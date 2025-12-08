高齢の親の健康が気になるあなたへ

MedicTec合同会社

心疾患リスクを抱える高齢者が、日常的に健康管理できる

高精度 ECG センサー搭載のスマートウォッチ

2026年1月1日発売

ヘルスリンクで高齢の親の健康状態をスマホで見守れる安心感

メディカルとテクノロジーに強い商品開発メーカー MedicTec 合同会社 本社:東京都 は、2026年1月1日(木)より、高精度 ECG センサー搭載のスマートウォッチ「AI Watch 2Pro」を当社ECサイトおよび全国の契約ショップにて販売開始いたします。

「AI Watch 2Pro」は、心疾患リスクを抱える高齢者の健康管理をサポートするだけでなく、特許申請中の『家族見守り』機能により、離れて暮らすご家族の健康状態をスマートフォンで見守ることが可能です。

【URL】https://medictec.tokyo/products/

ユーザーの声をもとに、今作では以下の点を大幅にアップデートしました

- ECG 機能の精度を飛躍的に向上- ディスプレイサイズを拡大し、視認性を強化- バッテリー性能を強化し、最大20日以上の連続使用が可能

「AI Watch 2Pro」は、“見守る”をもっとスマートに、もっとやさしく実現する、新時代のウェアラブルデバイスです。

自分の健康も、離れて暮らす家族の健康も。ひとつのサービスで見守れる安心を

■安心感

心疾患リスクを抱える高齢者が、日常的に健康管理できる安心ツール

AI が心拍データを解析し、異常の可能性を通知

フィットネス愛好家がトレーニング中に心拍の変化をリアルタイムで把握

家族が高齢の親の健康状態をスマホで見守りも可能です。

対応機種：iPhone/Android

アプリ：「MedicTec」

※iOS：14以上/Android：10以上

高精度 ECG センサー搭載のスマートウォッチ

肌に優しいシリコンバンドで長時間装着も快適

医師向けに患者の計測データを視覚的に確認できるよう、グラフ印刷

忙しいビジネスパーソンが、移動中でもECGチェックできるスマートな相棒

サイズ： 47×52.8×11.8(mm)

価格：30000円(税抜き)

色：ブラック

開発担当の気付き、社員やお客様の声を機に商品を開発

当社ではこれまでも「Health Tecで実現する健康社会」をモットーに、様々なテーマを持って商品開発を手がけてきました。心不全は、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病を基盤に発症する症候群であり、現在日本において 120万人が罹患しているとされています。高齢化に伴い 2030年には130万人に達すると予想されており※1、当社は、この心不全領域において「国民の生活の質の向上」 AI 応用の分野で、ウェアラブル技術を用いて心房細動を検出する研究を続けています。心不全を解決したいという想いから、素材と使いやすさの両面にこだわりました。

また当社では、社員やお客様へのアンケートを通して日々の不便や「こんな使い方もできたらいいのに」という声を集め、商品開発をしています。「計測データを出力したい」 「離れている家族の見守り」など、ご自身の利用だけでなく家族で使えるように、通常のスマートウォッチではあまりない機能を用意しました。

※1:「超高齢社会で急増する心不全 - 日本心臓財団」より引用

開発担当 商品企画部のコメント

「そういえば、先週も忙しくて運動できなかったな・・・。体力が衰え、生活習慣も乱れててこのさき不安だな。装着→計測→クラウド保存→医師と共有→医療機関との情報共有をスムーズにサポートできたらよりハッピーだな」と、業務中にふと思ったことがこの商品開発のきっかけです。スマートウオッチはウェアラブルデバイスにすぎませんが、健康管理の自立を促すように、パーソナルメディカルパートナーとして新しい立ち位置に変わる事が重要です。そして今回も開発の過程で社員や多くのお客様の声をいただき、素材やサイズにこだわりを持って商品を作りました。私のような「ズボラだけれども健康でいたい」という皆さんに使っていただけたらとてもうれしく思います。

これまでの商品例と今後の展望 ―「命を見守る」 ウェアラブル医療の新しい形

前述の通り、当社では「Health Tec で実現する健康社会」をモットーに、ものづくりに励んできました。「何気ない日々の中に、そっと寄り添う安心を」 「朝の目覚め、通勤の途中、ふとした瞬間に感じる“自分の心のリズム」。そんな日々暮らす中での小さなサインを見逃さない、新しいパートナーができました。当社の商品を使うことで日々が快適に、その結果、医療費削減につながる予防的アプローにもなっている。そんな一石二鳥な商品をこれからも作り続けます。

これまでに開発した商品例

・着けているのを忘れてしまう着け心地 「Catcher1」(人々にもっと自然に、身につけてほしい)

https://meddictec.tokyo/products/catcher1

・ワイアレス充電対応「MedicTec PRO」(テクノロジーの進化が、命を見守る力を変えていく。)

https://medictec.tokyo/products/catcher1pro



(https://medictec.tokyo/products/catcher1pro)

MedicTec 合同会社について

MedicTecは、ヘルステック領域でウェアラブルデバイスの企画・開発・製造を一貫して支援する企業です。

新規参入を検討される企業様に対し、豊富な研究知見と技術力をもとに最適な製品づくりをご提案します。

私たちは「Health Techで実現する健康社会」を目指し、10年以上にわたる睡眠・運動分野の研究成果を活かしたサービスを提供しています。スマートウォッチは“身につける人の人生を映すもの”であるという理念のもと、高品質で信頼される製品開発に取り組んできました。

時代の変化に合わせ常に新しいテクノロジーを追求し、多様なニーズに応える柔軟なものづくりを行っています。

今後も「MedicTecを選んで良かった」と言っていただける製品を届けるため、社員一同ウェアラブルデバイスの開発と品質向上に努めてまいります。

【会社概要】

社名：MedicTec 合同会社

本社所在地：東京都

代表取締役：佐藤 健一

事業内容： ウェアラブル製品のODM/OEM

設立： 2018年2月5日

HP：https://medictec.tokyo/