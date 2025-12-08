お酒の通販「こあやリカーストア」を運営する株式会社高橋商店(所在地：兵庫県尼崎市瓦宮、代表：高橋 勝)は、年末年始の自宅飲用および贈答需要が高まるシーズンに向け、日本酒飲み比べが楽しめる「日本酒福袋A／日本酒福袋B(各税込11,000円)」を数量限定で販売いたします。1800ml×3本の大容量に加え、ランダムで300mlの季節商品が付属し、送料無料でお届けします。※20歳未満の方のご購入はできません。





＜商品ページ＞

日本酒福袋A： https://koaya-online.com/products/fukubukuro-a

日本酒福袋B： https://koaya-online.com/products/fukubukuro-b





日本酒福袋A





日本酒福袋B





■年末年始、まとめ買いとギフト需要がピークに

忘年会・新年会の自宅開催が増える年末年始は、日本酒のまとめ買いや飲み比べへのニーズが高まります。特に「大容量のお得パック」「選ぶ手間が省けるギフトセット」が選ばれる傾向にあります。当社はこの機会に合わせ、送料無料とおまけ付きの福袋をご用意しました。









■商品の特徴

【日本酒福袋】1800ml×3本＋おまけ1本付き｜年末年始の自宅飲み＆贈答に最適(送料無料)。兵庫・大阪の人気銘柄を中心に、料理との相性を楽しめる辛口酒をバランス良く揃えました。

＊1800ml×3本の大容量で人気銘柄を飲み比べ

辛口純米酒を中心に、贈答にも使用される銘柄を厳選

＊300mlのおまけが1本ついてくる

届いてからのお楽しみ

＊送料無料(※一部地域除く)でお得に購入可能

＊お歳暮・年末年始の準備・自宅飲みに最適









■商品概要

商品名 ：日本酒福袋A／日本酒福袋B

内容量 ：1800ml×3本＋おまけ300ml×1本

価格 ：各11,000円(税込)

販売場所：オンラインショップ「こあや」(koaya.online)

販売期間：数量限定・なくなり次第終了

発送 ：常温配送(※北海道・沖縄・離島は別途送料)





＜銘柄紹介＞

【日本酒福袋A】

(1) 十輪(じゅうりん) 辛口純米酒 1800ml(兵庫県)

すっきりとしたキレの良い辛口。食中酒として万能。

(2) 呉春 特吟 1800ml(大阪府池田市)

上品な香りとやさしい旨味が特徴の人気銘柄。贈答にも。

(3) 黒松白鹿 超特撰 1800ml(兵庫・西宮)

灘の代表銘柄。華やかで飲み応えある味わい。

【日本酒福袋B】

(1) 十輪 辛口純米酒 1800ml(兵庫県)

すっきりとしたキレの良い辛口。食中酒として万能。

(2) 黒松白鹿 超特撰 1800ml(兵庫・西宮)

灘の代表銘柄。華やかで飲み応えある味わい。

(3) 大坂屋長兵衛 超特撰 大吟醸 1800ml(大阪府)

フルーティーな香りと透明感のある旨味。贈答向け。

+【共通おまけ(300ml)】

地酒を中心とした季節商品からランダムで1本お届け。









■会社概要

ショップ名： こあやリカーストア

商号 ： 株式会社高橋商店

所在地 ： 〒661-0971 兵庫県尼崎市瓦宮1丁目8-2

代表者 ： 代表取締役 高橋 勝

事業内容 ： 酒類販売業

URL ： https://koaya-online.com/









【本プレスリリース及びお客様からのお問い合わせ先】

こあやリカーショップ

担当 ： 松宮(マツミヤ)

メール： info@koaya-online.com

TEL ： 06-6491-0811(9：00～17：00／土日祝休み)