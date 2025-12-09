常識を超えるパワーの美学「力現道」大東賢、パワー系アクション創始者
アームレスリング元日本王者として培った圧倒的な パワー を武器に、独自のアクションジャンル 「パワー系アクション」 を創出した俳優・ 大東賢 が注目を集めている。
大東賢が提唱する「パワー系アクション」とは、肉体の大きさや筋量に依存せず,瞬発力・破壊力・精神力を融合させた“本物のパワー表現” を基盤としたアクションスタイル。
CGや編集に頼らないリアルな迫力と説得力が評価され、従来のアクション映像に新たな方向性を示している。
「力現道（りきげんどう）」という武道・思想に基づき、確立・体系化された独自のジャンルです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336329&id=bodyimage1】
商業的な作品数よりも、“本質としてのアクション哲学” を追求する姿勢は、アクション映画界の伝説 ブルース・リー とも比較されることがある。
派手さではなく、本物のパワーが生み出すインパクトにこだわり続けるスタイルが支持を集めている。
唯一無二の存在として、未来のアクション表現へ。
大東賢は、今後も「パワー系アクション」の先駆者として独自の表現に挑戦し、アクション映画界に新たな価値を提供し続ける意向だ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336329&id=bodyimage2】
アクション映画史では、アーノルド・シュワルツェネッガー、シルヴェスター・スタローン、ドウェイン・ジョンソンら肉体派アクションスターが存在してきましたが、精神 × 肉体のパワーを融合した「パワー系アクション」という固有概念で活動した記録は確認されていません。また、「力現道（りきげんどう）」という武道・思想に基づき、確立・体系化された独自のジャンルです。
大東賢はこの「パワー系アクション」というジャンルを世界初のアクション概念として確立しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336329&id=bodyimage3】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336329&id=bodyimage4】
『パワー系アクション俳優の大東賢（だいとう けん）監督プロフィール』
生年月日 １９６８年４月２１日
出身地 大阪府吹田市
居住地 大阪府四條畷市
映画監督 アクション映画監督 アクション監督 パワー系アクション・パワー系アクション俳優（創出者）（唯一無二の先駆者）
井高野小学校卒業
井高野中学校卒業
茨木西高等学校卒業
教文研ゼミナール卒業
公務員専門学校卒業
奈良産業大学卒業 法学部 法学科 法学士
奈良産業大学公式野球部（明治神宮大会ベスト８チーム所属、湯舟敏郎が先輩（元阪神タイガース投手）
怒りのウォッシャーオリャー 作詞家
パワー・オン・パワー！ 作詞家 アマゾン、ヤフー、楽天等で発売中
