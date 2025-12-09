『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「催花雨の片道切符」12月9日(火)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「催花雨の片道切符」を2025年12月9日（火）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！

「もう行かなきゃ」「じゃあ、またな」見送った手に握る片道切符を、雨が滲ませる。旅立ちと別れを歌うデュオソング。

アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『Lancetta』が贈る、懐かしくも感傷的で少し切ないサウンドにご期待ください♪

SELECTION 10 UNIT SONG「催花雨の片道切符」配信

https://bio.to/qEIKPt

SELECTION 10 UNIT SONG「催花雨の片道切符」MV

https://youtu.be/61ImbqYJ8oQ

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2025年12月9日（火）配信

Lancetta「催花雨の片道切符」あんさんぶるスターズ！！ ⁠SELECTION 10 UNIT SONG

【収録内容】

01.催花雨の片道切符

02.催花雨の片道切符 (Instrumental)

作詞：松井 洋平

作曲 / 編曲：家原 正樹

【Lancetta】

桜河 こはく (CV：海渡 翼)、朔間 凛月 (CV：山下 大輝)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars