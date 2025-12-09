AI時代の「事業成長」から「伝統継承」まで。ビジネスを加速させる3つの新サービス「Startup Growth」「Media Lift」「Shrine Branding」を同時ローンチ
経営コンサルティングおよびクリエイティブ事業を展開するElixence（代表：横山 祐樹）は、企業の成長フェーズや業種特有の課題解決に特化した3つの新サービス「Startup Growth（スタートアップ・グロース）」、「Media Lift（メディア・リフト）」、「Shrine Branding（神社ブランディング）」を2025年12月10日より提供開始いたしました。
【リリースの背景】 デジタル化の波は、一般企業だけでなく、歴史ある伝統産業や宗教法人にも押し寄せています。一方で、「最新のテクノロジーをどう活用すべきか分からない」「自社の強みをうまく言語化できない」という悩みは、業種を問わず共通の課題です。 Elixenceはこれまで培ってきた「感性と論理の融合」という独自の強みを活かし、スタートアップの垂直立ち上げから、神社仏閣の次世代継承まで、幅広い領域で「価値の可視化と最大化」を実現するためにサービス体系を刷新いたしました。
【3つの新サービス概要】
1. 事業加速パッケージ「Startup Growth（スタートアップ・グロース）」 ～迷走しない、最短距離の事業構築～ 新規事業の立ち上げや第二創業を目指す企業に向けた、事業構築支援パッケージです。Zoho等のITツール導入による業務効率化から、AIを活用した市場分析、勝てるポジショニング戦略の策定までをワンストップで提供。「良いものを作ったが売れない」というリスクを最小化し、収益化までの時間を大幅に短縮します。
URL: https://www.elixence.work/startup-growth.php
2. 権威性構築サービス「Media Lift（メディア・リフト）」 ～「知る人ぞ知る」から「選ばれるブランド」へ～ 商業出版やテレビ出演などのメディア露出を通じて、企業や経営者の「社会的信用（権威性）」を構築するサービスです。単なる露出支援にとどまらず、メディア出演を売上や採用などの成果に直結させるためのブランド設計・導線作りまでをトータルでプロデュースします。
URL: https://www.elixence.work/medialift.php
3. 神社特化型ブランディング「Shrine Branding（御朱印帳ブランディング）」 ～神の言葉を、形に。信仰を次世代へつなぐ～ 神社仏閣に特化した、包括的なブランディング支援サービスです。 単なる「物販」ではない、神社の歴史や宮司の想いを込めた「オリジナル御朱印帳」の制作をはじめ、教えを広めるための「Kindle出版」、参拝者との絆を深める「特設Webサイト制作」までをセットで提供。デジタルとデザインの力で、減少傾向にある参拝者との接点を創出し、神社の護持運営をサポートします。
URL: https://www.elixence.work/jinjya_lp.php
【Elixence（エリクセンス）について】
「感性と論理の融合」をテーマに、AI時代のマーケティング戦略とアーティスティックなクリエイティブを掛け合わせた経営支援を行う。
代表の横山祐樹は、自身の事業経験とマーケティング知見を活かし、クライアントの「独自の売り（USP）」を言語化し、ビジョン達成へと導くパートナーとして活動中。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336458&id=bodyimage1】
