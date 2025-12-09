第８回日本バイクオブザイヤー授賞式（BOTY2025）を開催 後援：経済産業省
【イベント概要】
イベント名：第8回日本バイクオブザイヤー（BOTY2025）
開催日時：2025年12月10日（水曜日）午前12時～午後1時
開催場所：〒102-0092 東京都千代田区隼町1-1
ホテルグランドアーク半蔵門 ４階富士の間
【選考方法】
今回で８回目となる日本バイクオブザイヤー（BOTY）は、国内外のオートバイメーカーが3月から4月の２カ月間にてエントリーした今年のニューモデル（２０２５年モデル）を、（原付・軽二輪・小型二輪・外国車・電動バイク）の各部門毎に５月１日～８月３１日までの４ケ月間、一般ユーザー様に広くＷｅｂ投票を呼び掛けて選出された上位５機種をノミネートし、９月に各界の著名人２０名により組織する選考委員会の選考投票を経て、各部門の最優秀金賞１機種、金賞２機種を選出します。そして、最も多くの得点を獲得した１機種をその年の日本バイクオブザイヤーとして授賞するものでございます。
【本イベントの基本概念】
日本バイクオブザイヤーの選出方法は、業界の専門委員による選考では無く、広く一般の皆様の投票により選出する事で、業界内部のエゴを排除しつつ、オートバイ好きもそうでない方も、また未来のオートバイユーザーに成る人々の感覚を大切にしている事から、最もニュートラルな感覚による選出方法であると自負しており、経済産業省様の後援を獲得出来た理由もそれが非常に大きいと思っております。
【本部】
会社名：一般社団法人日本二輪車文化協会（ＡＭＡＣ）
代表者：会長 吉田純一
本社所在地：〒107-0052 1東京都港区赤坂2-19-5 2F
TEL：03-5969-8531
FAX：03-5969-8536
URL：https://amac.or.jp/
E-Mail：info@amac.or.jp
事業内容：オートバイ文化の発展推進に関する事業全般
