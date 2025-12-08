【期間限定46%オフ】AI 機能付き DOOGEE NOTE58が15,499円で発売中！ 6.75型90Hz大画面と6250mAh大電池 Android16スマートフォン

深圳市道格创想电子商务有限公司

高コストパフォーマンスで定評のあるDOOGEEのスマートフォンモデル「NOTE58」が、楽天市場とAmazon.co.jpにて限定再入荷され、特別価格での販売が開始されます。

Note58 イメージ図

Android 16を搭載し、滑らかな90Hzディスプレイと驚異的な6250mAhバッテリーを備えた本モデルは、通常価格28,900円のところ、期間・数量限定で15,499円（税込）にて提供されます。在庫限りのため、購入はお早めに。

NOTE58アマゾン商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPR6J17F?th=1

原価：28900円

期間限定：15499円（46%オフ）

NOTE58楽天市場商品ページ：

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/note58/

期間限定：15499円

滑らかな90Hzフルードディスプレイ

6.75インチの大型IPS水滴スクリーンに90Hz高リフレッシュレートを採用。SNSのスクロール、動画視聴、軽いゲームまで、全ての動きが滑らかで快適になります。最新Android 16との組み合わせで、日常操作のストレスを軽減します。

最新Android16 × Gemini AI 搭載：AIが日常をもっとスマートに

DOOGEE NOTE58スマホは、Android 15システムから最新のAndroid 16システムへ大幅アップグレード。従来の高速レスポンスや安定性はそのままに、Gemini AIによるスマートアシスタント、自動化タスク、予測入力、日本語音声認識、リアルタイム翻訳、写真解析、自動スケジュール提案など、多彩なAI機能を追加。動画視聴、モバイルゲーム、オンライン会議、SNS投稿、電子書籍、Web閲覧、学習アプリなど、あらゆるシーンで操作が直感的かつ効率的に。AIスマートフォンとして日常もビジネスも強力サポートします。

一日では終わらない6250mAhの大容量バッテリー

多くのユーザーから支持を集める大容量バッテリーを搭載。6250mAh（公称値）の大容量で、朝から晩まで使い続けてもまだ余力を感じられるほどの駆動時間を実現。頻繁な充電から解放されます。

8コアCPUと実質32GBメモリでタスクを軽快に処理

UNISOC T7250オクタコアプロセッサが基本性能を担保。8GBの物理RAMに加え、最大24GBまでの拡張メモリ技術により、実質32GB相当のマルチタスク空間を確保。アプリの切り替えや同時実行も軽快です。128GBの内蔵ストレージも、大切なデータをたっぷり保存できます。

生活に密着したNFC、高画質カメラなど便利機能が充実

生活の利便性を高めるNFC対応を搭載（Google Payが非対応となります）。16MP+8MPのAIデュアルカメラ、5GHz/2.4GHz Wi-Fi、Bluetooth 5.0、高精度GPS、FMラジオまで、日常で使う機能のほとんどを一台に凝縮しました。

商品概要：DOOGEE NOTE58

価格：15,499円

主要仕様：Android 16 / 6.75インチ IPS 90Hz / UNISOC T7250 / 8+128GB (拡張対応) / 6250mAh / NFC機能 /顔認証

付属品：本体、TPUケース、画面保護フィルム（貼付済み）、充電器、USB Type-Cケーブル、SIMピン

対応キャリア：4G LTE (docomo, SoftBank, auの主要バンドに対応 通信環境により異なります)

この機会に、コストパフォーマンスに優れたDOOGEE NOTE58で、スマートフォン体験をアップグレードしてみませんか？各店舗の在庫は限られています。