「Healthtech Summit 2025」ピッチコンテスト最優秀賞は株式会社きづなろに決定

アルフレッサ株式会社

Healthtech Summit 2025運営委員会（以下、本運営委員会）は、本日、ヘルステックのグローバルカンファレンス「Healthtech Summit 2025」（以下、ヘルステックサミット）のメインイベントであるピッチコンテストの決勝 「ピッチファイナル」を開催し、最優秀賞を介護予防領域で骨格センサーをプロダクトとして提供する株式会社きづなろに決定しました。

なお、本運営委員会には、メドピア株式会社（東京都中央区、代表取締役 兼 執行役員社長：後藤 直樹）およびアルフレッサ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：福神 雄介）が参画し、企画立案やプログラム構成を通じてヘルステックサミットの推進に貢献しています 。

■最優秀賞 株式会社きづなろ 代表取締役 大槻 知史氏のコメント

ハイレベルなビジネスが数多く発表される中で、最優秀賞という栄誉ある評価をいただき、驚きと共に大変光栄に思います。私は介護を機に退職し、独学でAIを学び始めました。開発の原点は、母が自宅で転倒した際にすぐ発見できず、救いの手を差し伸べられなかった悔しさにあります。だからこそ、単なる見守りではなく、本当に人を救い、守る技術を作りたいという強い信念で今日まで改良を重ねてまいりました。

現在、介護現場は深刻な人手不足と長時間労働という課題に直面しています。私たちの技術で現場スタッフの負担を軽減し、高齢者の安全を守ることが急務です。今後は、海外で先行する予防領域へのデータ活用を日本でも本格化させ、日本が世界に誇れる介護予防の先進モデルとなるよう尽力します。今回の受賞を弾みに、業界の皆様と連携しながら、この国の社会課題解決に邁進してまいります。

■ピッチコンテスト各賞 受賞企業

・最優秀賞（副賞：100万円）

株式会社きづなろ 代表取締役 大槻 知史

https://qiznalo.com/

・インテージヘルスケア賞（協賛：株式会社インテージヘルスケア）

株式会社Genics 代表取締役 栄田 源

https://genics.jp/

・オーディエンス賞

株式会社きづなろ 代表取締役 大槻 知史

https://qiznalo.com/

■ピッチコンテスト概要

ピッチコンテストは、「Healthtech Summit 2025」のメインイベントです。予防から医療・介護、食からHRまで、人がよりよく生きることをテクノロジーで実現するサービスを応募対象としています。

応募企業の中から厳選されたファイナリストは、5分間のピッチに加えて7分間の審査員との質疑応答の中で議論が交わされ、審査の上、最優秀賞1社と各スポンサー賞を決定します。

公式サイト

https://healthtechsummit.jp/pitch.html

【審査員】

村井 啓太 （株式会社インテージホールディングス 上席執行役員 マーケティング支援

（ヘルスケア）事業担当

株式会社インテージヘルスケア 代表取締役社長）

岡村 直樹 （アステラス製薬株式会社 代表取締役社長CEO）

Matthew Holt（Co-Founder, Health2.0 Conference&Founder, The Health Care Blog）

南部 美貴 （株式会社NTTドコモ コンシューマサービスカンパニー ヘルスケアサービス部長）

小林 賢治 （シニフィアン株式会社 共同代表／Nstock株式会社

エグゼクティブ・アドバイザー）

福神 雄介 （アルフレッサ株式会社 代表取締役社長）

石見 陽 （メドピア株式会社 取締役会長（医師・医学博士））

【司会】

横松 知咲子 （医師）

■ヘルステックサミットについて

Into Your Hands ~つなげるテクノロジーで拓く、次世代のヘルスケア~

ヘルステック領域の最前線を発信し続け、今年で11年目を迎えます。私たちはヘルステックを、「よりよく生きる」を実現するテクノロジーと定義しました。医療に直結するものだけでなく、ゆりかごから墓場まで、人生に寄り添うヘルステックは、次々に革新的な技術やビジネスモデルを生み出しています。

2025年、国際情勢が激動する中、これまで堅調に推移していたヘルステック領域が、改めて注目を集めています。特に日本市場は、高齢先進国かつ整備された医療体制、デジタル実装の急速な進行により、世界からも熱い視線が注がれています。

AIを活用した創薬やエビデンス構築、データの個人への還元、最適化された治療体験などの新世代の技術・サービスが、ビジネスやアカデミアで急速に実用化されています。データがつながり、ソリューションが最適化され、医薬品やサービスといったわかりやすい形で私たち自身の手の中に「よりよいヘルスケア」という形で還元される世界へと進んでいく、そんな次世代のヘルステックがまさに今、拓かれようとしています。これからの「よりよく生きる」を担う最先端のプレイヤー、またそのテクノロジーは、どのように社会実装されていくのでしょうか。多様な切り口から最先端のプレイヤーが考える次世代の「ヘルステック」を考えます。

日本、そして世界のヘルステックの最先端を様々な角度から議論し、スタートアップ、産官学、各業界のキーパーソンたちとつながる、真冬の熱い2日間をぜひご体験ください。

視聴について

イベント終了約1週間後より、約1か月間の期間限定アーカイブ配信にて視聴いただけます。

「Healthtech Summit 2025」公式サイト（https://healthtechsummit.jp/）よりチケットを購入・登録済の方に視聴方法をご案内します。

※イベント終了後も「オンライン視聴チケット（無料）」の登録は可能です

■メドピア株式会社 概要 https://medpeer.co.jp

社名/代表：メドピア株式会社 / 代表取締役 兼 執行役員社長 後藤 直樹

所 在 地 ：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア8階

事業内容 ：医師集合知プラットフォーム「MedPeer」(medpeer.jp)運営および関連事業

■アルフレッサ株式会社 概要 https://www.alfresa.co.jp

社名/代表：アルフレッサ株式会社 / 代表取締役社長 福神 雄介

所 在 地 ：東京都千代田区神田美土代町7番地

事業内容 ：医療用医薬品、医療機器、医療用検査試薬、介護用品、健康食品、一般用医薬品等の卸売販売