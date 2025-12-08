【クリエイター向け】世界で活躍する講師陣がAI時代に生き残る術からグローバルで通じるデザイン術まで幅広く教える！2026/1/8（木）よりデザイン関連のセミナーのアーカイブ映像を一挙無料配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年1月8日（木）より、2025年6月と9月に開催したデザインに関するオンラインセミナー4本のアーカイブ録画を配信します。なお、セミナーは英語で実施されましたが、同時通訳を通した日本語版で配信します。

▼「【アーカイブ録画配信】日本と西洋のゲームデザインの違いを探る ～キャラクターとバイオーム設計～」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168950/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168950/?rls)

※締切：2025年1月8日（木）20：00

▼「【アーカイブ録画配信】AIにはまだ無理!?UIデザイン4つの極意 ～AI時代に生き残るためのスキルとは？～」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168954/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168954/?rls)

※締切：2025年1月14日（水）20：00

▼「【アーカイブ録画配信】AI×デザイン思考～生産性と創造性を高めるツール活用術～」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168960/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168960/?rls)

※締切：2025年1月19日（月）20：00

▼「【アーカイブ録画配信】ジェイコブ・ネルソン氏が1時間で教える 20年分のUIとUXデザインの全貌」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168963/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168963/?rls)

※締切：2025年1月27日（火）20：00

＜セミナーの内容＞

（1）【アーカイブ録画配信】日本と西洋のゲームデザインの違いを探る ～キャラクターとバイオーム設計～

・日本と西洋のキャラクターデザインの違いを比べる

・環境や世界の作り方に見られる文化の特徴を探る

・有名なゲームを神話や哲学、ビジュアル表現の視点から読み解く

・物語とビジュアルを組み合わせた世界づくりに挑戦してみよう

（2）【アーカイブ録画配信】AIにはまだ無理!?UIデザイン4つの極意 ～AI時代に生き残るためのスキルとは？～

AIに仕事を奪われないために何が必要なのかを解説します。

・情報の優先順位とコンポーネント設計

・最良の選択肢を実装する力（すべての選択肢ではなく）

・システムと現実世界の一致

・UIの法則：系列位置効果、近接の法則、認知負荷

（3）【アーカイブ録画配信】AI×デザイン思考～生産性と創造性を高めるツール活用術～

・デザイン思考の各フェーズで使えるAIツールの具体的な活用法

・ユーザーリサーチ、アイデア出し、プロトタイピングの効率化ワークフロー

・チームの既存プロセスにAIを取り入れる方法（無料・低コストツール中心）

・AIと人間中心設計を組み合わせる際の注意点とよくある落とし穴

（4）【アーカイブ録画配信】ジェイコブ・ネルソン氏が1時間で教える 20年分のUIとUXデザインの全貌

・フルスタックUI/UXデザインプロセス全体

・バックエンドUXプロセスとスキル（UXリサーチ＆戦略）を知っているマスターUIデザイナーになる方法

・プロジェクト、ゲーム、ウェブサイト、アプリを評価し、ビジネス目標とユーザーのニーズを理解する方法

・UIデザイン分析

・バックエンドUXデザイナーとの協働方法

・UIデザインプロセス

・マスターデザイナーだけが知っていて教えない3つの秘密の言葉

・デザインプロジェクトとプロセスにAIを統合する方法

■日時

（1）【アーカイブ録画配信】日本と西洋のゲームデザインの違いを探る ～キャラクターとバイオーム設計～

2026年1月8日（木）19：00～20：30

（2）【アーカイブ録画配信】AIにはまだ無理!?UIデザイン4つの極意 ～AI時代に生き残るためのスキルとは？～

2026年1月14日（水）19：00～20：00

（3）【アーカイブ録画配信】AI×デザイン思考～生産性と創造性を高めるツール活用術～

2026年1月19日（月）19：00～20：00

（4）【アーカイブ録画配信】ジェイコブ・ネルソン氏が1時間で教える 20年分のUIとUXデザインの全貌

2026年1月27日（火）19：00～20：00

■場所

オンライン開催

■登壇者

【（1）の登壇者】

クリエイティブディレクター

マシュー・モス氏

マシュー・モス氏は、ゲームのビジュアル開発において18年以上の経験を持つクリエイティブディレクターです。東京とニューヨークでチームを率い、ディズニー、ナショナルジオグラフィック、テレビ東京、LEGOなどの企業と協力してきました。核心概念、技術、ミッションを調和させて視覚的に魅力的なゲームを作り出すことを目指し、革新的なゲームデザイン、技術の活用、強固なクライアント関係と協力的なチームの育成に情熱を持ち、インスピレーションを与え、楽しませるゲームを提供し続けています。

【（2）（4）の登壇者】

Webディレクター・コンサルタント・デベロッパー＆UI/UXデザイナー

ジェイコブ・ネルソン氏

ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。その後、デザインR＆D責任者、UX＆PX戦略責任者、デジタルマーケティング＆ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めた。キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGooglePlayやAppStoreの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともある。また2018グローバルキャリアアワードで「ベストマーケティングチーム」賞を受賞。最近の出版物には、PX＆UXデザインに関する教育シリーズや、共同論文「メンタルヘルスに関する感情コンピューティング」（ヘルスケア向けゲームIoT）がある。

【（3）の登壇者】

UXデザイナー/アートディレクター

マット・ペンナ（Matt Penna）氏

Bank of America、Disney、Berlitz、Volvo、ADPなどのブランドで25年以上UXデザイナーとして活躍し、受賞歴もあるアートディレクター。音楽制作、ウェブデザイン、コーチングの分野でいくつかのビジネスを立ち上げている。

■参加費

無料

■定員

各回60名

■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

※お問い合わせしたいセミナー名を明記してお送りください。

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。

