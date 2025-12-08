日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作を手がけるアニメ「青のオーケストラ Season2」は、 NHK Eテレで毎週日曜日午後5時から放送中です。海幕高校オーケストラ部が全国コンクール9連覇を成し遂げました。来年1月以降の放送では、青野たちは「世界ジュニアオーケストラコンクール」への挑戦という、新たなステージに突入します！新しいビジュアルも発表！

青野の横に並ぶのは、新しいライバル、昴 雪人（すばる ゆきと）。強力なライバルとして立ちはだかります。新キャラクターのキャスト情報およびキャストからのコメントも解禁いたします。山茶花音大附属高校の生徒である、昴 雪人（すばる ゆきと）役を斉藤 壮馬さん、敦美 公平（あつみ こうへい）役を河西 健吾さん、土井 楓（どい かえで）役を大渕 野々花さんが演じます。また、指揮者の巌虎 玄六（いわとら げんろく）役を松山 鷹志さん、須間 忠（すま ただし）役を田丸 篤志さん、山茶花音大ピアノ科講師である常盤 今日子（ときわ きょうこ）役を清水 理沙さんが演じます。さらに、昴 雪人のヴァイオリン演奏を成田 達輝さんが、常盤 今日子のピアノ演奏を松田 華音さんが担当します。あわせて、みなさんからのコメントも到着しました。新たな音が響き合う、青春のステージ。青野たちの今後の物語をどうぞお楽しみに！

【斉藤 壮馬さん（昴 雪人役）】昴雪人の声を担当いたします、斉藤 壮馬です。以前より拝読していた作品にキャストとして関わることができてとても嬉しいです！非常に和やかかつ真剣な雰囲気のアフレコ現場は毎週楽しく、完成が今から待ち遠しいです。昴くんは国内トップクラスの実力者であり、そんな彼と関わることで青野くんたちがどんな表情を見せてくれるのか、ぜひオンエアでお確かめください。何卒よろしくお願いいたします！

【ヴァイオリン演奏/成田 達輝さん】この度、昴 雪人の演奏を担当するヴァイオリニストの成田 達輝です。私自身、音楽高校在学中は弦楽合奏のコンサートマスターをやっていたので、彼の飄々とした性格とともに役柄に共感しました。昴 雪人になりきって演奏をしていますので、自分の演奏がどのようにアニメーションで表現されているのか、今から放送がとても楽しみです！

【河西 健吾さん（敦美 公平役）】皆様初めまして、敦美 公平の声を担当いたします河西 健吾です。リハーサル映像に既にそのシーンで使われるであろうオーケストラの音源を入れてくださっているので家での練習はもちろん、実際の収録現場でもその音源を耳に返しながら録れるので、凄く臨場感を得ることができ、個人的にもすばらしいなと感じております。そんな作品をいち早く皆様にも見ていただきたいと思いますので、どうぞこれから青のオーケストラをよろしくお願いいたします。

【大渕 野々花さん(土井 楓役）】土井 楓役を務めさせていただきます、大渕 野々花です！大好きな音楽を題材とする ｢青オケ｣ に出演できますこと、大変嬉しく思います。”その瞬間にしか出せない ｢音｣ がある”。武田先生のこの言葉に触れて以来、お芝居、歌、その他においても、今を愛することができるようになりました。ありのままを受け入れ、その上で全力を放つ。学びばかりの温かなアフレコ現場で、周りの音を心をよく聴き、一瞬一瞬を大切にしていきたいと思います。

【松山 鷹志さん（指揮者 巌虎 玄六役）】私は昭和ど真ん中の生まれです。体育会系の、それも強豪校の排球部で監督・コーチ・先輩に揉まれて中学、高校と多感な時期を過ごしました。巌虎 玄六に昭和の匂いはありません。一方通行ではないからです。言葉と魂のやり取りがあるからです。さあ皆さん。私と一緒に「楽しい」の先にある景色を見に行きませんか！

【田丸 篤志さん（須間 忠役）】オーケストラがテーマと聴いたときに、勝手に『美しく、穏やかな光景、物語』を想像してしまいましたが、実際作品に向き合ってみるとキャラクターの内側には本当に熱い気持ちがあって、それによって人の心が動いていく…。そこにお芝居に似ている部分があるのを感じました。魅力的な日常の何気ない会話のおかげで、オーケストラが縁遠い人でもすっと作品に入っていけると思います。

【清水 理沙さん（山茶花音大ピアノ科講師 常盤今日子役）】山茶花音大ピアノ科講師、常盤 今日子を演じさせていただきました。私自身、高校生のころ音楽学校に通っていましたので、今回のジュニアオケのオーディションの空気感は懐かしかったです。常盤のピアノは、オーケストラの様々な楽器を想像させる音色とタッチで、素晴らしい技術力があります。今回彼女はオーディションにおいて伴奏を担当するのですが、私自身も弾いているつもりで演じさせていただきました。みんなのオーディションへ挑む姿、キラキラした姿を、ぜひ目に焼き付けてください！

【ピアノ演奏/松田 華音さん）】常盤 今日子の演奏を担当いたしました、ピアニストの松田 華音です。この度は素晴らしいアーティストの皆さまと共に「青のオーケストラ2」の一部になれましたことを心から光栄に思っております。アニメキャラクターの演奏を吹き替えるのは初めてのことでしたが、とても特別で忘れられない体験となりました。音と映像がどのように重なり合い物語を彩っているのか、作品を拝見するのが今からとても楽しみです。

アニメ「青のオーケストラ Season2」（全21話）NHK Eテレ 2025年10月5日(日)より毎週日曜日午後5:00放送（再）毎週木曜日午後7：20放送 【スタッフ】 原作：阿久井 真 (小学館「マンガワン」連載中) 監督：岸 誠二 シリーズ構成：柿原 優子 キャラクターデザイン：森田 和明 音響監督：飯田 里樹 音楽：はら かなこ 小瀬村 晶 アニメーション制作：日本アニメーション 制作・著作：NHK NHKエンタープライズ 日本アニメーション

