【福岡大学】広報誌『学園通信』（第80号）を発行しました

広報誌『学園通信』（第80号）

福岡大学

福岡大学の現況や学生・教員の取り組み、卒業生の活躍などを紹介する広報誌『学園通信』（第80号）(https://www.fukuoka-u.ac.jp/aboutus/magazine/index.html)の最新号を発行しました。ぜひご覧ください。

＜特集＞

「選ぶ」をテーマに在学生・卒業生・教員が語る

・株式会社吉開のかまぼこ 代表取締役社長 林田 茉優 氏（2020年経済学部卒）

・在学生と教員による座談会

＜セレンディピティ＞

福岡大学にある“偶然に出会う幸運”

＜研究紹介＞

・江戸時代の小説から時代背景や世相を読み解く

・臨床現場で抽出された課題を解明する病院薬学

＜就活REPORT＞

在学中、就活に積極的に取り組んだ卒業生や正課外活動に積極的に取り組んだ卒業生の就活体験記

＜eスポーツ＞

eスポーツを取り巻く可能性

＜卒業生紹介＞

・隈研吾建築都市設計事務所

・ドイツ鉄道株式会社

＜犯罪に巻き込まれないために＞

城南警察署に所属する卒業生の方に今問題になっている「闇バイト」について聞く

＜医療＞

進化を遂げる放射線治療