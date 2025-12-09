テレビ朝日　複合型エンタテインメント施設　東京ドリームパーク内SGCホール有明の『こけら落としプレミアシリーズ』に「山下達郎」の公演が決定！！

株式会社テレビ朝日

■『こけら落としプレミアシリーズ』ラインナップに「山下達郎」が決定！！

『夢中から、はじまる。』をコンセプトに、テレビ朝日が2026年3月27日に開業する東京ドリームパーク（以下TDP）、その中核となる多目的ホール・SGCホール有明の開業を記念して、3月28日から4月29日までの期間に開催される『こけら落としプレミアシリーズ』。

そのプレミアシリーズに、シンガーソングライター『山下達郎』の公演が決定！長年にわたり愛され続ける名曲と圧倒的なライブパフォーマンスで、新ホールの幕開けシリーズを華やかに彩ります。

公演日は4月11日(土)、12日(日)の2日間で、緻密なコーラスワークと洗練されたメロディ、卓越したサウンドプロダクションで知られ、日本のポップス界において唯一無二のライブパフォーマンスを、SGCホール有明の最新鋭の音響設備とイマーシブオーディオシステムが生み出す極上の臨場感の中でお届けします！！

新時代の音楽体験にぜひご期待ください。

『山下達郎』に加え、『B’z』『サカナクション』がラインナップされているSGCホール有明「こけら落としプレミアシリーズ」の最新情報に、今後もどうぞご期待ください！

■山下達郎 プロフィール

1953年生まれ、東京都出身のシンガーソングラ イター。1980年に発表したアルバム「RIDE ON TIME」が大ヒットを記録。また、代表曲「クリスマス・イブ」は1987年から30年連続オリコンランキング100位以内の大ヒットを記録し、ギネス世界記録に公式認定された。2015年には「第65回 芸術選奨文部科学大臣賞」の大衆芸能部門・大臣賞に選出された。2025年にデビュー50周年を迎え、CMタイアップ楽曲の制作や他アーティストへの楽曲提供など、幅広い活動を続けている。

■公演情報

公演名： SGCホール有明こけら落としプレミアシリーズ

TATSURO YAMASHITA LIVE at SGC HALL ARIAKE

開催日： 2026年4月11日(土)、12日(日)

開演： 18:00

出演： 山下達郎

チケット発売日： 後日発表

会場： SGCホール有明（東京ドリームパーク内）

アクセス： ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分

りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分

主催： テレビ朝日

SGCホール有明HP： （URL）https://tdp.tv-asahi.co.jp/hall/

山下達郎オフィシャルHP: （URL）https://www.tatsuro.co.jp/

お問い合わせ： ソーゴー東京 03-3405-9999

月～土（祝日除く）12:00～13:00 / 16:00～19:00

■SGCホール有明 こけら落としプレミアシリーズ ラインナップ

第一弾：2026年3月28日(土)、29日(日) B’z

第二弾：2026年4月11日(土)、12日(日) 山下達郎

第三弾：2026年4月18日(土)、19日(日) サカナクション

And more！



■TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）とは

テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。

「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社IPなどを活用したリアルイベントに加え、様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして誕生します。施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指します。

2026年3月27日、有明に開業予定。

■SGCホール有明とは

「SGC HALL ARIAKE（SGCホール有明）」は、純金工芸ブランドの株式会社SGCとのネーミングライツ契約の締結により命名されました。これまで数々の音楽番組やイベントを手掛けてきたテレビ朝日のノウハウを結集した多目的ホールは、着席時には約3,700席、スタンディング時には最大約5,000人を収容可能。さらに世界最高峰のイマーシブオーディオシステムをはじめとする最新鋭の機器を導入し、迫力ある音楽体験をお届けします。今後はドームやアリーナを舞台に活躍するスーパーアーティストたちが続々と登場する予定です。