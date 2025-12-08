次期NHK会長に関するお知らせ
NHK | 日本放送協会
本日の経営委員会において、2026年1月25日付で次のとおり会長を任命することを決定しました。
会長 井上樹彦（いのうえ たつひこ／日本放送協会 副会長）
任期は3年です。
なお、稲葉延雄会長は、任期満了により2026年1月24日をもって退任となります。
経歴
井上樹彦（いのうえ たつひこ）
昭和32年7月4日生（福岡県出身）
昭和55年3月 早稲田大学第一文学部卒業
昭和55年4月 日本放送協会入局
昭和55年5月 長崎放送局放送部
昭和61年8月 報道局取材センター
平成7年6月 福岡放送局放送センター（放送）記者
平成9年6月 報道局取材センター（政治）記者
平成12年5月 報道局取材センター（政治）副部長
平成14年6月 報道局取材センター（政治）担当部長
平成17年6月 報道局取材センター（政治）部長
平成20年6月 編成局編成センター長
平成22年6月 報道局編集主幹
平成23年6月 編成局長
平成26年4月 理事
平成28年4月 NHKアイテック代表取締役社長
平成30年6月 放送衛星システム代表取締役社長
令和4年6月 放送衛星システム特別主幹
令和5年2月 副会長