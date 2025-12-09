CX変革AIプラットフォーム「InsightX」を提供するInsightXがシリーズA 1st closeで6億円を調達。同時に共同代表制を導入し経営体制を強化

株式会社InsightX

パーソナライズを軸としたCX(=Customer Experience, 顧客体験)変革AIプラットフォーム『InsightX』を提供する、株式会社InsightX（インサイトエックス｜本社:東京都、代表取締役CEO:中沢弘樹、以下:当社）は、DNX Venturesを引受先とした第三者割当増資により、シリーズA 1st closeにおいて総額6億円の資金調達を実施しましたことをお知らせいたします。また、2025年12月より共同代表制を導入し、代表取締役CEOである中沢弘樹に加え、佐竹佑基（元取締役COO）が代表取締役CEOに就任いたします。

1. InsightXが挑む課題：ECの成長・情報量が爆発的に増加する中、ユーザーの選択困難と、企業のCX変革停滞が深刻化

近年、国内のEC市場は拡大を続け、2014年約13兆円だった市場規模は2024年に約26兆円と2倍になりました。商品数も増え続け、例えばAmazonでは掲載アイテム数が過去10年で約2.5億個から6億個へと増えています。

一方で、人々の可処分時間は増えていません。スマートフォンとSNSの普及で情報量は飛躍的に増え、「限られた時間のなかで、自分のニーズに合った商品にたどり着くこと」はこれまで以上に難しくなっています。結果、消費者の約73%が「商品の選択肢の多さに圧倒されている」と回答しています。さらに生成AIの登場で、商品説明文や特集などの商品訴求コンテンツは今後も爆発的に増え、ユーザーは商品だけでなくコンテンツの洪水にもさらされ「情報の海に溺れる」リスクが高まっています。

こうした変化はBtoC企業にとって、大きな課題です。多くの企業ではデータ活用基盤や検証プロセスが十分に整わず、根拠に乏しいままCX戦略や改善施策を立案せざるを得ません。さらに施策の実装では、UI/UXを変えるたびECベンダーへ見積もりと開発を依頼し、本番リリースまで数カ月かかるケースが大半です。その結果、スピーディーに買い物体験を更新できません。

このように、エンドユーザーにとっては「限られた可処分時間のなかで自分に合った商品に出会えない」、BtoC企業にとっては「変わり続けるユーザーニーズにデータとスピードで対応しきれない」という課題が深刻化しています。だからこそ今、両者に共通して求められているのは、激変するニーズに応えるためCXを高速に変革する仕組みです。当社は、この構造的課題に向き合い、CX変革AIプラットフォーム『InsightX』の提供を通じて、時代に先駆けてその解決を目指してまいりました。

2. InsightXが提供する価値：クライアント企業に高速なCX変革の仕組みをインストールし、エンドユーザーへ最高な顧客体験を提供

当社は、2021年の創業より独自に研究開発を続けてきた世界初の『シェルフ型レコメンド(R)』をコアプロダクトとして、自社ECサイトを運営するBtoC企業様とともに、変化の激しいユーザーニーズに応えられるよう顧客体験 (CX)を変革していきます。

提供価値１. エンドユーザー体験の変革：真の意味での1対1の顧客体験へ

『シェルフ型レコメンド(R)』は、エンドユーザーのインサイトを深く捉えることで、ユーザー1人ひとりに"自分だけの特別な売り場"を提供します。従来のレコメンドエンジンが「あなたにおすすめの商品」を個別に提示するのに対し、『シェルフ型レコメンド(R)』は独自のAI技術により一人ひとりのインサイトに合わせ、商品の切り口そのものをパーソナライズします。これまで不可能と思われていた「パーソナライズ」と「訴求力の高い豊かな表現」を両立させたコンテンツを、運用工数をかけることなく、ECサイトやメッセージなどあらゆるユーザー接点で自動構築することが可能になります。

提供価値２. クライアント企業のCX改善プロセスの変革：改善プロセスそのものもAIで圧倒的に高度化・高速化

世界初の『シェルフ型レコメンド(R)』をプロダクトとしてご利用いただくだけでなく、ECサイトにおけるCX改善を一気通貫したプロセスで支援しています。エンドユーザーの体験課題の特定から、施策の立案、実装、効果測定と、次なる施策立案に至るまで、CXを変革し続けるプロセスを高速に実現します。

クライアント企業様には、弊社独自のAIプラットフォームを駆使した、当社の専門技術チームがCXの高速な変革（トランスフォーメーション）をリードするプロフェッショナルパートナー企業として高く評価いただいております。あらゆるBtoC企業様が、AmazonやNetflixなどビッグテック企業並みの高度なパーソナライズとスピーディーな顧客体験改善を行えることを目指しています。

3. 実績・導入効果

導入実績

オンワード様、パル様、アーバンリサーチ様、ルミネ様をはじめとする、自社ECサイトを運営するBtoC企業様10社以上が導入。ファッション・アパレル業界を中心に、ダイナミックに変化するユーザーニーズに応える買い物体験を創出しています。

具体的な成果

当社のCX変革AIプラットフォーム『InsightX』導入により、クライアント企業様では以下のような様々な成果を実現しています:

4. 資金調達の背景と今後の展開

- 自社ECサイトの売上向上: エンドユーザーの買い物体験を改善することにより、サイト全体の買い物効率が上がり結果として売上向上を実現- 既存の魅力的なアセット（商品・スタッフ記事・特集記事）のフル活用: 新しいコンテンツを作る手間なく、既存情報を活かして一人ひとりに最適な体験を提供- 運用工数の大幅な削減: 手動でのセグメント設定や施策出し分けが不要となり、運用負荷を大幅に軽減シリーズA資金調達の概要- 調達金額: 総額6億円（シリーズA 1st close）- 調達方法: 第三者割当増資- 引受先: DNX Ventures

なお、当社は引き続きシリーズA final closeに向けて資金調達活動を継続してまいります。

資金使途

今回の資金調達により、以下の3つの領域に投資を集中し、AI時代における顧客体験のパーソナライズをリードする存在へと成長してまいります。

(1) プロダクト開発の強化

CX変革AIプラットフォーム『InsightX』のさらなる進化 ファッション・アパレルで培った技術を、あらゆるBtoC企業に展開可能なプロダクトへ

(2) 営業・マーケティング体制の拡充

ファッション・アパレル業界で蓄積してきた実績とノウハウを基盤に、BtoC業界全体へと営業・マーケティングを加速 あらゆる業界のBtoC企業の顧客体験のパーソナライズを支援する体制構築

(3) 組織体制の強化・ハイクラス人材の採用

エンジニア、営業、カスタマーサクセス、ビジネス開発など、各領域でハイクラス人材を募集 AIネイティブなプロフェッショナルチームの構築

（採用情報はこちら: https://careers.insightx.tech/）

5. 共同代表制の導入について

当社は、2025年12月より共同代表制を導入いたします。今後、事業規模の拡大に伴い、より複雑で高度な経営判断が求められる局面が増えることが予想されます。この体制変更により、プロダクト開発と事業推進の両面から迅速な意思決定を実現し、さらなる成長を加速させてまいります。

新経営体制（2025年12月付）

6. 引受先・代表コメント

- 代表取締役CEO: 中沢弘樹- 代表取締役CEO: 佐竹佑基 ※元取締役COODNX Ventures コメント (マネージングパートナー兼日本代表 倉林 陽 / プリンシパル 井無田 ゆりか / プリンシパル 新田 修平)左から倉林 陽、井無田 ゆりか、新田 修平

モノと情報に溢れ、BtoC事業者が一般消費者のニーズを適時適切に把握し、最適な商品を届けることが難しくなっている時代において、InsightXは膨大なABテストに裏打ちされた確かなAIソリューションによって、従来では実現できなかった高度なパーソナライゼーションと次世代のユーザー体験を提供しております。また、昨今のAIブームの中で定量的な導入効果を実現できていないAIプロダクトも多い中、同社のソリューションは明快で定量的な導入効果を即座に実現できており、BtoC事業者の真のAIトランスフォーメーションに貢献しております。今回調達した資金を活用し、InsightXが真のAIカンパニーとして、次世代のBtoC顧客体験を牽引してくれることを期待しております。

代表取締役CEO 中沢弘樹 コメント

この度のシリーズAラウンドにおける資金調達、ならびに共同代表制への移行について、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

当社は創業以来、ファッション・アパレル業界において、真にエンドユーザー1人ひとりに最適化された体験を大規模に実現するという、技術的にも事業的にも非常に挑戦的な課題に正面から取り組んでまいりました。世界初の『シェルフ型レコメンド(R)』という革新的なプロダクトと、AIネイティブな技術力、そしてプロフェッショナルとしての深い専門性--この両輪で、クライアント企業様のAIトランスフォーメーションを支援してきました。

ビッグテック企業の特権であったパーソナライズを、あらゆる企業が当たり前に実現できる世界。この実現に向けて、今回の資金調達と共同代表制の導入により、1段ギアを上げて事業を推進してまいります。ファッション・アパレルで蓄積した実績とノウハウを基盤に、コスメ、食品、家電など、あらゆるBtoC企業のデジタル変革をリードしてまいります。

そのためには、優秀な人材の採用と強固な組織作りが不可欠です。プロダクト開発を牽引するエンジニア、市場を開拓する営業、クライアント企業様の成功を支援するカスタマーサクセス、新規事業を推進するビジネス開発など、各領域で共に挑戦する仲間を積極的に募集してまいります。

佐竹とは創業期から共に事業を作り上げてきた仲間であり、これまでCOOとして事業の基盤構築に尽力してきました。今後は共同CEOとして、より迅速で大胆な意思決定を実現し、AIネイティブなプロフェッショナルカンパニーとして、BtoC業界全体のAIトランスフォーメーションをリードする存在へと成長してまいります。

代表取締役CEO 佐竹佑基 コメント

この度、代表取締役CEOに就任することとなりました。これまで取締役COOとして事業運営の最適化と組織体制の構築に取り組んでまいりましたが、今後は中沢と共に、当社のさらなる成長に向けて全力を尽くしてまいります。

AIとパーソナライゼーション技術の進化により、BtoC業界全体のビジネスモデルは大きな転換点を迎えています。ユーザー1人ひとりのニーズは異なり、刻々と移り変わっていく--この変化に適応できるAIネイティブな企業だけが、次世代の顧客体験を創出できると確信しています。

当社が提供する『シェルフ型レコメンド(R)』を中核とした、パーソナライズを軸としたCX変革AIプラットフォームは、単なる技術的なソリューションではなく、ブランドと顧客の関係性を根本から変革するものです。この価値は業界を超えて、あらゆるBtoC企業のAIトランスフォーメーションに貢献できると考えています。

今回の資金調達により、プロダクトのさらなる進化、営業・マーケティング体制の強化、そして優秀な人材の採用を加速いたします。エンジニアリング、営業、カスタマーサクセス、ビジネス開発など、各領域でInsightXと共に成長したい方々を積極的に迎え入れてまいります。

ファッション・アパレルで培った実績を武器に、BtoC業界全体のAIトランスフォーメーションを推進してまいります。共同代表制のもと、今後複雑になっていく難しい意思決定を迅速に行い、1段ギアを上げて事業を推進してまいります。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

株式会社InsightXについて

InsightXは、パーソナライズを軸としたCX変革AIプラットフォーム『InsightX』を開発・提供しています。オンワード様、パル様、ルミネ様、アーバンリサーチ様などの、自社ECを運営するBtoC企業様にご利用いただいております。私たちInsightXは、あらゆる企業がAmazonやNetflix級の「自分のために用意されたかのような買い物体験（CX）」を当たり前のように提供できる世界を目指す、少数精鋭のAIネイティブ・プロフェッショナルカンパニーです。 弊社のクライアント企業様には、世界初の『シェルフ型レコメンド(R)』をプロダクトとしてご利用いただくだけでなく、弊社独自のAIプラットフォームを駆使した専門技術チームがCXの高速な変革（トランスフォーメーション）を支援する、プロフェッショナルパートナー企業として高く評価いただいております。

会社名: 株式会社InsightX

代表者: 代表取締役CEO 中沢弘樹、代表取締役CEO 佐竹佑基

事業内容: パーソナライズを軸としたCX変革AIプラットフォーム『InsightX』の提供

サービスサイト: https://insightx.tech/

採用情報

現在InsightXでは、急成長を遂げているフェーズの中で共にチャレンジをしてくださる仲間を募集をしています。私たちのミッションである「事業者の情熱をユーザーの感動へつなぐ」という考えに共感していただける皆さまのご応募をお待ちしております。

採用サイト: https://careers.insightx.tech/

募集中の職種

デプロイメントストラテジスト/ Deployment Strategist (DS)(https://herp.careers/v1/insightx/YJFNW0HqzWgx)

フォワードデプロイドエンジニア/ Forward Deployed Engineer (FDE)(https://herp.careers/v1/insightx/Z2fC7k9CcS2W)

エンジニアリングスペシャリスト/ Engineering Specialist(https://herp.careers/v1/insightx/nh9AsYTTD3qX)

エンタープライズセールス/ Enterprise Sales(https://herp.careers/v1/insightx/qrFT4gzYH_ov)

ファイナンス責任者/CFO候補(https://herp.careers/v1/insightx/2cIMHJ2iJJWw)

一人目コーポレート(https://herp.careers/v1/insightx/y73S95YEQMIN)

一人目HR(https://herp.careers/v1/insightx/H-Ysj0-om2oK)

オープンポジション(https://herp.careers/v1/insightx/ocya-uOojiLY)

本件に関するお問い合わせ

株式会社InsightX 広報担当

Email: pr@insightx.tech

Tel: 050-5470-6197