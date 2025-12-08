K-ファッション通販アプリamood（アムード）、当日出荷サービス強化及び冬のトレンドアイテムを拡大

ABLY Corporation., Inc.

韓国のNO.1ファッション通販アプリABLY(エイブリー)が運営するamoodは、本格的な冬シーズンを迎え最新トレンドアイテムの取り扱いを拡大し、11月第2週目から配送期間を短縮するための「当日出荷」サービスを開始しました。これにより、amoodをご利用のユーザー様は、より早くて便利なショッピングを体験できます。

Ｋ-ファッション通販アプリamoodとは？

amoodは、月間で約1,000万人が利用する韓国のファッション通販アプリ「ABLY」が運営する日本向けのサービスであり、韓国ファッションの聖地である東大門（トンデムン）市場の最新トレンドを、日本のお客様にいち早くお届けするファッションプラットフォームです。利益を最低限にしたプチプラ商品をメインに、様々な韓国ファッションアイテムを販売しております。

即日発送サービス「当日出荷」を開始

「海外配送は届くのが遅い。」という不便さを解消するため、amoodは物流システムを最適化してきました。その成功例として、商品を注文当日に確保・梱包し、最短で即日出荷する「当日出荷」商品をご注文の場合、海外配送期間を平均3日程度短縮でき、ユーザー様は急ぎの時にも韓国のトレンディな商品を迅速に受け取ることができます。

今買うべき！冬のベストアイテム

一般的に冬物のアウターはモノトーンが多いですが、今年は「パステルトーンの軽量ダウン」がシーズンの人気トレンドとして注目を集めています。単調なモノトーンから抜け出し、明るく華やかなアクセントを加えられる上、何よりも軽くてトレンディなデザインであるため、韓国では品切れが続くほどその人気が持続しています。

また、11月第5週目から12月第1週目のトップスカテゴリーのベストアイテムはニット類でした。秋に続き冬もその人気を証明するように、ベーシックなデザインからノルディック、アーガイル柄などamoodのリーズナブルな価格のニットを色違いで数枚購入されるユーザー様が増えています。

その他にも、バッグ、シューズ、マフラーなどのファッション雑貨も引き続き取引額が上昇しています。服だけではなく、頭からつま先まで完成できるスタイリングをユーザーの皆様に提案するために、ファッション小物・雑貨カテゴリーも商品ラインナップを強化していく予定です。



会社概要

● 社名：株式会社ABLY Corporation

● 代表取締役：姜 石燻 (カン・ソクフン)

● 本社所在地：大韓民国ソウル特別市瑞草区江南大路465 6/9F

同社は、グローバルファッション・ビューティEコマースプラットフォームを運営しており、韓国No.1ファッション通販アプリ 「ABLY（エイブリー）」 を展開しています。

会社ホームページ： https://ably.team/

amood（アムード）について

amoodは、女性ファッション通販アプリです。

AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。

サービスURL： https://amood.jp

本件に関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、PR担当までご連絡ください。

Eメール： contact@amood.jp

脚注

韓国リサーチ機関であるWiseAppが2025年1月～9月にかけて韓国で最も多く利用されている ファッションアプリを調査した結果トップシェアを誇る「ABLY（エイブリー）」(https://www.wiseapp.co.kr/insight/detail/853/queenit-kream-fashion-apps-september-record-mau)