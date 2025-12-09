寒い季節は貝鍋×BBQで決まり！冬のあったかプラン新登場！三井アウトレットパーク マリンピア神戸内にある「LAGOON BBQ CLUB」にて。
TOOTH TOOTH が手掛ける海辺のリゾートBBQパーク「LAGOON BBQ CLUB(https://toothtooth.com/lagoon-bbq-club/)」より、冬限定であったか鍋が楽しめるBBQプランが登場！
LAGOON BBQ CLUBとは
「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」内にある、明石海峡大橋とラグーンビーチを見渡す絶景のロケーションで楽しむ大型BBQ場。TOOTH TOOTH からお届けする厳選した旬の食材等を活かしたBBQ プランなど、 ラグジュアリーにBBQを楽しむもよし、食材やドリンクを持ち込んでカジュアルにBBQを楽しむもよし。 さまざまなシーンで使える、上質な都市型リゾートBBQパークです。
暖房完備、冬でもBBQを楽しめる！リゾート感溢れるラグーンパークを見渡すラグジュアリーなソファ席で楽しむBBQエリアで、ぜひ冬限定BBQをお楽しみください。
冬限定！貝鍋×BBQプラン
ホタテやハマグリなど４種の貝が味わえる贅沢貝尽くし鍋！貝の旨味がたっぷり溶け出したスープで作る〆のリゾットも絶品。
◆貝鍋BBQプラン
4,000円（税込）※別途ブース利用料あり
>> ご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/ja/lagoon-bbq-club/reserve/message?menu_lists%5B%5D=6720874c6359b29144046b45)
・貝鍋 [ホタテ、ハマグリ、アサリ、マテ貝、〆のリゾット]
・BBQ [ソーセージ、チキン]
・苺と生ハムのマリネ
・ガーリックトースト
-ブース利用料-
大人 1650円（税込）
小学生 880円（税込）
幼児 400円（税込）
使い捨て網 / 食材用トング / 軍手 / おしぼり / お皿 / エコ箸 / 食材用はさみ / ゴミ袋
-オプション-
飲み放題（150分制） ＋1980円（税込）
ソフトドリンク飲み放題（150分制） ＋900円（税込）
チーズフォンデュBBQプランも復活！
昨年大好評だったチーズフォンデュBBQプランも冬限定で復活！BBQグリルで熱々に焼いた食材を、とろ～りチーズフォンデュにつけてお楽しみください。
◆チーズフォンデュBBQプラン
4,000円（税込）※別途ブース利用料あり
>> ご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/ja/lagoon-bbq-club/reserve/message?menu_lists%5B%5D=6720874c6359b29144046b45)
・チーズフォンデュBBQ [バケット、じゃがいも、ブロッコリー、リブアイロール、ソーセージ、チキン]
・生ハム＆グリッシーニ
・イワシとオリーブのレモンマリネ
・トリュフポップコーン
・チーズフォンデュで仕上げるカルボナーラ
・ラムレーズン焼きリンゴ
-ブース利用料-
大人 1650円（税込）
小学生 880円（税込）
幼児 400円（税込）
使い捨て網 / 食材用トング / 軍手 / おしぼり / お皿 / エコ箸 / 食材用はさみ / ゴミ袋
-オプション-
飲み放題（150分制） ＋1980円（税込）
ソフトドリンク飲み放題（150分制） ＋900円（税込）
LAGOON BBQ CLUB
（ラグーン バーベキュークラブ）
>> 公式HP(https://toothtooth.com/lagoon-bbq-club/)
>> WEB予約(https://www.tablecheck.com/ja/lagoon-bbq-club/reserve/message?menu_lists%5B%5D=6720874c6359b29144046b45)
>> Instagram(https://www.instagram.com/lagoon_bbq_club/)