¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤òÀ¤³¦¤Ø¡Û ¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ã®Ã«Âç½õ¤¬NPOË¡¿ÍSADAKO LEGACY¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤ ¥É¥Ð¥¤¤Ë¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä»á¤Ø¡Ö¥µ¥À¥³¤ÎÀÞ¤êÄá¡×¤òÂ£Äè
¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ã®Ã«Âç½õ¡Ê²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ²ñ°÷¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í SADAKO LEGACY¡ÊÉûÍý»öÄ¹¡§º´¡¹ÌÚÍ´¼¢¡Ë¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¦Ê¿ÏÂ³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ë¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä»á¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥µ¥À¥³¤ÎÀÞ¤êÄá¡Ù¥ì¥×¥ê¥«¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥Æ¥àÀ½¡Ë¤ÎÂ£Äè¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÌ¾Í¥¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä»á¤Ø¡¢Ê¿ÏÂ¤Îµ§¤ê¤òÂ÷¤¹
Ã®Ã«¤Ï¥É¥Ð¥¤ÂÚºßÃæ¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ðー¥Ä¤Î¼Â·»¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥¿ー80¡Ù¤ä¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È¡ÙÅù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Í¥¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä»á¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ÎºÝ¡¢¹Åç¤ÇÈïÇú¤·Çò·ìÉÂ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤éÄá¤òÀÞ¤êÂ³¤±¤¿º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°¡Ø¥µ¥À¥³¤ÎÀÞ¤êÄá¡Ù¤Î¥ì¥×¥ê¥«¡Ê¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¡Ë¤òÂ£Äè¡£¥í¥Ðー¥Ä»á¤ÏÂçÊÑ´î¤Ó¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ã®Ã«¤Ï¡Ö¤³¤³¥É¥Ð¥¤¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä»á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÞ¤êÄá¤¬À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤Â³¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Ê¿ÏÂ³èÆ°¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥¨¥ê¥Ã¥¯¥í¥Ðー¥Ä¤ÏÃ®Ã«¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336455&id=bodyimage1¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº¸¤«¤éÃ®Ã«Âç½õ¤È¥µ¥À¥³¤ÎÄá¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í SADAKO LEGACY ¸ÜÌä½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯11·î23Æü¡¢Ã®Ã«Âç½õ¤ÏÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í SADAKO LEGACY ¤Î¸ÜÌä¤ËÀµ¼°¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜË¡¿Í¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤Î±ù¤Ç¤¢¤ê¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Îº´¡¹ÌÚÍ´¼¢»á¤¬ÉûÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Ä÷»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÖÂ¾¼Ô¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¡×¤È¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¡×¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î½¢Ç¤¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÍ´¼¢»á¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î°ÍÍê¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ã®Ã«¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëÄ÷»Ò¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¤´°äÂ²¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤ê¹¤¯¡¢¿¼¤¯À¤³¦Ãæ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤Ç¸÷±É¤Ê°ÍÍê¤òÁÇÄ¾¤Ë¤ª¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£¸å¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢SADAKO LEGACY¤Î³èÆ°¤òÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÈ¯¿®¡¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336455&id=bodyimage2¡Û
¡Úº´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤ÈSADAKO LEGACY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2ºÐ¤Ç¹Åç¤Ë¤ÆÈïÇú¡£10Ç¯¸å¤ËÇò·ìÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÄá¤òÀÞ¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12ºÐ¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÊª¸ì¤Ï³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤ÈÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ SADAKO LEGACY¤Ï¡¢Èà½÷¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö¿¿¼Â¤ÎÀÞ¤êÄá¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ä¹Ö±é³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ø¥µ¥À¥³¤ÎÀÞ¤êÄá¡Ù¥ì¥×¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û ³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÀÞ¤Ã¤¿¶Ë¾®¤ÎÀÞ¤êÄá¤òCT¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¶âÂ°3D¥×¥ê¥ó¥¿ーÅù¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336455&id=bodyimage3¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ÷»Ò¤ÎÀÞÄá¤Î¥ì¥×¥ê¥«
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.castem.co.jp/project/detail?id=1749
¡Ú´ØÏ¢Æ°²è¡Û ¹Åç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¥Ë¥åー¥¹¡§https://youtu.be/hGD6wltSwnY?si=ghLiAAC4DAom--1O
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û ¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡§Ã®Ã« Âç½õ¡ÊDaisuke Tarutani¡Ë ¡Ê²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ²ñ°÷ No.JP465 N J269 / ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ²ñ°÷ No.TA1321 / ¡Ê¼Ò¡Ë¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§KANAME YAGIHASHI¡¢Tatiana Ivanovna¡¢HINATA TARUTANI Email: d.tarutani0120@gmail.com
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336455&id=bodyimage4¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛUAE¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÆ°Êª±à¤Ë¤Æ±¦¤«¤éÃ®Ã«Âç½õ¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÌ¾Í¥¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä»á¤Ø¡¢Ê¿ÏÂ¤Îµ§¤ê¤òÂ÷¤¹
Ã®Ã«¤Ï¥É¥Ð¥¤ÂÚºßÃæ¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ðー¥Ä¤Î¼Â·»¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥¿ー80¡Ù¤ä¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È¡ÙÅù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Í¥¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä»á¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ÎºÝ¡¢¹Åç¤ÇÈïÇú¤·Çò·ìÉÂ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤éÄá¤òÀÞ¤êÂ³¤±¤¿º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°¡Ø¥µ¥À¥³¤ÎÀÞ¤êÄá¡Ù¤Î¥ì¥×¥ê¥«¡Ê¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¡Ë¤òÂ£Äè¡£¥í¥Ðー¥Ä»á¤ÏÂçÊÑ´î¤Ó¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ã®Ã«¤Ï¡Ö¤³¤³¥É¥Ð¥¤¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä»á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÞ¤êÄá¤¬À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤Â³¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Ê¿ÏÂ³èÆ°¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥¨¥ê¥Ã¥¯¥í¥Ðー¥Ä¤ÏÃ®Ã«¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336455&id=bodyimage1¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº¸¤«¤éÃ®Ã«Âç½õ¤È¥µ¥À¥³¤ÎÄá¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í SADAKO LEGACY ¸ÜÌä½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯11·î23Æü¡¢Ã®Ã«Âç½õ¤ÏÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í SADAKO LEGACY ¤Î¸ÜÌä¤ËÀµ¼°¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜË¡¿Í¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤Î±ù¤Ç¤¢¤ê¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Îº´¡¹ÌÚÍ´¼¢»á¤¬ÉûÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Ä÷»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÖÂ¾¼Ô¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¡×¤È¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¡×¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î½¢Ç¤¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÍ´¼¢»á¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î°ÍÍê¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ã®Ã«¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëÄ÷»Ò¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¤´°äÂ²¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤ê¹¤¯¡¢¿¼¤¯À¤³¦Ãæ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤Ç¸÷±É¤Ê°ÍÍê¤òÁÇÄ¾¤Ë¤ª¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£¸å¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢SADAKO LEGACY¤Î³èÆ°¤òÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÈ¯¿®¡¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336455&id=bodyimage2¡Û
¡Úº´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤ÈSADAKO LEGACY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2ºÐ¤Ç¹Åç¤Ë¤ÆÈïÇú¡£10Ç¯¸å¤ËÇò·ìÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÄá¤òÀÞ¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12ºÐ¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÊª¸ì¤Ï³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤ÈÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ SADAKO LEGACY¤Ï¡¢Èà½÷¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö¿¿¼Â¤ÎÀÞ¤êÄá¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ä¹Ö±é³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ø¥µ¥À¥³¤ÎÀÞ¤êÄá¡Ù¥ì¥×¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û ³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÀÞ¤Ã¤¿¶Ë¾®¤ÎÀÞ¤êÄá¤òCT¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¶âÂ°3D¥×¥ê¥ó¥¿ーÅù¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336455&id=bodyimage3¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ÷»Ò¤ÎÀÞÄá¤Î¥ì¥×¥ê¥«
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.castem.co.jp/project/detail?id=1749
¡Ú´ØÏ¢Æ°²è¡Û ¹Åç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¥Ë¥åー¥¹¡§https://youtu.be/hGD6wltSwnY?si=ghLiAAC4DAom--1O
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û ¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡§Ã®Ã« Âç½õ¡ÊDaisuke Tarutani¡Ë ¡Ê²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ²ñ°÷ No.JP465 N J269 / ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ²ñ°÷ No.TA1321 / ¡Ê¼Ò¡Ë¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§KANAME YAGIHASHI¡¢Tatiana Ivanovna¡¢HINATA TARUTANI Email: d.tarutani0120@gmail.com
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336455&id=bodyimage4¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛUAE¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÆ°Êª±à¤Ë¤Æ±¦¤«¤éÃ®Ã«Âç½õ¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥Ä
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø