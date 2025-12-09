こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
長野大学が12月24日に上田千曲高等学校と「高大連携課題研究発表会」を開催 ― 社会福祉学部の学生と生活福祉科の生徒がそれぞれ学びの成果を発表
長野大学（長野県上田市）社会福祉学部は12月24日（水）に、上田千曲高等学校生活福祉科との「高大連携課題研究発表会」を開催する。同学部では、社会福祉を中心として地域の「Well-being（ウェルビーイング）」の向上を学んでおり、この取り組みは、地元高校との連携により上田市の福祉人材育成へ寄与することを図るものである。
当日は両校の生徒と学生が、それぞれの学びの成果についての発表を行う。
長野大学社会福祉学部は、すべての人々の幸福「Well-being」の実現と、その発展に寄与する人材の育成を目指している。社会福祉を学びの軸としたうえで、その領域を拡大。「地域コミュニティの福祉・教育の向上と幸せの探求」を考え、実践し、より幅広く地域の人々の「Well-being」の実現について学んでいる。
上田千曲高等学校生活福祉科は、地域社会と連携して実習・課題研究、インターンシップ等による体験を行い、課題解決能力や地域を支える人間力を涵養。7つの専門学科を設置しており、そのうち生活福祉科では子どもや高齢者、障がいのある人に関わる技術を学び、地域福祉のスペシャリストの育成を目指している。
長野大学社会福祉学部と上田千曲高等学校生活福祉科は、相互交流と教育内容の充実を目的とした協定を結んでおり、これまでに訪問講義や大学見学などで交流を深めて来た。
12月24日（水）には、昨年度に引き続き合同発表会を開催。上田千曲高等学校は3年生が「高齢・障害・子ども」の3つのテーマのもと発表。1・2年生も発表を聞くために参加する。また、長野大学社会福祉学部は2つのゼミナールが研究内容の発表を行う。
両校の生徒・学生が1年間学んできた結果を報告しあい、成果共有を通してさらなる学習機会の創出を図る。
■長野大学社会福祉学部×上田千曲高校生活福祉科 高大連携課題研究発表会
【日 時】 12月24日（水）9:30〜12:00 （受付開始9:15）
【会 場】 公立大学法人長野大学 9号館リブロホール（長野県上田市下之郷658-1）
【プログラム】
9:30 開会 挨拶 長野大学 学長 小林淳一
9:35〜11:00 上田千曲高校生活福祉科生徒発表
（高校生発表15分、長野大学学生・教員 講評10分×3分野）
11:00〜11:15 休憩
11:15〜11:40 長野大学 学生研究発表
11:45〜12:00 上田千曲高校福祉科 生徒代表挨拶・教員代表挨拶
長野大学社会福祉学部 学生代表挨拶・教員代表挨拶
※メディア関係者におかれましては、ぜひご取材の程よろしくお願いいたします。
●公立大学法人長野大学 社会福祉学部
https://www.nagano.ac.jp/faculty/social_welfare/
●長野県上田千曲高等学校
https://www.nagano-c.ed.jp/chikuma/index.html
▼本件に関する問い合わせ先
教育グループ広報入試担当
TEL：0268-39-0020
※メディア関係者におかれましては、ぜひご取材の程よろしくお願いいたします。
