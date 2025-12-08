『AMBiQUE presents BreakingDown18』対戦カード発表！

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2025年12月14日（日）にさいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）で開催する格闘技イベント『AMBiQUE presents BreakingDown18』の全対戦カードを本日発表いたしました。

11月29日から朝倉未来YouTubeチャンネルで配信されたオーディションを通じ、今大会は全24試合が決定。無料視聴が可能な6試合には、せーやとバトルロワイヤルスパーを勝ち抜いたラオウの戦い、BreakingDown17での鮮烈デビューが記憶に新しいJerio San Pierreとサップ西成の戦いなど、大会冒頭から見逃せないカードが続きます。

大会中盤では、BreakingDown17.5で勝利したドラゴンと、ケージに乱入した村田が拳を交えます。また、BreakingDown9.5以来の登場となる尾田優也が、2年前の試合でノーコンテストとなった虎之介と再戦し、長きにわたる因縁についに決着が。大阪喧嘩自慢のダイスケは、熱望していたメカ君とベアナックルMMAで激突。流血必至の一戦です。

さらに、BreakingDown17でバンタム級二代目王者に輝いた大野篤貴が、連勝街道をひた走るリキを相手に早くも初防衛戦へ。同じく前回大会において衝撃のKOで話題をさらった賢民は、BDライト級王者の細川一颯とのノンタイトル戦に挑みます。

大会のフィナーレを飾るのは日本と中国の国別対抗戦です。中国勢は未だベールに包まれており、実力は未知数です。迎え撃つ日本は、シモミシュラン、山本隆寛、野田蒼、井原良太郎、YURAという各階級精鋭で構成されるチーム。勝つのは日本か、中国か。

2025年を締めくくるに相応しい白熱必至のカードが揃った本大会、激しい死闘から生まれるドラマの数々にご期待ください。

対戦カード一覧

AMBiQUE presents BreakingDown18

日時 ：2025年12月14日（日）12:00開場／13:30開演予定

会場 ：さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：AMBiQUE

公式サイト：https://breakingdown.jp/

チケット販売概要

会場観戦チケット

一般発売（先着）：販売中～12/13(土)23:59

販売場所：https://eplus.jp/breakingdown18/

料金（税込）：

SVIP席（最前列）：\550,000

VVIP席（2-3列目）：\220,000

VIP席：\110,000

SS席：\50,000

S席：\20,000

A席：\10,000

B席：\8,000

C席：\5,000

＜チケット特典＞

・BreakingDown18 特製ステッカー

・パンチングマシン無料参加権

・大会終了後、ケージ内で写真撮影 ※1

・大会終了後、花道で写真撮影 ※2

・大会前、バックヤードツアー参加権 ※3

・次回大会オーディション観覧権※3

※1：SVIP・VVIP席のチケットの特典です

※2：VIP席チケット限定の特典です

※3：SVIP席のチケットの特典です

PPV（オンライン観戦）チケット

前売り／当日販売：販売中～12月21日(日)14:00まで

販売場所：https://breakingdown.jp/

料金（税込）: 3,300円／前売り

3,800円／当日

『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

