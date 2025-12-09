こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本映画大学が12月19日〜21日に第7回身体表現・俳優コース卒業公演「怪物の家」を開催
日本映画大学（川崎市麻生区）は12月19日（金）・20日（土）・21日（日）の3日間、サンモールスタジオ（東京都新宿区）において第7回身体表現・俳優コース卒業公演を開催する。当日は、同コースの4年生が風刺劇「怪物の家」（作・演出：天願大介）を上演。4年間の学びを活かし、舞台の上でその成果を披露する。入場無料、事前申込制（各公演70名）。
日本映画大学は今年、学園創立から50周年を迎えた。これまで映画・演劇・映像業界をはじめ、各分野において数多くの才能を社会へと輩出してきた。
同大映画学部映画学科の身体表現・俳優コースでは、俳優としての表現力を磨くだけでなく、社会や文化に対する知識、幅広い教養を身につけることを重視している。さらに、映画制作の全工程を実践的に学び、スタッフワークについても理解を深めるという、独自の教育アプローチを採用している。
同コースの学びの集大成となる卒業公演では、台本制作から稽古、衣装・美術・小道具の制作、音響・照明、制作進行、宣伝美術に至るまで、学生一人ひとりが責任ある役割を担い、俳優として舞台に立つ。概要は下記の通り。
◆日本映画大学 第7回 身体表現・俳優コース卒業公演
「怪物の家」
【日 時】
・12月19日（金）19:00
・12月20日（土）14:00／18:00
・12月21日（日）14:00
※開場は開演時間の20分前
【会 場】サンモールスタジオ（東京都新宿区1-19-10 サンモールスタジオ第3M B1F）
http://www.sun-mallstudio.com/access.htm
［アクセス］東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅より徒歩3分、JR「新宿」駅より徒歩20分
【出演者】上野杏太、和田恵李紗、迫間未唯奈、小泉摩奈、國部将吾、森本哲平、劉凌超
【作・演出】天願大介
【入場料】無料（全席自由）
【定 員】各回70名（先着順）
【申 込】申し込みフォームに観劇日時、氏名、連絡先を入力して送信（※当日お越し頂いた順に受付後ご入場となるため、チケットはありません）。
https://req.qubo.jp/eiga/form/12performance
・止むを得ないキャンセルの場合は前日までにキャンセルフォームから連絡
https://req.qubo.jp/eiga/form/12performancecancel
【主 催】日本映画大学
＜天願大介学長のコメント＞
かつては諷刺劇というものがよく上演されていました。これは喜劇の一分野で、社会をユーモアでちくちく刺すのが身上です。
飯沢匡、福田恆存、前期の井上ひさしあたりがよく書いていて、TVドラマにも映画にも有名な作品が数多くありました。
ところが、どういうわけか、今の日本ではまったく見かけません。
寂しいというか、息苦しく感じるのは私だけでしょうか。
大昔から、日本には権威を馬鹿にする文化がずっとありました。
そもそも深刻な世界の状況を深刻な顔して論評するのは、我々の仕事ではありません。
顰蹙を買っても、ふざけて笑ってみせるのが芸能の役割なのです。
――というわけで、今年は風刺劇を作ってみました。
喜劇は俳優のすべての技術が必要で、若い学生たちには難しい挑戦でしたが、それなりに楽しんでくれたようです。
年末にちょっと変わったお芝居を観るのも粋なもんです。
一同、ご来場をお待ちしております。
▼本件に関する問合せ先
日本映画大学 卒業公演担当
TEL：044-951-2511（受付時間 月〜金 9:00〜17:00）
Mail：sotsukou2025.eiga@gmail.com
