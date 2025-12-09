青森県での震度6強(2025年(令和7年)12月8日)に際し緊急に返礼品なしでのふるさと納税にて震災支援を実施：各地各位のご安全をお祈り申し上げます【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2025年12月9日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

この度の青森県における震度6強（八戸市など：2025年(令和7年)12月8日(月)23:15頃発災）の地震および警報発表の津波等に際し、各地各位のご安全を心よりお祈り申し上げますともに、本リリース発信時点で津波警報が出ておりますため、高い場所などへの避難などで、おひとりでも多くの方が難をのがれられますよう心よりお祈り申し上げます。

夜中の発災にて、日中よりもご不安が募られやすかったり、避難拠点への移動も暗い中でケガなどが心配でもあります。

弊社理事長の戸村智憲が、ご縁があって青森県の藤崎町（自治体）さまでカスタマーハラスメント対策アドバイザーを委嘱され活動しておりますこともあり、青森県内をはじめ近隣の北海道や東北地方各地のみなさまがご安全に、また、もし何らかの被害がある際は、少しでもダメージが少なく乗り切られますよう祈っております。

本件地震に際し、緊急に、弊社理事長の戸村智憲が私費を投じて下記の震災支援を実施致しました。

青森県震度6強（八戸市）での緊急震災支援寄付（返礼品なし・災害対策使途指定のふるさと納税）by 戸村智憲

【青森県震度6強での震災支援】

・お届け先： 青森県八戸市さまの返礼品なし・災害対策の使途指定でのふるさと納税 https://www.furusato-tax.jp/city/donation/02203(https://www.furusato-tax.jp/city/donation/02203)

・寄付（支援）者： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

・緊急支援寄付の実施日： 2025年(令和7年)12月8日深夜実施

・寄付（支援）証跡： https://www.jmri.co.jp/Donation.Earthquake.AomoriPref.2025.Dec.8.TomonoriTomura.JMRI-LLC.pdf

※緊急支援実施の時点では、義援金とりまとめ窓口や、ふるさと納税などでの他の自治体による代理処理支援などが立ち上がっていないようでしたが、それらが立ち上がった際は、被災地自治体さまのご負担軽減に向け、公正公平な義援金とりまとめ窓口やふるさと納税などの代理受付窓口にて寄付・支援をお届けするのがより良いかと思われます。

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

