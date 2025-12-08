第21回 FITチャリティ・ラン2025開催報告

FITチャリティラン実行委員会(写真撮影：村越将浩)

2025年12月7日、東京都の明治神宮外苑周辺において第21回 FITチャリティ・ラン2025を開催しました。今年の寄付金の総額は、約6,300万円にのぼり、21回の寄付金累計額は約11.6億円にのぼります。

今年のFITチャリティ・ランは国内外の金融サービスおよび関連事業を展開する企業99社から4,500名超が参加しました。同イベントの趣旨に賛同した企業99社から寄せられた協賛金、当日販売したイベントＴシャツやチャリティくじなどの収益金、参加費、参加企業および参加者から寄せられた寄付金の総額は、6,300万円にのぼりました。

FITチャリティ・ラン2025共同実行委員長のコメントは以下の通りです。

仲矢 裕（三菱UFJフィナンシャル・グループ）

「寄付先の選定にあたっては、支援企業から推薦を受けた候補の中から、厳正な審査プロセスを経て8団体を決定しました。各団体が取り組む活動も幅広く、社会課題も多様化が進み、まだ社会に認知されていないさまざまな問題に気づかされると同時に、FITチャリティ・ランの開催を通じて支援を継続していくことの意義を再確認しました。また、FITチャリティ・ランが参加者の皆さまにとって安全で楽しいイベントであるだけでなく、こうした社会課題を知り、関心を持つきっかけとなることを心より願っています。」

田辺 建二（UBSグループ）

「本年はデザインを学ぶ学生の方からFITTシャツのデザインを公募する試みを行いました。当日は多くの方がFIT2025Tシャツに袖を通してイベントを楽しんで下さいました。また、本年も多くの実行委員、ボランティア、スポンサー企業、ドナー企業の皆様にご参画いただき、無事にイベントを盛況の中で遂行することができました。FITに関わる全ての皆様に改めて心からの感謝を申し上げると共に、これからも新しい挑戦と新しい繋がりを希求しFITの可能性を更に拡げていきたいと思います。」

【大会概要】

大会名称：FITチャリティ・ラン2025

主催：FITチャリティ・ラン2025実行委員会

後援：東京都、朝日新聞社、日本経済新聞社

開催日：<オンライン> 2025年11月10日(月) ～ 11月30日(日)

<実開催> 2025年12月7日(日)

場所：オンラインおよび明治神宮外苑周辺道路での実開催

種目：<オンライン> ランニング・サイクリング・ウォーク

<実開催> 10Kmラン、5Kmラン、ウォーク、キッズラン、企業対抗リレー

参加費：6,000円

対象：金融サービスおよび関連事業を展開する企業の社員とその家族・知人

【大会結果】

<最も多くの寄付金を集めた金融サービス企業>

1位：三菱UFJフィナンシャル・グループ

2位：KPMGジャパン

3位：太陽グラントソントン

<ランニング記録>

10キロ・ラン男子1位：Takagi Takatoshi（PwC Japan） 33分 29秒

10キロ・ラン女子1位：Tanaka Rina（ブルームバーグ・エル・ピー）38分 39秒

5キロ・ラン男子1位： Takagi Takatoshi（PwC Japan） 15分 41秒

5キロ・ラン女子1位： Tanaka Rina（ブルームバーグ・エル・ピー）18分 31秒

企業対抗リレー 1 位：ブラックロック・ジャパン株式会社

【FIT チャリティ・ランについて】

2005年、東京の金融業界の企業が結集して日本の非営利団体を支援する目的で設立されました。支援先団体は、地域社会に密着した意義ある活動を行いながら、認知度が低い等の理由により十分な活動資金の確保が困難な団体を中心としています。

FITチャリティ・ランに関する情報はウェブサイト（http://fitforcharity.org/ja/about-us/about.html）をご覧ください。

【FIT チャリティ・ラン 2025の支援先団体一覧（アルファベット順）】

今大会を通じて集まった寄付金から経費を差し引いた額を、以下の8団体に均等に寄付します。

- NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク(https://www.atopicco.org)アトピー性皮膚炎などの子どもと家族を支援し、医療・生活・環境改善に取り組んでいます。- 認定NPO法人フードバンク湘南(https://foodbank-shonan.com/)食品ロス削減と生活困窮者支援を目的に、余剰食品を集めて地域の福祉団体や家庭へ届ける活動を展開しています。- NPO法人特別養子縁組支援グミの会サポート(https://www.facebook.com/gumisapo)特別養子縁組を希望する家庭と子どもをつなぎ、安心できる家庭環境の提供を支援しています。- 特定非営利活動法人農スクール(https://know-school.org/)農業体験や食育を通じて、子どもや若者に自然と命の大切さを伝える教育活動を行っています。- 特定非営利活動法人森づくりフォーラム(https://www.moridukuri.jp)市民・企業・行政と連携し、森林保全や環境教育を推進する「森づくり」のプラットフォームです。- NPO法人おりがみ(https://origami-vol.or.jp/)若者主体のボランティア活動を企画・運営し、障害者支援や地域交流イベントなどを通じて社会課題解決に挑んでいます。- 認定NPO法人夢職人(https://yumeshokunin.org/)子どもや若者に自然体験・科学・文化活動などの学びの場を提供し、地域社会全体で育ちを支える仕組みづくりを進めています。- NPO法人全国移動サービスネットワーク(https://zenkoku-ido.net/)NPO法人全国移動サービスネットワークは、高齢者や障がい者など移動が困難な人々を支援し、誰もが自由に移動できる社会の実現を目指しています。

【FITチャリティ・ラン 2025 実行委員会】（英語名称アルファベット順）

中国農業銀行東京支店、 アマゾンウェブ サービス、 アモーヴァ・アセットマネジメント、BGC証券会社、 ブラックロック・ジャパン株式会社、 ブルームバーグ・エル・ピー、BNPパリバ・グループ、 シティ、 Coltデータセンターサービス、 デロイト トーマツ グループ、ダウ・ジョーンズ・ジャパン、 フォーヴィス・マザー・ジャパン 株式会社、FWD生命保険株式会社、 太陽グラントソントン、 いちごアセットマネジメント株式会社、J.P.モルガン、 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ、 JICA、ジョーンズ ラング ラサール株式会社、 KPMGジャパン、 ラザード、 三菱ＨＣキャピタル株式会社、 三菱UFJフィナンシャル・グループ、 モルガン・スタンレー、 ピムコジャパンリミテッド、 PwC Japan、 ロイター、 RGAリインシュアランスカンパニー、 SBI新生銀行グループ、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、 株式会社SMBC信託銀行、 三井住友DSアセットマネジメント、株式会社sustenキャピタル・マネジメント、 香港上海銀行、 株式会社東京スター銀行、 UBS グループ、 ウィブル証券株式会社

【協 力】（英語名称アルファベット順）

福永晃（写真家）、ANAインターコンチネンタルホテル東京、ANAKUMA CAFE 原宿店、アンダーズ東京、株式会社アライバル、旭鉄工株式会社、アクサジャパン、株式会社BAKE、株式会社バリアフリーカンパニー、株式会社ベネフィット・ワン、ブルーノート東京、BOB J、カナディアンスプリングス ウォータージャパン株式会社、ザ・キャピトルホテル 東急、株式会社シービック、株式会社シネ・フォーカス、コンラッド東京、コットンクラブ、有限会社クリプトメリア、DEMO PRINT株式会社、株式会社デジタルステージ、ダブルツリーbyヒルトン大阪城、エシカル・スピリッツ株式会社、フィナシープロ、ホテルニューオータニ、ハイアットセントリック金沢、ハイアットリージェンシー京都、一般財団法人外国為替貿易研究会、アイピージー(イイノパーソナルジム)、株式会社イトーキ、有限会社ラ・ポサーダ、株式会社エルビー、青木伶央奈、村越将浩（写真家）、株式会社マーキュリアインベストメント、MHD モエヘネシーディアジオ株式会社、三井不動産ビルマネジメント株式会社、株式会社宮武製作所、森の京都蒸留所、株式会社NIJI、松谷徳仲ジェフリー、OJ3、パレスホテル東京、Peatix Japan株式会社、ザ・ペニンシュラ東京、ポラリス・キャピタル・グループ株式会社、ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ザ・プリンスパークタワー東京、楽天ペイメント株式会社、一般社団法人RCF、ザ・リッツカールトン東京、株式会社ROLY-POLY、株式会社ルーツ・スポーツ・ジャパン、ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留、Square K.K.、株式会社想研、ティール、株式会社ユニフルーティージャパン

【企業スポンサー（寄付金50万円以上）】（英語名称アルファベット順）

アバディーン・ジャパン株式会社、アライアンス・バーンスタイン株式会社、アマゾンウェブ サービス、株式会社あおぞら銀行、オーストラリア・ニュージーランド銀行、アクサ、アモーヴァ・アセットマネジメント、ブラックロック・ジャパン株式会社、ブルームバーグ・エル・ピー、BNPパリバ・グループ、ニューヨークメロン銀行、シティ、Coltデータセンターサービス、クレディ・アグリコル・グループ、シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社、シタデル、Crowe Watanabe CT、デロイト トーマツグループ、エンデバー・ユナイテッド株式会社、太陽グラントソントン、ハクルート、フーリハン・ローキー株式会社、香港上海銀行、いちごアセットマネジメント株式会社、IG証券株式会社、インベスコ、J-STAR、J.P.モルガン、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ、証券保管振替機構、ジャパンネクスト証券、ジョーンズ ラング ラサール株式会社、一般社団法人 日本プライベート・エクイティ協会、KJRマネジメント、KKRジャパン、KPMGジャパン、ラザード、LGTウェルスマネジメント信託株式会社、LSEG(エルセグ／ロンドン証券取引所グループ)、三菱ＨＣキャピタル株式会社、三菱UFJフィナンシャル・グループ、モルガン・スタンレー、内藤証券株式会社、野村ホールディングス株式会社、Osttra Japan 株式会社、ピムコジャパンリミテッド、PwC Japan、株式会社パンテウムパートナーズ、RBC ブルーベイ、RGAリインシュアランスカンパニー、RSMジャパン、SBI新生銀行グループ、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株式会社SMBC信託銀行、スタンダードチャータード、三井住友DSアセットマネジメント、三井住友トラストグループ、サンライズキャピタル、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社、UBSグループ、ホワイト＆ケース

