レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本マンモグラフィ市場は2033年までに5億8140万米ドル規模へ成長予測、堅調な年平均成長率8.7％が医療画像分野における画期的な診断技術の進化を牽引
日本マンモグラフィ市場は、2024年から2033年の間に、1億4230万米ドルから5億8140万米ドルに成長すると予測され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.7％に達する見込みです。この市場は、乳がんスクリーニングの重要性が高まる中で、技術革新と研究の進展により、急速に発展しています。以下に、日本のマンモグラフィ市場を牽引する要因、制約、そして市場機会について詳述します。
市場を牽引する要因：技術革新とAIの導入
マンモグラフィ技術は、長年にわたり進化しており、デジタル乳房トモシンセシス（DBT）などの新技術が登場しました。これにより、画像の品質が向上し、放射線科医による腫瘍の検出能力も大きく向上しました。さらに、人工知能（AI）や機械学習（ML）の活用により、マンモグラフィ検査の精度が向上し、診断時間が短縮される可能性があります。この技術の進化により、検査精度の向上と早期発見が進み、乳がん治療の向上に寄与することが期待されています。
また、AI駆動のコンピュータ支援診断（CAD）や乳房超音波（US）など、最新技術が市場に導入され、これらの技術は今後の市場の成長を支える要因となります。これにより、より正確で効率的な乳がん検査が可能となり、予測期間中に市場の成長を加速させると考えられます。
市場の制約：高コストと機器の維持管理
一方で、マンモグラフィ機器の高コストが市場の成長に対する主要な制約となっています。デジタルマンモグラフィ装置は非常に高価で、故障時の交換費用や部品の入手困難により、運用コストが増加します。特にX線管などの重要部品は、純正メーカー（OEM）からのみ購入可能であり、その費用は非常に高額です。これらの高コスト要因は、特に中小規模の施設にとって市場参入の障壁となり、予測期間中の市場の成長を抑制する要因となる可能性があります。
市場機会：乳がん研究への投資
乳がん研究への投資が増加しており、これが日本市場の成長に対する大きな推進力となっています。政府や民間団体が乳がんの早期発見や治療法の改善に向けた研究開発に多額の投資を行っており、その成果はマンモグラフィ技術の進歩にも寄与しています。今後もこの投資は続くと予想され、乳がんスクリーニングの普及に伴い、市場の成長が加速すると期待されています。
主要企業のリスト：
● Analogic Corporation
● Canon Medical Systems Corporation
● Fujifilm Corporation
● GE Healthcare
● Hologic Inc.
● Koninklijke Philips NV
● Siemens Healthineers
市場セグメンテーション：製品タイプとエンドユーザーの視点
製品タイプ別：デジタル乳房トモシンセシスの普及
2025年には、デジタル乳房トモシンセシス（DBT）が日本マンモグラフィ市場で最も収益を上げるセグメントとなると予測されています。特に40～49歳の女性を対象にしたスクリーニングが進んでおり、この技術の普及が市場を牽引しています。DBTは、乳房を3次元的にスキャンする技術であり、従来の2次元画像よりも高精度な診断が可能です。この技術の進化と普及により、診断の精度向上が期待され、今後の市場成長を後押しする要因となります。
エンドユーザー別：病院と診療所の重要性
エンドユーザー別では、病院が最も重要なセグメントとなると予測されています。特に、日本の病院では、乳がんのスクリーニングや治療に特化した専門的な診療部門が設置されており、これらの施設でのマンモグラフィ需要が高まっています。また、ナノバイオテクノロジーを活用した新しい治療法が導入されることで、病院でのマンモグラフィサービスがさらに普及し、市場成長に寄与することが期待されています。
