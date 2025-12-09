【F1世界選手権】2025年シーズン最終戦アブダビGP開催 マックス・フェルスタッペンが優勝しシーズン閉幕、角田裕毅は15位で完走
アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ、ヤス・マリーナ・サーキットにて、F1世界選手権の最終戦となるアブダビ・グランプリが開催されました。本レースをもって、激動のF1シーズンは正式に幕を閉じました。
樽谷大助はWAKO世界キックボクシングの日本選手団役員としての仕事及び取材を終えた後、本会場に取材に訪れた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336456&id=bodyimage1】
【写真】2025年シーズンアブダビGP最終戦の様子
レースの概要
今シーズンのフィナーレを飾る本大会には、世界各国から10チーム・計20名のドライバーが参戦。オランダ、イギリス、オーストラリア、モナコ、スペイン、フランス、ドイツ、カナダ、中国、タイ、そして日本など、多国籍なトップドライバーたちが集結しました。レースはヤス・マリーナ・サーキットを58周し、熱い戦いが繰り広げられました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336456&id=bodyimage2】
レースの結果
アブダビグランプリを制したのは、オランダのマックス・フェルスタッペン選手でした。続いて、2位にはオーストラリアのオスカー・ピアストリ選手、3位にはイギリスのランド・ノリス選手が入り、表彰台を飾りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336456&id=bodyimage3】
【写真】2025年シーズン最終戦アブダビGPはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が優勝した
日本人ドライバーの戦績
日本代表として参戦しているVisa Cash App RBチームの角田裕毅選手は、粘り強い走りで15位フィニッシュを果たしました。レース終了後、シーズンの最終結果が記録され、F1選手権は正式に終了いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336456&id=bodyimage4】
【写真】角田裕毅（レッドブル）は14位だった。
