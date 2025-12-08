¡ÚJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡Û¡ÖJW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ëー¥à¡×¤¬12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
Åìµþ¡¦¹âÎØ¤Î¿·³¹¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY¡×¤Î¹âÁØ³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØÆóÃúÌÜ21ÈÖ2¹æ¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¯¥éー¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥²¥¹¥È¥ëー¥à¡ÖJW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ëー¥à¡×¤ò¡¢JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤´½ÉÇñ¤Ï2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥éー¥É¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤ÎÀ¸¤Êý¤ÈÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤ÈÂÎ¡¢Àº¿À¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡È¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ï¡¢¿´¤ËÀÅ¤±¤µ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢Àº¿À¤ò²ò¤Êü¤Ä¤¿¤á¤Î°ÂÂ©¤Î¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áµ¤Î»×ÁÛ¤ä¡¢¼«Á³¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊ¸²½¡¢½Ü¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿©»ö¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê²÷Å¬¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤Î¡ÖJW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ëー¥à¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¾ì½ê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ーJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¯¥éー¥¯
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ ¡ÖJW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ëー¥à¡×
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¥²¥¹¥È¥ëー¥à¡ÖJW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ëー¥à¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢µÙÂ©¤äÆâ¾Ê¡¢¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´9¼¼¡Ê¤¦¤Á¥¹¥¤ー¥È2Éô²°¡Ë¤Î¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊµÒ¼¼¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ÈÆ±¤¸28³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤ò¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Õ¥í¥¢¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤´ÅþÃåÄ¾¸å¤è¤êÆü¾ï¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¼êÂ³¤¤ÏÄÌ¾ï¤Î½ÉÇñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢28³¬¤Î¥¹¥Ñ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤´ÅþÃåÁ°¤«¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ë¤è¤ë¶áÎÙ»ÜÀß¤Î°ÆÆâ¤Ê¤É¡¢¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òµá¤á¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖJW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ëー¥à¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ëー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÂÚºß¤ò¿´¿È¤ÎÄ´ÏÂ¤Ø¤ÈÆ³¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÒ¼¼Æâ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Â¥¿Ê¥¢¥¤¥Æ¥à
¥²¥¹¥È¤ÎËèÆü¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÒ¼¼¤Ë¤Ï¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¡¢¥è¥¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¤¥«ー¥º¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥ê¥ó¥°¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥¬¥ó¡¢¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¾ïÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÒ¼¼Á´ÂÎ¤ò²º¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ü¥¦¥ë¡¢¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤È¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡õ¥Ð¥¹¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£
¿¼¤¤¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ¹ñÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¹¥Ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ôー¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡ÊAromatherapy Associates¡Ë¡×¤Î¥Ð¥¹¥ª¥¤¥ë¤ò´Þ¤à¥Ð¥¹¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡¢ISUN¤Î¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤¬¾ïÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ISUN¤Ï¼«Á³Í³Íè¤«¤Ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¡¢Spa by JW¤Î¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤â¤³¤Î¥ª¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¤Ê¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÆâ¾Ê¤Î»þ´Ö
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹È¯¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢ー¥È¥ª¥Ö¥Æ¥£ー¡ÊArt of Tea¡Ë¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÁÇºà¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ì£¤ï¤¤¡¢¹á¤ê¡¢ÃãÍÕ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¸Þ´¶¤ËÁÊ¤¨¤ë¡Ö¤ªÃã¤Î·Ý½Ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æâ¾Ê¤òÂ¥¤¹¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥ó¥°¥Îー¥È¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥éー¥É¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬¹¥¤ó¤ÀÆüµ¤Î½¬´·¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½¬´·¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤¬¡Öº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡ÊSTAY IN THE MOMENT(TM)¡Ë¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¿´¤òËþ¤¿¤¹Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤ë¥µ¥¦¥ó¥É
¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿²¼¼¤È¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¤òÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥óÍÑ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¦¤«¤éµ±¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¹¥Ñ»ÜÀß
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë28³¬¤Î¡ÖSPA by JW¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCalm¡ÊÀÅ¤±¤µ¡Ë¡×¡ÖIndulge¡Ê´î¤Ó¡Ë¡×¡ÖInvigorate¡Ê³èÎÏ¡Ë¡×¡ÖRenew¡ÊºÆÀ¸¡Ë¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿´¡¦¿ÈÂÎ¡¦Àº¿À¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSPA by JW¡×¤Î¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤º¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¥²¥¹¥È¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Îº£¤Î¾õÂÖ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤È¡¢âÔÁÛÅª¤Ê¸ÆµÛË¡¤ä¥¢¥í¥Þ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿¼¤¤Ìþ¤ä¤·¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£JW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ëー¥à¤ËÉÕÂÓ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ñ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï¡¢Á´¿È¤ÎÄ´ÏÂ¤È³èÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ôー ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×75Ê¬¡ÊÄÌ¾ï34,500±ß¡Ë¤òÆÃÊÌ¤Ë30,000¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¹¥Ñ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥á¥ó¥È¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ê¤É¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãJW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ëー¥àÍ½Ìó³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï ¡§2025Ç¯12·î8Æü(·î)
½ÉÇñ³«»Ï¡§2026Ç¯1·î12Æü(·î)
ÎÁ¶â¡§170,775±ß～¡ÊÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¹þ¤ß¡¦½ÉÇñÀÇÊÌ¡¢1¼¼1Ì¾ÍÍ¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Ë
½ÉÇñ¿Í¿ô¡§1Ì¾ÍÍ¤Þ¤¿¤Ï2Ì¾ÍÍ
½ÉÇñÍ½Ìó¡§ JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyojw-jw-marriott-hotel-tokyo/overview/)
ÆâÍÆ¡§
¥¹¥Ñ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È30,000±ßÊ¬(1Ì¾ÍÍ1Çñ¤¢¤¿¤ê)¡¢¥¤¥ó¥ëー¥à¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È(1Ì¾ÍÍ1Çñ¤¢¤¿¤ê)¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¥¿ー¥ó¥À¥¦¥ó¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¢¥Ð¥¹¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡¢ISUN¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥ó¥°¥Îー¥È
SPA by JW ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
SPA by JW ¥é¥¦¥ó¥¸
¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ëÆâ»ÜÀß
JW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ëー¥à½ÉÇñ¥²¥¹¥È°Ê³°¤Ë¤âJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ÜÀß¤È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
âÔÁÛ¥ëー¥à¡Ö¥»¥êー¥ó¥¹¥Úー¥¹¡ÊSerene Space¡Ë¡×
30³¬¤Î¥í¥Óー¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¡¢JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤ÎÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤¹¤ëâÔÁÛ¥ëー¥à¡Ö¥»¥êー¥ó¥¹¥Úー¥¹¡ÊSerene Space¡Ë¡×¤Ï¡¢¿§¡¢²»³Ú¡¢¹á¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿´°Â¤é¤°¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤¬¿´¤òÀÅ¤á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î°ÂÂ©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ーµÚ¤Ó²°Æâ¥×ー¥ë
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¹âÁØ³¬¡Ê28³¬¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²°Æâ¥×ー¥ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¹âÎØ¤Î³¹ÊÂ¤òÎ×¤à¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤¬¹¤¬¤ëÀÅ¤±¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ìþ¤ä¤·¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢Á´Ä¹25m¤Î¥×ー¥ë¤È¥¦¥£ー¥ë¥×ー¥ë¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡Ë¤òÈ÷¤¨¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸å¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¡¢¥¹¥Áー¥à¥µ¥¦¥Ê¤â´°È÷¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥¢¥ïー¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ê28³¬¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¤ä¥Æ¥¯¥Î¥¸¥àÀ½¤Î¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥Þ¥·¥ó¡¢¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Úー¥¹¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°¥è¥¬¡Ê7:00～8:00¡¢ÌµÎÁ¡¢Í×Í½Ìó¡Ë¤ä¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ÊÍÎÁ¡¢Í×Í½Ìó¡Ë¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö
Spa by JW¡§10:00～21:00
¥×ー¥ë / ¥µ¥¦¥Ê¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö¡§6:30～21:30
¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥¢¥ïー¡Ê16ºÐ°Ê¾å¡Ë
·î～ÌÚ¡¦Æü¡Ê½ËÁ°Æü¤ò½ü¤¯¡Ë¡§6:30～9:00¡¢18:00～21:30
¶â¡¦ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü¡§6:30～9:00¡¢19:00～21:30
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー : 24»þ´Ö¡Ê16ºÐ°Ê¾å¡Ë
*¥×ー¥ë¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÏÍ×Í½Ìó¤Ç¤¹
ÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ú¹á/Kakō¡×¤ÎÄ«¿©
29³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ú¹á/Kakō¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤ÈÊ¸²½¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£Ä«¿©¤Ï¡¢ÍÏ´äÀÐ¥°¥ê¥ë¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ëËÜÆü¤Îµû¤ÈÃÏ¸µ»º¤Îµ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¾®È6¼ï¤¬ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ëÈ¢Á·¡¢¥±ー¥¸¥Õ¥êー¥¨¥Ã¥°¤ò»È¤Ã¤¿ÍÎ¿©¡¢Àº¿ÊÎÁÍý¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ô¥£ー¥¬¥óÄ«¿©¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¥Ùー¥«¥êー¤äÁ°ºÚ¡¢¥¹¥àー¥¸ー¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤ò¥»¥ß¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢JW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ëー¥à¤Î½ÉÇñ¥²¥¹¥ÈÀìÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¿´¿È¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÆâÂ¦¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö°ì½Á»°ºÚ¥³ー¥¹¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì½Á»°ºÚ¥³ー¥¹¡×¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¿©ºà¤ÈÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ú¹á/Kakō¡×Ä«¿©¥á¥Ë¥åー
JW ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¡
ÎÁ¶â¡§6,500±ß
°ì½Á»°ºÚ¥³ー¥¹¡¡ ¡¡¡¡¡¡
ÎÁ¶â¡§12,000±ß
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ
±Ä¶È»þ´Ö
Ä«¡¡¡¡¿© ¡§ 7:00～10:30
¥é ¥ó ¥Á ¡§12:00～15:00
¥Ç¥£¥Êー ¡§17:30～21:30
°ì½Á»°ºÚ¥³ー¥¹
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯10·î¡¢TAKANAWA GATEWAY CITYÆâ¤Î¹âÁØ³¬¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢ÅÔ²ñ¤ËÐÊ¤à¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡£¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±ØÄ¾·ë¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¤Ï¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¡¢Åìµþ¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÉÊÀî±Ø¤Ø¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¿´²¹¤Þ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¥²¥¹¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Èº£¤³¤Î½Ö´Ö¡É¤òË¤«¤ËÌ£¤ï¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Áµ¤ÎÈþ°Õ¼±¤È¹âÎØ¤ÎË¤«¤ÊÎò»Ë¤ä¼«Á³Èþ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢ー¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ÎÈþ¤·¤¤Ä¯Ë¾¤òË¾¤àµÒ¼¼¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à30¼¼¤ò´Þ¤àÁ´200¼¼¡£¥¢ー¥¹¥«¥éー¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ú¹á/Kakō¡×¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¹¥¿ー¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¤¹¤ë³äË£ÎÁÍý¡Öºé/Saki¡×¤È¥â¥À¥óÃÏÃæ³¤ÎÁÍý¡Ö¥»¥Õ¥£ー¥Î / Sefino¡×¡¢JW¥é¥¦¥ó¥¸¡¢JW¥Ðー¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥Ðー¡Ö¥ë¡¦¥¯¥ì¥¹/Le Cres¡×¤Î6¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ðー¤òÍÊ¤· ¡¢²°Æâ¥×ー¥ë¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¢¡ÖSPA by JW¡×¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹ ¡£¥¢¥¯¥»¥¹ÉÕ¤¤ÎµÒ¼¼¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¥²¥¹¥ÈÀìÍÑ¤ÎÆÃÊÌ¶õ´Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢ ¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥Æ¥¤¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤È¾å¼Á¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ
½»½ê¡§¢©108-0074 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2ÃúÌÜ21-2
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§www.jwmarriotthoteltokyo.com¡¡
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡§03-3434-7070
ÂåÉ½¥áー¥ë¡§info.tokyo@jwmarriott.com
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ªÌä¹ç¤» ¡§restauraunts.tokyo@jwmarriott.com¡¡
¸ø¼°Instagram¡§@jwmarriotttokyo
#jwmarriott #jwmarriotttokyo
JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëºÇ¾å°Ì¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¿ô¡¹¤äÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¥¾ー¥È¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥éー¥É¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊJohn Willard Marriott¡Ë¤ÎÍýÇ°¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¯Â¾¼Ô¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨ ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Î¹Í¤¨¤ò¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤¬¿´¤Ë¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¿ÈÂÎ¤Ë±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë³èÎÏ¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿°ÂÂ©¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤¬¡Öº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤òË¤«¤ËÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤¢¤é¤æ¤ë½Ö´Ö¤òºÇÂç¸Â¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥ª¥Õ¥¡ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ 40 ¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë 125 ¸®°Ê¾å¡Ê¤Þ¤¿¤Ï130¸®°Ê¾å¡Ë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¿È¤òËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¤¤é¤ì¡¢Í°ÕµÁ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤ß¡¢¿´¤òÍÜ¤¦¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ëÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¤ÊÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://jw-marriott.marriott.com/ja-JP/¡Ë¡¢ Instagram (@jwmarriotthotels) ¡¢¤ª¤è¤Ó Facebook (@JWMarriott) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëMarriott Bonvoy(R)¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Marriott Bonvoy¤Ï²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊÂ³°¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ä Marriott Bonvoy Moments ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤ÆÌµÎÁ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¨¥êー¥È¥¹¥Æー¥¿¥¹¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Çñ¿ô³ÍÆÀ¤ò´Þ¤à¡¢ ÈæÎà¤Ê¤ÆÃÅµ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢marriottbonvoy.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£