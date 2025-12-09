ＡＩレッドチーミングサービス市場は、組織がサイバー防御を強化する中で加速
世界のＡＩレッドチーミングサービス市場は、企業が高度化するデジタル脅威や強まる規制要件に直面する中で、急速な拡大期に入りつつある。近年、各業界の企業は高度なＡＩシステムを大規模に導入しており、それに伴い、体系的で前向きなセキュリティテストの必要性も高まっている。ＡＩへの依存度が高まり、サイバー攻撃のリスクが増加していることから、レッドチーミングサービスは、技術主導型経済におけるレジリエンスを求める組織にとって重要な投資として位置付けられている。
ＡＩレッドチーミングサービス市場規模と成長
ＡＩレッドチーミングサービス市場は堅調な成長を続けており、２０２４年の１３億６０００万ドルから２０２５年には１７億５０００万ドルへ拡大し、２９.０％の強い年平均成長率を示している。この勢いは、サイバー脅威の深刻化、企業によるＡＩ導入の拡大、遵守基準の進化、そしてＡＩアーキテクチャの高度化と複雑化といった過去の要因に支えられている。組織は、実際の攻撃者に悪用される前に脆弱性を特定するため、予防的なテスト枠組みを優先してきた。
将来の見通しも同様に力強い。市場は２０２９年までに４８億ドルに達すると予測され、２８.６％の年平均成長率で拡大する見込みである。今後の成長要因には、規制監視の強化、高度サイバー攻撃の増加、継続的なセキュリティ検証の需要拡大、新たなＡＩガバナンス枠組みへの適応ニーズなどが含まれる。次の革新段階では、自動化されたレッドチームプラットフォーム、生成系ＡＩを用いた攻撃シミュレーション、強化された敵対的テスト手法、そして協調型脅威インテリジェンスエコシステムの発展が期待されている。
無料のＡＩレッドチーミングサービス市場レポートサンプルのダウンロード：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=29263&type=smp
市場拡大を後押しする主要ドライバー
市場成長を加速させる大きな要因のひとつが、サイバー脅威の高度化である。攻撃手法がより巧妙で精緻になるにつれ、組織はデータ窃取、システム障害、信用失墜といったリスクにさらされ続けている。インターネットおよびデジタルプラットフォームの広範な利用は、攻撃者にとっての侵入経路を増加させ、強固なセキュリティ評価の重要性を一段と高めている。
ＡＩレッドチーミングサービスは、実際の攻撃を模倣して弱点を特定することで、前向きな防御戦略を企業に提供する。こうした緊急性は業界事例にも表れており、フォーティネットは２０２５年にディープフェイクを利用した攻撃が４７％に達し、２年前の３０％から急増したと報告している。脅威手法の急速な進化により、企業はＡＩ特有のセキュリティ検証への投資を一段と強化している。
市場を牽引する主要企業
ＡＩレッドチーミングサービス分野をリードする主な企業は以下の通り：
● グーグル
● マイクロソフト
● デロイト
● アクセンチュア
● アイビーエム
● プライスウォーターハウスクーパース
● アーンスト・アンド・ヤング
● ケーピーエムジー
● ＢＡＥシステムズ
● キャップジェミニ
これらの企業は、コンサルティング、サイバーセキュリティ、ＡＩエンジニアリング、コンプライアンスといった専門分野を組み合わせ、統合的かつ拡張性の高いレッドチーミングソリューションを世界中の企業に提供している。
