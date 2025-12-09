【速報】「第7回 Noble Queen of the Universe」にて日本代表・樽谷日向が「Noble Princess International 2025」にて特別賞含む2冠を達成
～ オカダ・マニラでの華やかな一夜、21歳の日本代表が世界を舞台に躍動。特別賞含む2冠を達成 ～
【マニラ（フィリピン）2025年12月5日】 2025年12月4日夜、フィリピン屈指の統合型リゾート「オカダ・マニラ（Okada Manila）」において、美と慈善活動、そして女性のエンパワーメントを讃える国際的な祭典
「第7回 Noble Queen of the Universe（ノーブル・クイーン・オブ・ザ・ユニバース）」の戴冠式および授賞式が盛大に開催された。
世界各国から集まった代表者がその美しさと知性、そして社会貢献への意志を競う中、日本から参加した樽谷日向（Hinata Tarutani）が、その輝かしい存在感と将来性を高く評価され、「Noble Princess International（ノーブル・プリンセス・インターナショナル）」の称号を授与された。
さらに、スポンサー特別賞である「My Dairy Collagen Ambassador」もあわせて受賞し、見事2冠を達成。昨夜のマニラは、世界を舞台に挑戦する日本人女性の活躍が際立つ歴史的な一夜となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336451&id=bodyimage1】
【写真】特別賞含む2冠を達成した樽谷日向
「高潔な（Noble）」女性リーダーを発掘する祭典
本大会は、単なる美の競演にとどまらず、社会的な課題解決や慈善活動に積極的に取り組む「高潔な（Noble）」女性リーダーを発掘・称賛することを目的としている。第7回目を迎えた今回は、これまで以上に国際色豊かな顔ぶれが揃い、オカダ・マニラの豪華絢爛な会場に華を添えた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336451&id=bodyimage2】
【写真】Noble Queen of the Universe出場者と右から３番目 樽谷日向
受賞までの4日間の軌跡：アドボカシーと向き合った日々
樽谷日向の受賞の背景には、大会期間中に行われた地域社会への貢献と、自身のメッセージ発信への真摯な取り組みがあった。
DAY 1：Quezon City チャリティーイベント 地元の高齢者施設を訪問し、食事の配給やレクリエーション（ゲーム）を通じて交流。言葉の壁を越え、笑顔と心を通わせる慈善活動を行った。
DAY 2：テレビ番組出演 現地テレビ番組「Kada Umaga」に出演。自身が掲げるアドボカシー（社会的提言・想い）についてインタビューを受け、国際的なメディアで自身の考えを発信した。
DAY 3：メディア向け記者会見 各国の代表者が集う中、アドボカシーや今後の活動について質疑応答が行われました。周囲には強い信念を持つ年上の参加者が多い中、樽谷は「21歳の今だからこそ伝えられるものがある」と自身の強みを再認識し、等身大のメッセージを堂々とアピールした。
DAY 4：クラウニングセレモニー（最終選考会） オカダ・マニラで開催された最終審査にて、その積み重ねた努力とステージでの表現力が結実。以下の2つの賞を受賞した。
Noble Princess International 2025
My Dairy Collagen Ambassador
今回の受賞により、樽谷日向は今後、同タイトルの保持者として国際的な慈善活動や文化交流の架け橋としての役割が期待される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336451&id=bodyimage3】
【写真】チャリティーの様子 一番右 樽谷日向
【本件に関する報道・取材のお問い合わせ】
取材・報道 国際ジャーナリスト：樽谷 大助（Daisuke Tarutani）
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）会員 No.JP465 N J269
日本外国特派員協会（FCCJ）会員 No.TA1321
一般社団法人 モナコウィークインターナショナル
取材アシスタント KANAME YAGIHASHI / HINATA TARUTANI / Tatiana Ivanovna
連絡先 Email: d.tarutani0120@gmail.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336451&id=bodyimage4】
【写真】樽谷日向と樽谷大助
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
