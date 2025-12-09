寒い季節は貝鍋×BBQで決まり！冬のあったかプラン新登場！三井アウトレットパーク マリンピア神戸内にある「LAGOON BBQ CLUB」にて。

株式会社ポトマック

TOOTH TOOTH が手掛ける海辺のリゾートBBQパーク「LAGOON BBQ CLUB(https://toothtooth.com/lagoon-bbq-club/)」より、冬限定であったか鍋が楽しめるBBQプランが登場！

LAGOON BBQ CLUBとは

「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」内にある、明石海峡大橋とラグーンビーチを見渡す絶景のロケーションで楽しむ大型BBQ場。TOOTH TOOTH からお届けする厳選した旬の食材等を活かしたBBQ プランなど、 ラグジュアリーにBBQを楽しむもよし、食材やドリンクを持ち込んでカジュアルにBBQを楽しむもよし。 さまざまなシーンで使える、上質な都市型リゾートBBQパークです。

暖房完備、冬でもBBQを楽しめる！リゾート感溢れるラグーンパークを見渡すラグジュアリーなソファ席で楽しむBBQエリアで、ぜひ冬限定BBQをお楽しみください。

冬限定！貝鍋×BBQプラン

ホタテやハマグリなど４種の貝が味わえる贅沢貝尽くし鍋！貝の旨味がたっぷり溶け出したスープで作る〆のリゾットも絶品。

◆貝鍋BBQプラン

4,000円（税込）※別途ブース利用料あり

>> ご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/ja/lagoon-bbq-club/reserve/message?menu_lists%5B%5D=6720874c6359b29144046b45)

・貝鍋 [ホタテ、ハマグリ、アサリ、マテ貝、〆のリゾット]

・BBQ [ソーセージ、チキン]

・苺と生ハムのマリネ

・ガーリックトースト

-ブース利用料-

大人 1650円（税込）

小学生 880円（税込）

幼児 400円（税込）

使い捨て網 / 食材用トング / 軍手 / おしぼり / お皿 / エコ箸 / 食材用はさみ / ゴミ袋

-オプション-

飲み放題（150分制） ＋1980円（税込）

ソフトドリンク飲み放題（150分制） ＋900円（税込）

チーズフォンデュBBQプランも復活！

昨年大好評だったチーズフォンデュBBQプランも冬限定で復活！BBQグリルで熱々に焼いた食材を、とろ～りチーズフォンデュにつけてお楽しみください。

◆チーズフォンデュBBQプラン

4,000円（税込）※別途ブース利用料あり

>> ご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/ja/lagoon-bbq-club/reserve/message?menu_lists%5B%5D=6720874c6359b29144046b45)

・チーズフォンデュBBQ [バケット、じゃがいも、ブロッコリー、リブアイロール、ソーセージ、チキン]

・生ハム＆グリッシーニ

・イワシとオリーブのレモンマリネ

・トリュフポップコーン

・チーズフォンデュで仕上げるカルボナーラ

・ラムレーズン焼きリンゴ

-ブース利用料-

大人 1650円（税込）

小学生 880円（税込）

幼児 400円（税込）

使い捨て網 / 食材用トング / 軍手 / おしぼり / お皿 / エコ箸 / 食材用はさみ / ゴミ袋

-オプション-

飲み放題（150分制） ＋1980円（税込）

ソフトドリンク飲み放題（150分制） ＋900円（税込）

LAGOON BBQ CLUB

（ラグーン バーベキュークラブ）

>> 公式HP(https://toothtooth.com/lagoon-bbq-club/)

>> WEB予約(https://www.tablecheck.com/ja/lagoon-bbq-club/reserve/message?menu_lists%5B%5D=6720874c6359b29144046b45)

>> Instagram(https://www.instagram.com/lagoon_bbq_club/)