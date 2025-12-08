幾田りら　ニューアルバム『Laugh』のトレーラー&特設サイトを公開！さらに1/14(水)発売のパッケージ画像も解禁！

The Orchard Japan

YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、2025年12月10日(水)に配信リリース、2026年1月14日(水)にCDリリースするニューアルバム『Laugh』の収録曲トレーラーとアルバム特設サイトが公開となった！ 特設サイトでは、今回初収録となる新曲「Latata」、「Cafe Latte」「タイムマシン」の音源をいち早く聴くことが出来る内容となっている。さらに、オリジナル仕様となるパッケージ画像も解禁となった！

本作は、前作アルバム『Sketch』リリースからの約3年ぶりのフルアルバムとなっており、アーティスト活動としても幅広く挑戦をしてきた彼女の軌跡が感じられる楽曲集となっている。Disc1には、2024年3月リリース “あの”とのW主演を務め声優としての注目も集めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章主題歌「青春謳歌 feat. ano」、2025年1月リリース 自身初のTVアニメオープニングとなったTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クール オープニングテーマ「百花繚乱」、4月リリース SNSを中心にバズを広げTikTok総再生数12億を突破したABEMA「今日、好きになりました。」2025年4月-主題歌「恋風」、10月リリース TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3 エンディング主題歌「Actor」などの既発曲10曲に加え、今作に向けて書き下ろしをした新曲「Latata」「タイムマシン」、そして先日発表されたパク・ソジュン、ウォン・ジアン主演の韓国ドラマ『明日はきっと』にも起用された「Cafe Latte」のJapanese Ver.を収録した全13曲となっている。さらに、1月14日(水)に発売となるCDの初回生産限定盤には、豪華アーティストとの17曲に及ぶコラボ曲&カバー曲のアーカイブを収録。フジファブリック、TOMORROW X TOGETHER、伶、milet、Aimer、Creepy Nuts、Ayase、東京スカパラダイスオーケストラ、佐藤千亜妃、ano、山崎育三郎、鈴木雅之、EIKO(上白石萌歌)、shin(詩羽)、ピーナッツくん とのコラボ楽曲、そして、加藤ミリヤ、松田聖子、いきものがかり、映画「千と千尋の神隠し」楽曲のカバーといったそうそうたるラインナップから、彼女の声ならではの表現の幅広さを感じることが出来る1枚となっている。加えて、A5サイズ特製パッケージ仕様となる初回生産限定盤に収録されるPhoto Bookは、本作のジャケット写真の撮影も担当した写真家・石田真澄による、36Pに及ぶ“ラフ”な幾田を捉えたファン必見のアイテムとなっている。

12月14日(日)23:59まで限定となる早期予約特典は、本作の撮り下ろし写真を使用した全3種のランダム“オリジナルフィルムしおり”となっている。購入者特典は、本作に収録されている楽曲のジャケットを使用したステッカーとなっており、各ショップで絵柄が異なるので、是非チェックして欲しい。

また、アルバムを記念したライブツアー「幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”」が開催される。5月5日(火・祝)・6日(水・休) 兵庫・神戸ワールド記念ホール、5月16日(土)・17日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM、そして、5月23日(土)ソウル・オリンピック公園 オリンピックホールの全3カ所５公演のツアーとなる。1月リリースのアルバム『Laugh』通常盤初回仕様、初回生産限定盤には、兵庫・神奈川の国内公演のチケット封入先行受付に応募出来るシリアルコードも封入されるので、この機会をお見逃しなく。

さらに、グローバルファンダムライフ・プラットフォーム Weverseでは“Lilas MEMBERSHIP会員限定”で、国内公演のチケット先行受付を実施中。こちらもお見逃しなく。

★幾田りら 2nd Album『Laugh』Trailer

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KyNCleTXHyQ ]

★幾田りら 2nd Album『Laugh』特設サイト

https://lilasikuta.jp/laugh/

【アルバム情報】

アーティスト：幾田りら

タイトル：Laugh

発売日：【配信リリース】 配信リリース 2025年12月10日(水) / 【CDリリース】 2026年1月14日(水)

品番：【初回生産限定盤】 XSCL-127~9 / 【通常盤初回仕様】XSCL-130

仕様：【初回生産限定盤】 CD2枚＋A5サイズ特製パッケージ＋Photo Book＋2026年5月ツアーチケット封入先行実施

【通常盤初回仕様】 CD1枚＋2026年5月ツアーチケット封入先行実施

価格：【初回生産限定盤】 4,800円(税抜 4,364円)

【通常盤初回仕様】 3,800円(税抜 3,455円)

配信予約URL：https://forms.sonymusicfans.com/campaign/lilas-laugh/

CD予約URL： https://Lilas.lnk.to/2ndAL_Laugh

〈収録曲〉

[Disc 1:CD] ※初回生産限定盤・通常盤初回仕様 共通

1. Actor / TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌

2. 恋風 / ABEMA「今日、好きになりました。」2025年4月-主題歌

3. Latata ※新曲

4. 百花繚乱 / TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クール オープニングテーマ

5. Voyage / 日本テレビ系『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト「LOVEダン2026」課題曲

6. With / 映画『アナログ』インスパイアソング

7. Sign / ABEMAオリジナルドラマ「透明なわたしたち」主題歌

8. Cafe Latte / 韓国ドラマ『明日はきっと』挿入歌 Japanese Ver. ※新曲

9. 青春謳歌 〈幾田りら feat. ano〉 / 映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章主題歌

10. ハミング / フジテレビ系『めざましどようび』テーマソング

11. P.S. / 映画『１秒先の彼』主題歌

12. DREAMER

13. タイムマシン ※新曲

[Disc 2:CD] ※初回生産限定盤 限定

1. Aitai 〈加藤ミリヤ Cover〉

2. たりないすくない 〈フジファブリック feat. 幾田りら〉

3. SWEET MEMORIES 〈松田聖子 Cover〉

4. 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) [Japanese Ver.] 〈TOMORROW X TOGETHER feat. 幾田りら〉

5. 宝石 〈伶 feat. 幾田りら〉

6. おもかげ 〈milet × Aimer × 幾田りら (produced by Vaundy)〉

7. ばかまじめ 〈Creepy Nuts × Ayase × 幾田りら〉

8. Free Free Free 〈東京スカパラダイスオーケストラ feat. 幾田りら〉

9. 線香花火 〈佐藤千亜妃 feat. 幾田りら〉

10. いのちの名前 〈映画「千と千尋の神隠し」より Cover〉

11. ノスタルジア 〈いきものがかり Cover〉

12. 絶絶絶絶対聖域 〈ano feat. 幾田りら〉

13. LIKE、重ねていく 〈山崎育三郎 feat. 幾田りら〉

14. SHINSEKAIより 〈ano × 幾田りら〉

15. 夢見る16歳 〈幾田りら feat. 鈴木雅之 / シャネルズ Cover〉

16. Sing along!!! 〈EIKO & shin feat. 幾田りら〉

17. TIME TO LUV 〈ピーナッツくん feat. 幾田りら〉

＝アルバム『Laugh』 早期予約・購入者特典＝

［早期予約特典］

対象店舗にて幾田りら 2nd AL 『Laugh』を期間内にご予約いただいた方に、「オリジナルフィルムしおり ランダム1種（全3種）」をプレゼントいたします。

▼早期予約特典ご予約対象期間

2025年12月3日(水)正午12:00～12月14日(日)23:59まで

▼早期予約特典ご予約対象店舗

・Amazon.co.jp

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）

・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）

・セブンネットショッピング

・全国アニメイト（通販含む）

・楽天ブックス

・Sony Music Shop

・TSUTAYA

・WonderGOO / 新星堂

・ネオウィング

・玉光堂

・幾田りら応援店特典

※予約受付期間内であっても、特典が無くなり次第受付終了となります。

［購入者特典］

★対象店舗/特典内容

■Amazon.co.jp … メガジャケ

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … オリジナルステッカー -Type A-（「Actor」オリジナルステッカー）

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルステッカー -Type B-（「恋風」オリジナルステッカー）

■セブンネットショッピング … オリジナルステッカー -Type C-（「百花繚乱」オリジナルステッカー）

■楽天ブックス … オリジナルステッカー -Type D-（「青春謳歌」オリジナルステッカー）

■Sony Music Shop … オリジナルステッカー -Type E-（「ハミング」オリジナルステッカー）

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） … オリジナルステッカー -Type F- ※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。（「DREAMER」オリジナルステッカー）

■WonderGOO/新星堂全店（一部店舖除く）および新星堂WonderGOOオンライン … オリジナルステッカー -Type G-（「With」オリジナルステッカー）

■Neowing（CDJAPAN） … オリジナルステッカー -Type H-（「Sign」オリジナルステッカー）

■玉光堂/バンダレコード/ライオン堂/イケヤミュージック（ECサイト含む） … オリジナルステッカー -Type I-（「P.S.」オリジナルステッカー）

■幾田りら応援店特典 … オリジナルステッカー -Type J-（「Voyage」オリジナルステッカー）

ご予約はコチラ： https://Lilas.lnk.to/2ndAL_Laugh

【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◆アーティスト情報◆

★幾田りら

X (Twitter)：https://twitter.com/ikutalilas

Staff X (Twitter)：https://twitter.com/lilastaff_

Instagram：https://www.instagram.com/lilasikuta

TikTok：https://www.tiktok.com/@lilaasikuta

YouTube Channel：https://www.youtube.com/channel/UCztEY6czNyJKjRWMwuur9bg