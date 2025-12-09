







株式会社ホームトリマー（本社:東京都千代田区、代表取締役:山瀬穂高、以下「当社」）は、自宅出張トリミングサービス「ホームトリマー」において、トリマー検索機能を大幅にアップデートしたことをお知らせいたします。

また、累計利用件数が3万件を突破し、需要の高まりとサービス成長が加速しています。これを受け、全国展開を目標に、提供エリア拡大に向けた体制整備を進めております。

トリマーを“選ぶ時代”へ

プロフィール機能を刷新し、相性検索がさらに精密になりました。

より安心して依頼いただけるよう、トリマーごとの特徴・スキル・資格・対応経験を細かく検索できる機能を追加しました。

絞り込み項目には、「老犬歓迎」「持病対応経験」「怖がり対応経験」「毛玉ケア得意」「大型犬OK」「夜間OK」など、飼い主様のニーズに寄り添った条件を多数設定しています。さらに、トリマー資格・動物看護師資格・ドッグトレーナー経験・動物病院勤務経験など、保有資格や実務経験からも検索できるため、「技術・対応力・相性」を基準に選べるようになりました。

また、「英語対応」「不在オプション」「エンゼルケア」「ペットシッター依頼可能」など、特別なシチュエーションに対応できる専用メニューも検索条件に反映されています。

加えて、郵便番号との掛け合わせ検索により、地域性と専門性を両軸で比較できるため、シニア犬やパピー、持病や性格傾向のある子、多頭飼育の家庭など、多様なケースに最適なトリマーを探せる仕組みへと進化しています。





マッチングだけで終わらない“伴走型サービス”

トリマーと利用者双方を支える運営体制が当社の強みです。

当社は、従来のプラットフォーム型サービスとは異なり、トリマーと利用者をただ結びつけるだけではなく、双方が安心してサービスを利用できる体制を重視しています。

トリマーに対しては、デビュー前の研修や現場同行、継続的な技術サポートや相談機会を提供し、安心して活動を始められる環境を整えています。さらに、一定基準を満たしたトリマーには、事務局スタッフが施術や接客を実際に確認した上で付与される「品質確認済みバッジ」制度を導入。デビュー後も毎施術後のカット写真提出や利用者からのフィードバック評価を元に、継続的に品質チェックを行い、サービスの水準維持に努めています。

利用者に対しては、事前に明確な費用を提示し、オンライン決済を導入することで、当日の金銭授受による負担やトラブルを防ぐ仕組みを採用しています。また、施術前に担当トリマーと細やかなメッセージのやり取りができるため、仕上がりイメージや希望スタイルのすり合わせが可能となり、誤解やミスマッチを防ぐ設計としています。

さらに、施術前後を通して事務局が常時サポートに入る仕組みを整え、困りごとや不安が生じた際には運営が仲介し、トラブル時にも迅速に対応できる体制を構築しています。

このように、「安心して依頼できる設計 × トリマーの継続支援 × 運営による品質保証」という三位一体型のサービスモデルにより、信頼性と体験価値の両立を実現しています。



品質確認済みバッジ



サービス利用者の拡大と今後のエリア展開

当社のサービスは、犬の高齢化や共働き世帯の増加に伴い、自宅で完結できるペットケアの需要が高まる中、高いリピート率を背景に利用者数が拡大しています。

すでに首都圏および関西圏での提供体制が整い、2025年12月には兵庫県の一部エリアへサービスを拡大いたしました。

現在は、次の展開地域の選定を進めており、準備が整い次第順次発表予定です。全国展開を見据え、採用体制の強化、トリマー育成、品質基準の統一を引き続き推進してまいります。

今後の展望

当社は、ブランドテーマである「いつものおうちで、信頼できるトリマーと。」を軸に、さらにサービス価値を高めてまいります。

これからも、飼い主様がより信頼できるトリマーを安心して選べる環境を整え、ワンちゃんの性格・健康状態・ライフスタイルに合わせた精度の高いマッチングの実現に取り組んでいきます。また、施術前後の丁寧なコミュニケーション設計や、継続的なサポート体制を強化することで、利用者とトリマー双方が安心して利用できる仕組みを進化させてまいります。

さらに、全国どこに住んでいても同じ品質でサービスを受けられるよう、提供エリアの拡大を引き続き進めていきます。

私たちは、飼い主様・ワンちゃん・トリマーのすべてが安心して過ごせる社会の実現を目指し、訪問トリミングという新しい選択肢を、これからの当たり前として広めてまいります。