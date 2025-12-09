『空気階段の踊り場』の人気コーナー『孤独なおじさん、いざゆかん』の書籍が今週水曜発売！こどおじグッズも発売決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオ『空気階段の踊り場』の人気コーナー『孤独なおじさん、いざゆかん』が書籍になりました！

鈴木もぐらの離婚を機にはじまったこのコーナーでは、「孤独なおじさん」通称”こどおじ”のリスナーから募集した、「何気ない日常で起きた出来事・感じたこと」を空気階段が笑いを交えながら紹介しています。どこか共感出来る部分や、哀愁と笑いが交じった文章が反響を呼び書籍化が決定しました。

今作では、過去に番組で紹介したメールの中から厳選した88通を掲載。空気階段と岡野陽一の「こどおじ鼎談」も収録しています。表紙は、漫画家・和田ラヂヲ先生の描き下ろしです。

『孤独なおじさん、いざゆかん』は、12月10日（水)ポプラ社より、全国の書店・通販サイトで販売開始です。

さらに、和田ラヂヲ先生描き下ろしの”こどおじ”がグッズになることも決定しました。

胸のワンポイントに”こどおじ”をあしらった「こどおじパーカー」。ちょっとした外出に使い勝手のいい「こどおじサンダル」が発売になります。

このキャラクターに愛着がわいた空気階段は、この”こどおじ”を「しんじ」と名付けました。

「こどおじグッズ」は、今週12日（金）開催の番組イベント「大踊り場」から販売開始になります。イベントの翌日13日（土）正午からは、通販でも販売します。

詳しくは、TBSラジオのイベントページをご確認ください。

※会場チケットはすでに全席完売。配信チケット販売中。

※会場でのグッズ販売は、12月12日（金）17:00～ ロビーで販売開始予定。

（ロビー開場時間が前倒しとなっておりますのでご注意ください。）

※会場ではチケットをお持ちの方のみ購入可能です。

『空気階段の大踊り場』グッズ

▼空気階段の大踊り場 こどおじパーカー \7,500-（税込）

▼空気階段の大踊り場 こどおじサンダル（25cm／28cm※2サイズ展開） \3,500-（税込）

書籍『孤独なおじさん、いざゆかん』 \1,760-（税込）

著／TBSラジオ「空気階段の踊り場」

絵／和田 ラヂヲ

『空気階段の大踊り場』イベント詳細

◆日時：2025年12月12日（金）

ロビー開場：17:00 客席開場：17:30 開演：18:30

※開場時間は状況により前後する可能性がございます。ご了承ください。

◆会場：LINE CUBE SHIBUYA

◆出演：空気階段 岡野陽一

◆配信チケット：\2,200-

配信チケットはFANYオンライン、チケットぴあにて販売中。

受付期間：～12月28日（日）21:00

※見逃し配信は当日の配信終了後～12月28日（日）23:59まで視聴可能

◆詳細はTBSラジオイベントページにて

https://www.tbsradio.jp/event/100901/

- TBSラジオ『空気階段の踊り場』

毎週月曜 深夜24時放送

番組ハッシュタグ：#odoriba954

番組サイト：https://www.tbsradio.jp/odoriba/