【自力でできる】無料でSDカードのデータを復元できるフリーソフト
SDカードから大切な写真や動画、重要なファイルが突然消えてしまった経験はありませんか？誤って削除してしまったり、フォーマットしてしまったり、SDカードが認識されなくなったりと、データ損失のトラブルは誰にでも起こりうる問題です。
しかし、諦める必要はありません。適切なデータ復元ソフトを使えば、失ったデータを自力で取り戻せる可能性があります。この記事では、無料で使える優秀なSDカードデータ復元ソフトをご紹介します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」最新バージョンは12月8日（月）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG Free の新しいバージョンでは、SDカード復元の品質を向上させました。
Tenorshare 4DDiG Freeを無料体験：https://x.gd/9QWVm
SDカードのデータが消える主な原因
データ復元の前に、なぜSDカードのデータが消えてしまうのか、主な原因を理解しておきましょう。
1. 誤削除・誤フォーマット
最も多いのが、ユーザー自身による誤操作です。間違ってファイルを削除したり、SDカードを初期化してしまったりするケースです。
2. SDカードの物理的な損傷
SDカードの抜き差しを繰り返したり、衝撃を与えたりすることで、物理的に破損することがあります。
3. ウイルス感染
ウイルスやマルウェアに感染すると、ファイルが削除されたり、アクセスできなくなったりすることがあります。
4. 突然の電源切断
データの読み書き中に突然電源が切れると、ファイルシステムが破損し、データが失われることがあります。
5. 経年劣化
SDカードにも寿命があり、長期間の使用により劣化し、データが読み取れなくなることがあります。
データ復元の基本知識
データ復元の仕組み
ファイルを削除しても、実際にはデータ本体はすぐには消えません。ファイルシステムが「この領域は空いている」と記録するだけで、実データは残っています。データ復元ソフトは、この残されたデータを探し出して復元します。
復元成功率を高めるポイント
すぐに使用を中止する: データが消えたことに気づいたら、すぐにSDカードの使用を停止しましょう。新しいデータを書き込むと、削除されたデータが上書きされてしまいます。
できるだけ早く復元作業を行う: 時間が経つほど、他のデータで上書きされる可能性が高まります。
SDカードを直接復元しない: 復元したファイルは、別のドライブに保存しましょう。同じSDカードに保存すると、復元したいデータが上書きされる危険があります。
おすすめの無料SDカードデータ復元ソフト：Tenorshare 4DDiG Free
数あるデータ復元ソフトの中で、特におすすめしたいのが「Tenorshare 4DDiG Free」です。無料版でも十分な機能を備えており、初心者でも簡単に使えるのが特徴です。
ほかのおすすめSDカード復元の無料ソフトはこちら：https://x.gd/gqGXd
Tenorshare 4DDiG Freeの特徴
1. 高い復元成功率
強力なスキャン技術により、削除されたファイル、フォーマットされたSDカード、破損したSDカードからでもデータを復元できます。
2. 幅広いファイル形式に対応
写真（JPG、PNG、RAW形式など）、動画（MP4、AVI、MOVなど）、文書（Word、Excel、PDFなど）、音楽ファイルなど、2000種類以上のファイル形式に対応しています。
