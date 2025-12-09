1700 億人民元が切り拓く、11月の深圳における未来 -- 第27回 中国ハイテク博覧会（CHTF）、盛況のうちに閉幕

Shenzhen Zhenwei International Exhibition Co., Ltd.

11月16日、China Hi‑Tech Fair（CHTF）の第27回大会が、Shenzhen World Exhibition & Convention Center にて盛大に終了しました。３日間にわたり、120 以上の国・地域から45万人を超える専門来場者が訪れ、前年比で13％の増加を記録しました。会場では5,000点以上の新製品・イノベーションが披露され、200件を超える大規模な併催イベントが実施されました。さらに、1,023件のビジネスマッチングおよび投資案件が成立。取引・投資の意向総額は人民元で1,700 億元を超え、中国における技術革新が再び世界の注目を集めました。

本年のテーマは「Technology Empowering Industry, Driving Integration for a Shared Future」。国内外の各産業から、最先端の製品、先進技術、革新的ソリューションが一堂に会し、深圳で今秋もっとも注目された国際レベルの大型イベントとして、技術イノベーション分野における情熱と熱意を大いに喚起しました。本博覧会は、中国における「No.1 テクノロジー展示会」としての地位を改めて強固にしただけでなく、「世界トップクラスのイノベーション見本市」として、世界水準の技術のハブであり、未来産業の発展を占う指針としての地位を確立しました。

1. CHTF が見せた“技術の巨人たちの激突” - 世界のイノベーション展望を拡大

第27回 CHTF では、国家レベルの装備、人工知能・ロボティクス、半導体・集積回路、コンシューマーエレクトロニクス、低高度経済、商業宇宙産業など、戦略的産業を網羅する22の大型展示ゾーンが設けられ、世界が誇る最新技術と中国発の最先端イノベーションを総覧できる舞台となりました。今年披露された実物展示の90％超はハイエンド、精密、先進技術であり、そのうち20％が初公開の新作でした。

China Aerospace Science and Technology Corporation、CNOOC、CGN、China Southern Power Grid、China Electric Equipment Group など、40 を超える中央・国有企業が知能化製造分野におけるコア技術を披露しました。例として、「長征ロケット」「HaiKui‑1 プラットフォーム」「華竜一号原子炉」「深圳星（APSTAR‑6D）衛星」「EH216‑S 自律型旅客機」などの大きな技術成果は、中国のイノベーション主導型ソリューションを雄弁に示し、国民の誇りを喚起しました。

また、BYD、Tencent、Huawei、Honor、Empyrean Technology、Guangming Laboratory、Unitree Robotics、Cyberdog、Bourne Optical 等、2,000社を超える先進企業、研究機関、技術競演団体が最先端技術を携えて出展しました。OpenHarmony エコシステム、Ascend 384 スーパー ノード、国内AIエコシステム、衛星を活用した遠隔ロボティック手術、世界初のビデオ撮影機能内蔵 MRI など、多くの注目技術が来場者の興味を集めました。

さらに、ロボット同士の競演、3Dワールド生成モデル、eVTOL有人航空機、AI生成アートなどのインタラクティブ体験により、会場は熱気と高揚感に包まれました。圧倒的人気と活気は、人々の“技術が日常をどう変えるか”への期待が高まっていることを如実に示しました。

2. CHTF が資源配分のコアエンジンに - 地域間シナジーによる国家戦略の顕現

CHTF は、地域協調によるイノベーション推進、資源配分の最適化、市場統合の促進という点で、重要なプラットフォームとしての地位を確立しました。本年は初めて「地域経済・技術革新成果展示ゾーン」が設けられ、中国北西部のクリーンエネルギーから、東南地域のデジタル経済、東北部の高端設備製造、そして粤港澳大湾区の先端技術まで、各地域における研究成果、自主イノベーション、産業融合の最新状況が紹介されました。

上海代表団は、China Fusion Engineering Test Reactor（CFETR）の模型、高温プラズマ処理技術、メガシティ向けモビリティデータプラットフォーム、マグネシウム系固体水素貯蔵および燃料供給デモプロジェクトなど、最先端の研究成果を展示しました。杭州・余杭代表団は、Revo 2 バイオニック工業用巧手、グラフェン複合繊維、TFT半導体技術を用いた DNA マイクロアレイ合成装置、自社開発チップなどを披露。張家港代表団は、「天龍‑3」大型液体ロケットの縮尺模型、大型六ロータードローン、検査ロボットなどで注目を集めました。深圳の福田区テック代表団からは、NAO ロボット、Linglong ロボット、IoT オペレーティングシステム、AI グラス、超伝導量子チップ、量子任意波形ジェネレーター、電子線露光装置など、多彩な技術革新が紹介され、技術進歩の大きな可能性を示しました。

このような地域別の技術革新と産業統合の成果を、国家レベルのプラットフォームである CHTF を通じて可視化することで、協調的かつ補完的なイノベーションエコシステムが形成されつつあります。この相乗効果は、中国の近代化と高品質な発展への強力な推進力となっています。

また、Tsinghua University、Peking University、The Chinese University of Hong Kong、Fudan University、Hong Kong University of Science and Technology、Chinese Academy of Sciences、Shenzhen Bay Laboratory、RIOS Lab、Shenzhen Institute of Computing Sciences をはじめとする30を超える大学・研究機関が最新の研究成果を携えて出展しました。PicoRio 1.0／2.0 プロセッサーチップ、多次元単分子動態イメージングプラットフォーム、中国初の高スループット知能ペプチド合成装置、肺がん早期検出・治療のための呼吸器介入ロボット、VR 環境における仮想ハンド選択技術、静電式人工筋肉、オルガノイド／オルガン・オン・チップ、生体模倣マイクロシステムなど、未来に向けた画期的なブレークスルーが多数披露されました。

これら将来志向型の技術革新は、会場各所で注目の焦点となり、来場者から強い関心と共感を得る「象徴的なハイライト」となりました。

3. 世界の知見を一堂に - CHTF、 中国のハイテク“ゴールデンネームカード”をさらに高める

今年の CHTF には、ドイツ、米国、英国、フランス、オランダ、カナダ、スペイン、ポルトガル、ロシア、韓国、ブラジル、タイ、パキスタン、シンガポールなど、120 を超える国・地域から国際機関、大手企業、業界リーダーが参加しました。国際姉妹都市や「一帯一路（Belt and Road）」国際協力の専用展示エリアが設けられ、技術革新を通じた高品質発展支援の優れた成果が紹介されました。

初日には、Shandong Province（山東省）の新エネルギーおよびエネルギー貯蔵産業に焦点を当てた特別セッションが開催され、英国、ロシア、ブルガリア、カナダ、メキシコ、オーストラリア、UAE、ヨルダン、韓国などの主要国から30を超える国際バイヤーが参加。ジェネラルマネジャー、CEO、CTO、購買責任者などのシニア意思決定者が現地で直接、深い意見交換を行い、将来的な大口受注や長期的パートナーシップへの足がかりを築きました。

4. 国家レベルの影響力を持つプラットフォームとしての CHTF - 1,023件の成約、人民元1,700億元の取引総額 - 年間最大のイノベーションイベント

３日間にわたる CHTF では、業界サミット、専門フォーラム、新製品発表会、プロジェクト・ロードショー、技術セミナー、権威ある表彰式など、200件を超える大規模イベントが開催されました。注目は、China Hi‑Tech Forum、AI業界イノベーションフォーラムシリーズ、低高度経済産業サミット、半導体産業エコシステムフォーラム、産学融合フォーラムなど。多くの大学長・政府関係者、学界および企業リーダーが一堂に会し、技術、経済、金融を横断する最新の世界的トレンドと新興アイデアを探求しました。

最先端技術の展示にとどまらず、本年の CHTF は成果と取引の実現にも強く注力しました。「1‑3‑6」戦略（国際バイヤー10％、省内バイヤー30％、省外バイヤー60％）を通じて、ハイテクの国際協力と商業化の重要ハブとしての地位を確立することを目指しました。

グローバル・ソーシング・マッチング会議や投資・資金調達マッチングイベントには、英国、ロシア、カナダ、インドなどから1,036のバイヤー代表団が参加し、JPMorgan Chase、Goldman Sachs、Sequoia Capital、Bain Capital、IDG Capital といった3,000を超える国内外の投資機関が現地に集結。交渉、名刺交換、意向ベースの提携が会場を賑わせました。

結果、1,023件の成約と人民元1,700億元超の取引および投資意向総額を記録し、CHTF は再び深圳を世界的イノベーションハブとしての地位を確認。ハイテク産業における高水準な交流を促進し、研究から実社会への転換を加速させ、新興テック企業の台頭を後押ししました。

5. そして、中国を代表するこの大規模テック見本市は終わることなく継続します――来年も深圳でお会いしましょう

この３日間にわたるテクノロジーの祭典は、過去のイノベーション成果を振り返る総覧であると同時に、未来の技術戦略を深く探る場でもありました。黄金の秋に開催された CHTF は本日をもって閉幕しますが、この世界クラスのハイテク展示会が終わるわけではありません。グローバルイノベーションの最前線として、CHTF は今後も先鋭的な精神で科学の進歩を導き、社会の未来を形作り続けます。勢いは続き、輝きは衰えません。

第28回 China Hi‑Tech Fair は再び Shenzhen World Exhibition & Convention Center にて開催予定です。来年、再びこの地で、明日のブレークスルーが世界を再定義する新たな章を共に刻みましょう。