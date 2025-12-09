【配信開始のお知らせ】『男神 OTOKOGAMI』井上雅貴監督『男神』が第18回オレンブルク国際映画祭で日本人初のグランプリ受賞！
2025年12月8日
国際ジャーナリスト・樽谷大助（欧州ジャーナリスト連盟会員）は、都内映画館キネカ大森にて開催された、映画『男神 OTOKOGAMI』（井上雅貴監督）の凱旋上映イベントおよび、その後のメディア展開についてご報告いたします。
本作は、ロシア南部オレンブルク州で開催された「第18回オレンブルク国際映画祭」において、コンペティション部門の最高賞にあたる「Best Film賞（グランプリ）」を受賞した。審査員満場一致での選出であり、同映画祭における日本映画のグランプリ受賞は史上初の快挙となる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336454&id=bodyimage1】
【写真】大森キネマで上映時の男神
凱旋イベントレポート：ホラーの枠を超えた「人間ドラマ」としての評価
キネカ大森での上映後に行われた舞台挨拶には、井上雅貴監督、小宮司浦田役の山本修夢さん、ばばさま役のすずき敬子さんが登壇した。
本作は国内ではホラー映画として製作されましたが、オレンブルク国際映画祭では『ハングリーゴッド』というタイトルで上映。「伝記ミステリーやサスペンスのような重厚さがある」と現地で高く評価されました。 見えない存在への畏敬の念、家族の在り方や絆といった普遍的なテーマが、日本の神話を彷彿とさせる奥深さとして観客の心に強く残ったことが、満場一致での受賞につながった。
井上監督は「この映画が間違っていなかったということを、受賞を通して実感できた」と、その喜びと手応えを語りました。
会場には、国際ジャーナリストであり映画監督でもある樽谷大助も登壇。「映画監督として、この名誉ある偉業を心から祝福したい」と述べ、続編製作への期待を寄せると、観客席からは大きな拍手が送られた。最後は会場一体となっての万歳三唱で、井上監督の凱旋を祝福した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336454&id=bodyimage2】
【写真】左から井上監督、山本修夢さん、すずき敬子さん、樽谷大助
渋谷クロスFMでの特番出演とプライベートトーク
イベント後日の2025年11月14日、樽谷大助がパーソナリティーを務める渋谷クロスFMの番組に、スペシャルゲストとして井上監督と山本修夢さんが出演した。
番組では、オレンブルクでの『ハングリーゴッド』としての上映秘話や、凱旋イベントの裏側についてトークを展開。さらに、同誌の著者・出版プロデューサーである稲村徹也も加わり、「幸福なお金の使い方」や「休日の過ごし方」など、普段は見られない監督やキャストのプライベートな一面も垣間見える、笑いの絶えない貴重な放送となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336454&id=bodyimage3】
【写真】渋谷クロスFMにて 左から山本修夢さん、樽谷大助、ベストセラー作家の稲村徹也先生、井上監督
『男神 OTOKOGAMI』配信開始のお知らせ
国内外で話題を呼んでいる本作の配信がついに開始されました。 “怖いだけではない” 日本的神秘性と人間ドラマが融合した本作を、ぜひこの機会にご覧ください。
【配信情報】 『男神 OTOKOGAMI』U-NEXTほかにて配信中 URL: https://otokogami-movie.com/news/536
【公式サイト】 https://otokogami-movie.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336454&id=bodyimage4】
【写真】舞台挨拶後のサイン会 井上監督と樽谷大助
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336454&id=bodyimage5】
