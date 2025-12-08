イマジナ、学生向け“無料の根本教育講座”開講につきLPを公開

株式会社イマジナ

株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、未来の社会を担う学生に向けて、「学ぶ姿勢・主体性・人間的な土台」を体系的に育てる 無料の根本教育講座 について、特設サイトを公開しました。本講座は、企業研修で数万人以上の若手・管理職を育成してきた同社の教育メソッドを、次世代のために無償提供する新しい社会貢献プロジェクトです。

社会人の成長の“8割”を決めるのはスキルではなく「学ぶ姿勢」

「知識よりも、“学ぶ姿勢”が成果を決める」

「主体的に学ぶ人は、吸収速度が桁違い」

これは、脳科学・行動心理学・企業調査のいずれの視点からも示されている普遍的な事実です。

実際、ビジネスパーソンが大きく成長できるかどうかは、“マインドセットが8割” とも言われます。

しかし現代の日本では、この「成長の土台」が十分に育たないまま社会に出てしまう若者が増えています。

既存の情報を暗記し、正解を当てる力は身についていても、「自分で考える力」「本質を捉える力」「人としてどうあるべきか」といった 根本的な姿勢が育たず、仕事への向き合い方やキャリアの描き方を目先の損得で判断してしまう若手が後を絶ちません。

企業が抱える“若手の伸び悩み”は、すべて「土台」の問題だった

イマジナはこれまで、多くの企業の人材育成・組織開発に携わってきました。その中で経営者・人事担当者が共通して挙げる悩みがあります。

- 目的意識を持てない- 主体性が育たない- 挑戦より「無難さ」を選んでしまう

実はこれらはすべて、スキルの問題ではありません。スキル以前の「人間的な土台」が育っていないことこそ、本質的な原因なのです。

だからこそイマジナは“学生向けに無償で”根本教育を届けることを決めた

社会で活躍する人に共通するのは、例外なく 「学ぶ姿勢」が整っていること。

そしてこれは、生まれつきの才能ではなく、学べば身につく“技術”です。

イマジナは、未来の社会人を育てる責任として、学生向けに無料の根本教育講座を開講しました。

▼講座で身につく力（一部）

成長する人が必ず持っている「自己理解」の基礎

主体性の本質と“選択する力”

学ぶ姿勢をつくる思考習慣

社会で求められる“人としてのあり方”

目標達成に必要な逆算の思考法

プロフェッショナルとしての姿勢の磨き方

進路に悩む学生、将来への不安を抱える学生に、人生の土台となる教育を無償で届けます。

“伸びる土台を持つ人材”へ

企業は採用の場で、つい「優秀な人材」を求めがちです。しかし、本当に必要なのは “伸びる土台を持つ人材” です。

そしてその土台を育てることは、企業だけでなく社会全体の責任だとイマジナは考えています。

イマジナは今後も、未来の社会人が“自分の人生を自分で選べる力”を育てる教育を広く提供していきます。

学生向け講座に興味のある方へ- 自社の内定者・インターンに受けさせたい- 知り合いの学生に案内したい- 子どものキャリア教育として知りたい

そんな方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

未来を変えるのは、“学び続ける力”です。その土台づくりを、イマジナが全力でサポートします。

初公開！学生向け講座 詳細LPはこちら :https://jikourika-ws-el2tmrl.gamma.site/