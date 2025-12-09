“令和の美脚クイーン”波崎天結（はざき あゆ）が2nd写真集『丸みの誘惑』を2026年1月30日（金）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区）は、“令和の美脚クイーン”として注目を集め、早稲田大学卒業生としても知られているグラビアアイドル・波崎天結の2nd写真集『丸みの誘惑』を2026年1月30日（金）に発売いたします。

2nd写真集『丸みの誘惑』は、グラビアアイドルとして第一線で活躍する波崎天結自身が、今自分にできる最大のグラビアとは何かをしっかりと考えてこだわって作った“丸みグラビア”で全編構成されています。自身の強みである美脚からのお尻そしてバストと、丸みをさらに強調する様々な見せ方で臨んだ内容に仕上がっています。

タイトルの『丸みの誘惑』は本人が考案しており、「このタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを、中の写真で最大限に表現しています」とのこと。もちろん、過去最大露出、見える手前のギリギリまでを攻めまくった写真の数々を波崎天結が自らセレクトした一冊になっています。

撮影地に選ばれたのは、彼女が初めて訪れたというインドネシア・バリ。青い海が広がるクタビーチにアクセスしやすいリゾートホテルや、南国らしさ満載のプール付きヴィラを貸し切って撮影を行いました。

先行カットは、ブラックのボディスーツを着用してのバックショット、ストッキング着用の赤ランジェリー、メガネをかけた秘書姿、キャビンアテンダント風のコスプレ、パールのTバックになったホワイトランジェリー、波崎天結がやってみたかったヤンキー風のジャージ姿でバリの街並みを歩くカットの6枚。

他にも全裸に近い大露出の写真も含めて、これでもかというくらいの“丸みグラビア”が展開されていて、グラビアアイドルとしての波崎天結のすべてが詰まった内容になっています。

表紙には、ラベンダーカラーのランジェリー姿のカットを採用。丸いバストラインが強調されたアンニュイな表情が印象的です。表紙をはじめ、左右の向きや寄り引き、お尻やバストの見え方など、すべての写真は彼女がセレクト。また今回初めてのエッセイにも挑戦しています。

「Amazon」「セブンネットショッピング」「楽天ブックス」、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、本写真集の限定生写真付き特典をご用意。さらに、高画質PDFのダウンロード特典が付いた電子版も同時に発売となります。

加えて、発売記念として2026年2月8日（日）に都内にて「お渡し会」も実施。

さらに、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」で2026年1月30日（金）10:00～2026年2月15日（日）、写真集のパネル展を開催。そしてスペシャル企画として、展示されたパネルの中から「サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーン」も同時開催されることが決定しました。

【波崎天結コメント】

初めての海外撮影でドキドキしながらも、5日間楽しく撮影ができました。

2nd写真集では『丸みの誘惑』というタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを最大限に表現しています。

想像を掻き立てるような仕草や挑戦的でセクシーな表情にもこだわり、今の私にできることをすべて詰め込んだ1冊になりました。

たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです。

【プロフィール】

波崎天結（はざき あゆ）

2000年10月18日生まれ。東京都出身。早稲田大学卒業。グラビア・オブ・ザ・イヤー2024ネクスト・ブレイク賞受賞。キャッチコピーは「令和の美脚クイーン」。グラビアアイドルとして2023年にデビューし、写真集・DVD・雑誌・トレカ・カレンダーなどマルチに活躍。「アニメクラシックス」コスプレユニット「Teamクラ・コス」にてドロンジョ役を担当。趣味は少女漫画とアニメ鑑賞。

【書誌情報】

『波崎天結2nd写真集 丸みの誘惑』

著者：波崎天結

撮影：田中智久

発売日：2026年1月30日（金）

定価：4,180円（本体3,800円＋税）

仕様：A4判／128ページ

ISBN：978-4-04-738495-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000995/)

【限定特典情報】

【Amazon.co.jp 限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2YG5RMK

JANコード：4534993326473

【セブンネットショッピング限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://7net.omni7.jp/detail/1107666350

【楽天ブックス限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://books.rakuten.co.jp/rb/18457597/

【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展特典】

2026年1月30日（金）10:00～2月15日（日）営業終了

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12948102248.html

【電子版】

アザーカット（1枚）PDFデータ配信付き

発売日である2026年1月30日（金）よりAmazonほか各ストアで販売

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

■発売記念お渡し会 開催決定！

【お渡し会 概要】

日程：2026年2月8日（日）開催

場所：都内

時間：（1）11:30～ （2）12:30～ （3）14:30～ （4）15:30～

イベントURL：https://hazakiayuphotobook.stores.jp

※各部ごとに異なる衣装で登場します。衣装はいずれも水着またはランジェリーです。

【お渡し会 特典内容】

■1冊券

・サインなし写真集1冊（ご本人よりお渡し）

■3冊券

・サイン入り写真集1冊（ご本人よりお渡し）

・通常本2冊

■5冊券

・サイン入り写真集1冊（その場でご本人から直筆メッセージ入れ＋ご本人よりお渡し）

・通常本4冊

・本人1ショットか2ショット携帯撮影1枚

・本人1ショットお礼コメントチェキ

■10冊券

・サイン入り写真集1冊（その場でご本人から直筆メッセージ入れ＋ご本人よりお渡し）

・通常本9冊

・本人1ショットか2ショット携帯撮影1枚

・本人1ショットお礼コメントチェキ

・私物にサイン

・お客様の携帯で動画撮影10秒か、お客様の一眼レフカメラか携帯で静止画で本人を撮影（持ち時間30秒）

・キスマーク（その場で直接、写真集にキス）

※各券種、数に限りございますので無くなり次第終了となります。

※事前のお取り置き等は不可となります。

（C）KADOKAWA （C）NYプロダクション PHOTO/田中智久