一つであるJUNG KOOK。再びスポットライトを浴びるソロアーティストとして、そして“21世紀のポップアイコン”であるBTSの一員として戻ってくる感覚はどのようなものなのか。BTSが次のアルバムの制作のためロサンゼルスで静かに音楽活動を行っている中、Rolling Stone JapanとUKとKoreaの３カ国版は、ニューヨークのウェストサイドにある日差しの差し込むスタジオで、JUNG KOOKに会うことができました。その数時間前には、ニューヨーク・ファッションウィークのカルバン・クラインの2026年春夏ショーにサプライズ出演した直後という貴重な時間をともに過ごすことができました。

今年最初で唯一のソロインタビューで、彼は自身のウェルビーイングを最優先に考えるようになったこと、成長していくこと、そして新しい音楽について大いに語っています。

以下、インタビューより一部抜粋

常に前進し続けることについて：

「昔から変化を追い求めてきました。流れに引きずられるのではなく、流れを生み出せるアーティストになりたいです。型にはめられるのは嫌なんです。限界のないアーティスト--それが僕の目指す姿です。」

ソロデビュー曲『Seven (feat.Latto)』について：

「僕は『Seven (feat. Latto)』が大好きで、パフォーマンス面でも自信がありました。それでも、こんなに反響が良かったことには驚きました。おかげで、もっと自信を持てるようになったんです。」

自分を大切にできていますか：

「もっと自分を愛し、労わらないとだめですね。運動をしたり、健康的な習慣を維持したり--どれも自分を愛するためのルーティンの一部ですから。」

新しい音楽について：

「今は、自分が次のステップに向けて大きくジャンプできるかどうか、客観的に見つめる時期です。同じようなパフォーマンスや似た曲を繰り返すのではなく、新しいことに挑戦し、進化を続けて、違った一面を見せられるようにしています。」

■「Rolling Stone Japan」について

1967年に米国サンフランシスコにて創刊したRolling Stone誌は、半世紀以上に渡り世界のポップ・カルチャーを牽引してまいりました。現在は、日本を含む世界にて14カ国版にて雑誌・WEB・イベントなど幅広く展開。2007年に日本版が創刊し、2017年よりCCCグループ（現：CEグループ）がライセンスを取得し、リニューアル創刊。毎号読者が保存版として購入していただけるような「深く」「リッチ」な雑誌作りを掲げ、年に4回発行しております。

Rolling Stone Japan：https://rollingstonejapan.com/(https://rollingstonejapan.com/)

・媒体名：Rolling Stone Japan (ローリングストーンジャパン) vol.33(2026年2月号)

・発売日：2025年12月25日（木）

・特別定価：1,500円（税込）

・発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社

・発売元：株式会社CEメディアハウス

予約受付中 :https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4814BGW?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_P9FD565TX3BC9WQH68JB&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_P9FD565TX3BC9WQH68JB&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_P9FD565TX3BC9WQH68JB&bestFormat=true

2025年4月1日より、発行元：CCCミュージックラボ株式会社はCEミュージッククリエイティブ株式会社、発売元：株式会社CCCメディアハウスは株式会社CEメディアハウスと社名を変更しております。

販売に関する問い合わせ：株式会社CEメディアハウス（049-293-9553）