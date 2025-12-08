ミッション「挑戦をもっと身近に。」を体現！未経験からITエンジニアへ、累計7名が新たなキャリアをスタート

株式会社YUIT

株式会社YUIT（本社：沖縄県那覇市）は、ミッションである「挑戦をもっと身近に。」を体現する形で、未経験者を対象とした独自のITエンジニア育成プログラムを通じて、今月新たに3名のメンバーが研修を修了し、ITエンジニアとしてデビューしたことをお知らせいたします。これにより、未経験からITエンジニアとして新たなキャリアをスタートさせたメンバーは累計7名となりました。これは、ITへの挑戦を諦めていた人々に、確かなスキルとキャリアの機会を提供し続けている当社の取り組みが、着実に成果を上げていることを示すものです。

「挑戦をもっと身近に。」YUITが提供するキャリアチェンジの機会

YUITは、「ITで豊かな沖縄を、人生を、選択肢を創出するために挑戦し続ける」というミッションを掲げています。ITエンジニアへのキャリアチェンジは、多くの方にとって大きな「挑戦」ですが、当社は独自の育成プログラムと企業文化を通じて、その挑戦のハードルを下げ、「もっと身近に」感じられる環境を提供しています。

今回デビューを果たした3名を含む累計7名のメンバーは、まさにこのミッションを体現する存在です。彼らは、ITとは全く異なるホテル、飲食、不動産などの業界から、ITエンジニアという新たなキャリアに飛び込みました。

累計7名の「挑戦」を支えたYUITの環境

彼らの成功を支えたのは、YUITの「育成への本気度」と「コミュニティの魅力」です。

デビューメンバーからのメッセージ（例）

- 8ヶ月間の充実した研修: 未経験者がゼロからプロのスキルを習得できるよう、フロントエンド・バックエンドの両方を網羅した実践的なカリキュラムを提供。- 専任メンターによる手厚いサポート: 技術的な指導だけでなく、キャリアやメンタル面でのサポートも行う専任メンターもおり、週3回の勉強会や月1回の1on1を通じて、個々の成長を徹底的に支援。- 「ゆるっとガチ」な企業文化: 失敗を恐れず挑戦できる心理的安全性の高い環境と、多様なバックグラウンドを持つ仲間が互いに尊重し、高め合うコミュニティ。

デビューしたメンバーからは、「YUITの環境は、まさに『挑戦をもっと身近に。』感じさせてくれました。異業種からの転職で不安もありましたが、手厚いサポートと温かい仲間に囲まれ、安心して新しい一歩を踏み出せました。これからは、ITの力で沖縄の未来に貢献したいです」といった、ミッションへの共感と、新たなキャリアへの意欲を示すメッセージが寄せられています。

今後の展望

株式会社YUITは、今後もミッションである「挑戦をもっと身近に。」を追求し、ITエンジニアへのキャリアチェンジを希望する全ての人々に、質の高い教育と働く機会を提供し続けます。

沖縄のIT産業の発展と、多様な人材の活躍の場を創出することで、「人生の選択肢」を拡大する社会の実現を目指します。