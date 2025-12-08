現役女子大生マルチタレント『もか』がリコーブラックラムズ東京のクラブレポーターに就任　～3年連続、2025-26シーズンホストゲームで活動の幅を拡大～

株式会社VAZもか

株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷 鉄也）に所属する、『もか』が、社会人ラグビートップリーグ「ジャパンラグビーリーグワン」所属チーム「リコーブラックラムズ東京（以下、ブラックラムズ東京）」の2025-26シーズンホストゲームにおけるクラブレポーターに就任しました。

今回で3年連続の就任となり、今シーズンからは"クラブレポーター"として活動の幅を広げます。

2025-26シーズンは、試合会場でのMCに加えて、クラブレポーターとしてチームの魅力や現場の熱量をより近い距離でお届けし、ブラックラムズ東京の各種イベントをさらに盛り上げてまいります。

＜もか コメント＞

今シーズンもブラックラムズ東京のクラブレポーターを務めさせていただくことになりました、もかです！嬉しい！！ついに3年目です！

昨年はラグビーについての知識はもちろん、ラムズファミリーのみなさんと一体となって熱量高くチームを応援できたと思っています！

今年はさらにみなさんと一緒にチームを盛り上げられるよう、渦を巻き起こせるように出来ることを精一杯やらせていただきます！

今シーズンもよろしくお願いいたします！

＜リコーブラックラムズ東京 HP/SNS＞

HP：https://blackrams-tokyo.com/index.html

X（旧Twitter）：https://x.com/RICOH_BlackRams

Instagram：https://www.instagram.com/blackrams_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@blackramstokyo3409/

TikTok：https://www.tiktok.com/@blackrams_official

＜もかについて＞

生年月日：2004年5月12日

出身地：東京都

現役女子大生マルチタレント

（俳優／タレント／モデル／MC：リポーター／インフルエンサー）

インフルエンサーとして活動をスタートし、現在はタレントとしてモデルやTV番組、イベント出演と多方面で活躍中。

2024年から本格的に役者にも挑戦、若手俳優として高い表現力を武器にドラマや映画に出演。

https://vaz.co.jp/talent/moca/

【会社概要】

会 社 名： 株式会社VAZ

代 表 者： 谷 鉄也

所 在 地： 東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル2F

事業内容： ソーシャルメディアマーケティング事業 プロダクションコンテンツ事業 メディアプラットフォーム事業

URL : https://vaz.co.jp/