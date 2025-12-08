『原神』とDuolingoがコラボ！Duolingoで「勉強大冒険」をお届け

株式会社COGNOSPHERE

世界中で人気を博すオープンワールドRPG『原神』と、世界で最も高いダウンロード数を誇る教育アプリDuolingoが、かつてないコラボキャンペーンを展開します。テイワットの最も頼れる仲間パイモンをはじめ、人気キャラクターのティナリ、セノ、そして何百万人ものユーザーを魅了しながらも恐れられている緑のフクロウDuoが登場します。

『原神 × Duolingo』コラボPVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8mRI-EEyOi0 ]

12月8日（月）から12月27日（土）まで、パイモン、ティナリ、セノはDuoと一緒に、Duolingoアプリ内で期間限定の「原神 × Duolingo 3日連続記録のクエスト」に参加します。3日連続で学習を進めると、『原神』のゲーム内報酬としてコラボキャンペーン限定の名刺、アイコン、原石などが獲得できます。

「原神 × Duolingo 3日連続記録のクエスト」概要

12月8日（月）から、Duolingoアプリの任意のコースから「原神クエスト」をアンロックできます。3日間途切れずにレッスンを継続すると、継続の証としてパイモンとDuoのフィギュアを完成できます。原神の人気キャラクターであるティナリとセノも登場し、皆さんを応援してくれます。

クエストを達成すると、『原神』特別報酬としてアイコン「勤勉」、名刺「祭典・夢習い」、そしてスメール風の特別料理「スパイシーサクサクチキン」とそのレシピが贈られます。報酬の交換コードの受取期限は2025年12月30日23:59:59（UTC）までとなり、Duolingoの「ショップ」にて受け取ることができます。交換コード受取後、『原神』での交換期限は2026年1月31日15:59:59（UTC）までとなります。

今回のコラボキャンペーンは、『原神』新バージョン「Luna III」リリース後に展開を予定しています。「Luna III」バージョンは、二つの戦闘形態を持つ新たな★5炎元素キャラクター「ドゥリン」と、ナド・クライを舞台とする新たなストーリーが登場します。

「原神 × Duolingo 3日連続記録のクエスト」は12月8日（月）から12月27日（土）の間、一部地域で開催されます。クエスト達成を目指すには、12月25日（木）までにご参加頂く必要がございます。各地域によって開催状況が異なりますので、ぜひDuolingoアプリ内で居住地域に関する詳細をご確認ください。

詳しい情報はこちら

https://www.duolingo.com/help/genshin-impact

Duolingo（www.duolingo.com）は、世界で最も人気のあるモバイル学習プラットフォームで、世界で最も多くダウンロードされている教育アプリです。このアプリでは、ひとくちサイズのレッスンで言語、数学、音楽、チェスをゲーム感覚で楽しく学べます。Duolingoのミッションは「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発すること」です。Duolingoは、音楽、数学、チェスの他、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、ナバホ語、イディッシュ語など、合計250以上の言語コースを提供しています。

◆『原神』について

『原神』は基本無料のオープンワールドRPGで、プレイヤーは美しいテイワット大陸を旅していきます。プレイヤーの視点となる謎に包まれた「旅人」は、離れ離れになった兄妹を探す旅に出ます。バージョン「空月の歌」より、7つ目となる地域ナド・クライが開放されます。プレイヤーはそれぞれ違う文化や広大な地域が広がる国々をめぐり、数々のキャラクターと出会い、元素反応を駆使した戦闘技術を身につけ、テイワットの秘密を解き明かしていきます。また、クロスプラットフォームデータ保存機能とマルチプレイ機能を通じて、一人で、またはフレンドと共にPlayStation(R)5、 Xbox、 PC、 Android そして iOSなど、プラットフォームの垣根を越えて冒険の旅を続けることができます。

◆ゲーム概要

タイトル：原神（ゲンシン）

ジャンル：オープンワールドRPG

対応OS：PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/PC/iOS/Android

対応予定OS：Nintendo Switch(TM)

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

