¡ÚÂó¿£Âç³Ø¡Û¥×¥í¤Î±éÁÕ²È¤È³ØÀ¸¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ªÂè4²ó¥Ô¥¢¥Î»°½ÅÁÕ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡×³«ºÅ¡Á¥¸¥Ö¥ê¡õ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤éÄêÈÖ¥½¥ó¥°¤Þ¤Ç¡ª´ÑÍ÷¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡ÊÌµÎÁ¡¦ÀèÃå150Ì¾¡Ë
Âó¿£Âç³Ø¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖÂó¿£Âç³Ø¥³¥ó¥µ¡¼¥È ¥Ô¥¢¥Î»°½ÅÁÕ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¡¢12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊ¸µþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ô¥¢¥Î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥×¥í¤Î±éÁÕ²È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ³Ø³ØÀ¸¤â±éÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾¶Ê¤«¤é¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥¸¥Ö¥ê¡Ë¤ä±Ç²è¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¹ë²Ú¤Ê¶ÊÌÜ¤ò±éÁÕÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¹þÀ©¡ÊÀèÃå150Ì¾¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¡¢¤´Í§¿Í¤È¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
Âè4²ó¥Ô¥¢¥Î»°½ÅÁÕ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡×
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
01 ¡ÃÆü¡¡»þ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á ¡Ê³«¾ì17:30¡Ë
02 ¡Ã²ñ¡¡¾ì
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
Âó¿£Âç³ØÊ¸µþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡E´Û1³¬³ØÀ¸¥Û¡¼¥ë
¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¡è¬²ÙÃ«±Ø²¼¼Ö ÅÌÊâ 3Ê¬¡Ë
03 ¡Ã´ÑÍ÷ÊýË¡
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
»öÁ°¿½¹þÀ©¡ÊÄê°÷150Ì¾¡¦ÀèÃå½ç¡Ë¡¢´ÑÍ÷ÈñÌµÎÁ¡£
¢¨¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
04 ¡Ã½Ð±é¼Ô
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¥Ô¥¢¥Î¡§»Ô¸¶ Î§»Ò
¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡§°ÂÆ£ ÍüÇµ
¥Õ¥ë¡¼¥È¡§µÜÀî ¹á½ã
¥Õ¥ë¡¼¥È¡§½ôÅÄ Í³°á¡ÊÂó¿£Âç³Ø ¾¦³ØÉô£²Ç¯¡Ë
05 ¡Ã¥×¥í¥°¥é¥à
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤é¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥¸¥Ö¥ê¡õ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÄêÈÖ¥½¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤³Ú¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
◤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ì¾¶Ê◢
¡¦¥¨¥ë¥¬¡¼¡Ö°¦¤Î°§»¢¡×
¡¦¥Ó¥¼¡¼¡Ö¥¢¥ë¥ë¤Î½÷¤è¤ê¡Ø¥á¥Ì¥¨¥Ã¥È¡Ù¡×
¡¦¥Ð¥Ã¥Ï¡Ö£ÇÀþ¾å¤Î¥¢¥ê¥¢¡×
¡¦¥è¥Ï¥ó¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹£±À¤¡Ö¥é¥Ç¥Ã¥¡¼¹Ô¿Ê¶Ê¡×
¡¦ºäËÜÎ¶°ì¡ÖÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
◤¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¥½¥ó¥°¡Ê¥¸¥Ö¥ê¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ë◢
¡¦µ×ÀÐ¾ù¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É (¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë)¡×
¡¦¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥í¡¼¥É (¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð)¡×
¡¦µ×ÀÐ¾ù¡Ö·¯¤ò¤Î¤»¤Æ (Å·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿)¡×
¡¦µ×ÀÐ¾ù¡Ö¤µ¤ó¤Ý (¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í)¡×
¡¦ÌÚÂ¼µÝ¡ÖÀ¤³¦¤ÎÌóÂ« (¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë)¡×
¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥±¥ó¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É (¥¢¥é¥¸¥ó)¡×
¡¦¥ê¡¼¡¦¥Ï¡¼¥é¥¤¥ó¡ÖÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò (¥Ô¥Î¥¥ª)¡×
¡¦¡Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥´¡¼ (¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦)¡×
◤¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°◢
¤¤è¤·¤³¤ÎÌë
¤â¤í¤Ó¤È¤³¤¾¤ê¤Æ
¥¸¥ó¥°¥ë¥Ù¥ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
¢¨¶ÊÌÜ¡¢¶Ê½ç¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
06 ¡Ã¿½¹þÊýË¡¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
´ÑÍ÷¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.takushoku-u.ac.jp/newsportal/summary/summary_251113_20420.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âó¿£Âç³Ø ¹Êó¼¼
TEL¡§03-3947-7160
¥á¡¼¥ë¡§web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
