フリーランス人口1,300万人時代へ──SNSを活用した新しい働き方を支援する「WorkLife」正式リリース

合同会社グリフォン

リリース日

2025年12月10日

発行元

合同会社グリフォン（本社：大阪府大阪市東成区、代表社員：久保湧聖）

合同会社グリフォン（所在地：大阪府／代表：久保 湧聖）は、SNSを活用したフリーランス・個人クリエイターの活動支援を目的とした伴走型サービス「WorkLife（ワークライフ）」を2025年12月10日より正式に提供開始いたします。

＜＜ 今なら無料レクチャー実施中 ＞＞ :https://www.worklife.website/

近年、日本では従来の雇用だけに依存しない働き方が加速しており、ランサーズ株式会社の調査（※https://www.lancers.co.jp/news/pr/24055/?utm_source=chatgpt.com）では、副業・複業を含む広義のフリーランス人口が約1,303万人に達したと報告されています。また、同調査によればフリーランス市場の経済規模は20兆円を超え、前年比で拡大傾向にあります。

そのような背景の中で、SNSを活用したフリーランス活動は増加している一方、投稿計画や収益化戦略、時間管理などの課題に直面する方が少なくありません。こうした現状を踏まえ、当社ではフリーランスが効率的に活動できる環境を提供することを目的に「WorkLife」を始めました。

本サービスは、SNS運用や収益化に関する幅広い相談・サポートを通じて、フリーランス活動の最適化を支援します。特に、SNS発信を通じて自身のブランドや収益を伸ばしたい方を対象としており、初心者から経験者まで幅広く活用可能です。

主な特徴・サービス- SNS運用サポート投稿プランの作成や運用方法のアドバイスを提供フォロワー獲得やエンゲージメント向上を目指した戦略的支援個人のブランディング強化や発信力向上をサポート- 収益化の最適化広告収入や案件獲得の可能性をデータに基づき分析個人の得意分野や活動状況に合わせた収益化戦略を提案継続的な収益向上のための運用改善サポート- 初心者から経験者まで対応SNS運用経験が少ない方には基礎から丁寧にサポート経験者には高度な分析や戦略提案を実施フリーランス活動のステージに応じた柔軟な支援- 無料相談・資料請求初めての方でも安心してサービスを体験できる無料相談制度サービス内容や導入メリットを確認できる資料請求が可能導入前に具体的なサポート内容を把握できるため、安心して利用可能サービス開発の背景

合同会社グリフォンでは、SNSフリーランスの方々から「投稿や案件管理が難しい」「収益化の仕組みがわかりにくい」といった声を多数受けてきました。こうした声に応える形で、フリーランス活動の効率化と成果向上を両立できるサービスとしてWorkLifeを開発しています。

特に、Webデザイン・ライティング・動画制作・SNS運用代行など、SNSを活用する幅広いジャンルのフリーランスに利用していただくことを想定しています。

本サービスを活用することで、投稿計画や運用方法の改善、案件獲得や収益化戦略の最適化が可能となり、効率的かつ持続可能なフリーランス活動を実現できます。

代表コメント

「合同会社グリフォン代表社員の久保湧聖です。SNSフリーランスが安心して働き、収益を最大化できる環境作りを目指しています。WorkLifeを通じて、個人の自由で豊かな働き方を実現してほしいと心から願います。」

本件に関するお問い合わせ先

合同会社グリフォン

代表社員：久保湧聖

メール：info@worklife.website

電話：06-7777-6507

＜＜ 今なら無料レクチャー実施中 ＞＞ :https://www.worklife.website/