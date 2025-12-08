マイプロテイン、携帯に便利な電解質サプリ『THE 電解質 タブレット』を12月8日(月)より新発売

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、電解質サプリ「THE 電解質 タブレット」を2025年12月8日(月)より公式サイトで発売開始いたしました。



マンゴーフレーバー

ベリーフレーバー


【「THE 電解質 タブレット」について】


THE 電解質 タブレットは、汗で失われる塩分を補うナトリウムと、ビタミンC・B12を配合したサプリメントです。フレーバーはマンゴーと、公式グローバルニュートリションパートナーである「HYROX(ハイロックス)」とコラボして開発したベリーの2種類をご用意。水に１錠入れるだけで手軽に使えるため、自宅・ジム・外出先など、あらゆるシーンで素早く水分補給が行えます。また、第三者機関、インフォームドチョイスの認証も取得しており、安心してお召し上がり頂けます。



商品詳細は以下よりご覧ください。



【商品概要】


商品名：THE 電解質 タブレット


内容量：12錠


販売価格：690円(税込)



【商品特徴】


- 1錠あたり 500 mgのナトリウム を含有。
- ビタミンC・ビタミンB12 を配合。
- インフォームドチョイス認証取得。
- コンパクトなスティックタイプで持ち運びに便利
【ご購入方法】

マイプロテイン公式サイト：https://tinyurl.com/yzepwkn2



【マイプロテインについて】


マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。


プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。
また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。



マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/


Instagram　 ： https://www.instagram.com/myproteinjp/


X(旧Twitter)： https://twitter.com/MyproteinJP


Facebook　　： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/




【THG Nutrition Limited会社概要】


会社名　　： THG Nutrition Limited


代表者　　： Neil Mistry


本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,


　　　　　　 United Kingdom, WA15 0AF


設立年月日： 2021年5月16日


事業内容　： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアをはじめとした


　　　　　　 スポーツ栄養 商品の製造と販売


URL　　　 ： https://www.thg.com/